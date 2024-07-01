NBA | 21/10/2021 - 23:27

Έρχεται... βόμβα στο παγκόσμιο μπάσκετ - " Το NBA ετοιμάζει ευρωπαϊκή Περιφέρεια με FIBA"! (ΦΩΤΟ)

Μια είδηση που αν τελικά γίνει πράξη θα αλλάξει για πάντα ό...