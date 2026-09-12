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Highlights

Highlights

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Highlights. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Λυτρωτής Ταμπόρδα, μεγάλες επεμβάσεις Πένια - Έτσι κέρδισε Νίκη ο ΠΑΟ (Ηls)
Κύπελλο Ελλάδας | 03/09 - 23:13

Λυτρωτής Ταμπόρδα, μεγάλες επεμβάσεις Πένια - Έτσι κέρδισε Νίκη ο ΠΑΟ (Ηls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το ματς στο ΟΑΚΑ γ...

Σεφτέ ο Γκονσάλες-Έτσι ήρθε η 4άρα για τον Ολυμπιακό στο AEL FC Arena (Ηls)
Κύπελλο Ελλάδας | 02/09 - 22:20

Σεφτέ ο Γκονσάλες-Έτσι ήρθε η 4άρα για τον Ολυμπιακό στο AEL FC Arena (Ηls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την άνετη νίκη των Π...

Μαγευτικός και Ευρωπαίος ΟΦΗ! - Τα hls της νέας νίκης με ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Vid)
Europa League | 27/08 - 23:23

Μαγευτικός και Ευρωπαίος ΟΦΗ! - Τα hls της νέας νίκης με ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Vid)

Δείτε πώς οι κυπελλούχοι Ελλάδας έκλεισαν πανηγυρικά θ...

Με σφραγίδα και… κρύο αίμα Ντέσερς-Έτσι πέρασε στη League Phase o ΠΑΟ (Hls)
UEFA Conference League | 27/08 - 23:15

Με σφραγίδα και… κρύο αίμα Ντέσερς-Έτσι πέρασε στη League Phase o ΠΑΟ (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη-θρίλερ τ...

Το γύρισε με Ντιαγέ, Ζαφείρη, αλλά...-Έτσι τελείωσε η Ευρώπη για ΠΑOK (Hls)
UEFA Conference League | 27/08 - 22:25

Το γύρισε με Ντιαγέ, Ζαφείρη, αλλά...-Έτσι τελείωσε η Ευρώπη για ΠΑOK (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την ήττα με 3-2 από τ...

Σοκ από νωρίς, χαμένο πέναλτι Μιχαηλίδη-Έτσι ήρθε η ήττα για τον ΠΑΟΚ (Hls)
Europa League | 06/08 - 23:03

Σοκ από νωρίς, χαμένο πέναλτι Μιχαηλίδη-Έτσι ήρθε η ήττα για τον ΠΑΟΚ (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το ματς της Τούμπας, μ...

Oι γκολάρες "Nτέλια" και τα δοκάρια της Ντιναμό -Έτσι ήρθε το 2 στα 2 (Hls)
Europa League | 30/07 - 23:12

Oι γκολάρες "Nτέλια" και τα δοκάρια της Ντιναμό -Έτσι ήρθε το 2 στα 2 (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νέα νίκη τ...

Γρήγορο προβάδισμα, αλλά τελικά ήττα -Έτσι έχασε η ΑΕΚ από Σάμσουνσπορ (Vd)
Super League | 29/07 - 21:28

Γρήγορο προβάδισμα, αλλά τελικά ήττα -Έτσι έχασε η ΑΕΚ από Σάμσουνσπορ (Vd)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το φιλικό της Έ...

Γκολάρα Τσιμίκα, σπουδαίος Μασούρας στο 95’-Έτσι ήρθε το Χ με Σουηδία (Hls)
UEFA Nations League | 04/06 - 22:28

Γκολάρα Τσιμίκα, σπουδαίος Μασούρας στο 95’-Έτσι ήρθε το Χ με Σουηδία (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το φιλικό 2-...

Aπλά δεν ήταν Παναθηναϊκός - Έτσι ήρθε ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια (Hls)
Euroleague | VIDEO 14/05 - 00:36

Aπλά δεν ήταν Παναθηναϊκός - Έτσι ήρθε ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την ήττα των “πράσινων”, π...

