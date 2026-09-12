Highlights

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Δείτε πώς οι κυπελλούχοι Ελλάδας έκλεισαν πανηγυρικά θ...
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Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την ήττα των “πράσινων”, π...
Mε 2-1 η νίκη επί της Οσασούνα για τους �...
Η νίκη με 2-1 έφερε και τυπικά την ομάδα του Πελεγκρίνι σ...
Πολύ μεγάλη νίκη με 3-2 στο �...
Οι Αρκάδες κέρδισαν 1-0 τον Πανσερραϊκό και αγγίζουν τ...
Mε 87-81 το 3-1 επί της ομάδας του Ιτούδη και πρόκριση σ...
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Το τελικό 2-2 κρατά τα “σπιρούνια” πολύ κ...
Το 0-0 δεν ήταν αυτό που ήθελαν ο...
Οι Ιταλοί επιβλήθηκαν με 89-85 της ομάδας τ...
Με 103-82 η επιβλητική νίκη της “βασίλισσας” - ...
Οι Σέρβοι επικράτησαν με 91-79, αποχαιρετώντας για φέτος τ...