Σοβαρή στην Παμπλόνα η Ατλέτικο Μαδρίτης και τρίποντο γοήτρου (Hls)
La Liga | VIDEO 13/05 - 00:31

Σοβαρή στην Παμπλόνα η Ατλέτικο Μαδρίτης και τρίποντο γοήτρου (Hls)

Mε 2-1 η νίκη επί της Οσασούνα για τους �...

Οριστικά στo Champions League η Μπέτις - Στο άγχος η Έλτσε (Highlights)
La Liga | VIDEO 12/05 - 23:27

Οριστικά στo Champions League η Μπέτις - Στο άγχος η Έλτσε (Highlights)

Η νίκη με 2-1 έφερε και τυπικά την ομάδα του Πελεγκρίνι σ...

Διπλό-μισή παραμονή η Λεβάντε - Δεν χάνει την Ευρώπη η Θέλτα (Highlights)
La Liga | VIDEO 12/05 - 22:11

Διπλό-μισή παραμονή η Λεβάντε - Δεν χάνει την Ευρώπη η Θέλτα (Highlights)

Πολύ μεγάλη νίκη με 3-2 στο �...

Αστέρας ήταν ο Μακέντα - Αγκαλιά με την παραμονή (Highlights)
Super League | VIDEO 12/05 - 21:06

Αστέρας ήταν ο Μακέντα - Αγκαλιά με την παραμονή (Highlights)

Οι Αρκάδες κέρδισαν 1-0 τον Πανσερραϊκό και αγγίζουν τ...

“Καθάρισε” τη Χάποελ η Ρεάλ - Στο δρόμο του Παναθηναϊκού (Ηighlights)
Euroleague | VIDEO 07/05 - 23:07

“Καθάρισε” τη Χάποελ η Ρεάλ - Στο δρόμο του Παναθηναϊκού (Ηighlights)

Mε 87-81 το 3-1 επί της ομάδας του Ιτούδη και πρόκριση σ...

Yπέροχος Ολυμπιακός, με πλουραλισμό και θέαμα - Έτσι ήρθε το 1-0 (Hls)
Euroleague | VIDEO 28/04 - 23:27

Yπέροχος Ολυμπιακός, με πλουραλισμό και θέαμα - Έτσι ήρθε το 1-0 (Hls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη με 91...

Πώς να γλιτώσει η Τότεναμ - Ισοφάριση-μαχαιριά στο 95’ από Μπράιτον (Hls)
Premier League | VIDEO 18/04 - 21:55

Πώς να γλιτώσει η Τότεναμ - Ισοφάριση-μαχαιριά στο 95’ από Μπράιτον (Hls)

Το τελικό 2-2 κρατά τα “σπιρούνια” πολύ κ...

Απομακρύνεται η Ευρώπη για Μπρέντφορντ - “Μπλόκο” από Φούλαμ (Hls)
Premier League | VIDEO 18/04 - 16:45

Απομακρύνεται η Ευρώπη για Μπρέντφορντ - “Μπλόκο” από Φούλαμ (Hls)

Το 0-0 δεν ήταν αυτό που ήθελαν ο...

Έκλεισε με ήττα η Μακάμπι - Διπλό γοήτρου για Βίρτους Μπολόνια (Hls)
Euroleague | VIDEO 17/04 - 00:07

Έκλεισε με ήττα η Μακάμπι - Διπλό γοήτρου για Βίρτους Μπολόνια (Hls)

Οι Ιταλοί επιβλήθηκαν με 89-85 της ομάδας τ...

Φορτσάτη Ρεάλ - 100άρα στον Ερυθρό Αστέρα και πλεονέκτημα έδρας (Ηls)
Euroleague | VIDEO 16/04 - 23:53

Φορτσάτη Ρεάλ - 100άρα στον Ερυθρό Αστέρα και πλεονέκτημα έδρας (Ηls)

Με 103-82 η επιβλητική νίκη της “βασίλισσας” - ...

Καλό φινάλε για Παρτιζάν - Κέρδισε για το γόητρο την Μπασκόνια (Ηls)
Euroleague | VIDEO 16/04 - 23:40

Καλό φινάλε για Παρτιζάν - Κέρδισε για το γόητρο την Μπασκόνια (Ηls)

Οι Σέρβοι επικράτησαν με 91-79, αποχαιρετώντας για φέτος τ...