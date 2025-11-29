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J2US

J2US

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα J2US. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Το βίντεο που πρέπει να δεις - Όσα συνέβησαν στα backstage του J2US
Media | 20/04 - 08:38

Το βίντεο που πρέπει να δεις - Όσα συνέβησαν στα backstage του J2US

Αυτό το βίντεο πρέπει να το δείς – Όλα όσα συνέβησαν σ...

Εκεί που μπαίνει μόνο μια κάμερα: Όσα συνέβησαν στα backstage του J2US (Vd)
Media | 05/04 - 09:46

Εκεί που μπαίνει μόνο μια κάμερα: Όσα συνέβησαν στα backstage του J2US (Vd)

Μπορεί το φετινό cast του “Just the 2 of us” να μην είναι απο τ...

Γιατί… γύρισε το μάτι της Γαρμπή με τον Gio Kay - "Αντιδράτε ειρωνικά"
Media | 22/02 - 10:08

Γιατί… γύρισε το μάτι της Γαρμπή με τον Gio Kay - "Αντιδράτε ειρωνικά"

Στην κριτική επιτροπή του J2US βρέθηκε η Ελένη Δήμου, τ...

Θα συζητηθεί σίγουρα: Το ζευγάρι βολιδοσκοπεί για το J2US ο Νίκος Κοκλώνης
Media | 11/02 - 23:48

Θα συζητηθεί σίγουρα: Το ζευγάρι βολιδοσκοπεί για το J2US ο Νίκος Κοκλώνης

Oι πυρετώδεις προετοιμασίες για την πρεμιέρα του J2US σ...

Δεν θα είναι στο J2US: Με ποια εκπομπή φλερτάρει η Δέσποινα Βανδή
Media | 01/02 - 22:20

Δεν θα είναι στο J2US: Με ποια εκπομπή φλερτάρει η Δέσποινα Βανδή

Η Βανδή βγαίνει από το κάδρο του J2US όχι επειδή «δεν θ...

Δέσποινα Βανδή: Ο πραγματικός λόγος που "τα έσπασε" με τον Νίκο Κοκλώνη
Media | 29/11/2025 - 19:24

Δέσποινα Βανδή: Ο πραγματικός λόγος που "τα έσπασε" με τον Νίκο Κοκλώνη

Και μένει εκτός του νέου κύκλου τ...

Μεγάλο χτύπημα Μαρινάκη - Deal με Κοκλώνη για θρυλική εκπομπή στο MEGA!
Media | 18/04/2025 - 09:40

Μεγάλο χτύπημα Μαρινάκη - Deal με Κοκλώνη για θρυλική εκπομπή στο MEGA!

Ο Νίκος Κοκλώνης είναι έτοιμος να επιστρέψει στην τηλεόραση μ...

Βανδή σε Παντέλη: "Μαγικές στιγμές στο Βερολίνο - Γι’ αυτό έβαλες πράσινο"!
Media | 03/06/2024 - 10:42

Βανδή σε Παντέλη: "Μαγικές στιγμές στο Βερολίνο - Γι’ αυτό έβαλες πράσινο"!

Η επική ατάκα της Δέσποινας Βανδή στην Δώρα Π...

"Σεισμός" στο J2US με το μίνι φόρεμα της Δώρας Παντέλη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Media | 28/04/2024 - 12:38

"Σεισμός" στο J2US με το μίνι φόρεμα της Δώρας Παντέλη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η όμορφη παρουσιάστρια κέρδισε και πάλι τις ε...

"Φωτιά" στην πίστα του J2US έβαλαν Ναυσικά και Χριστίνα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Media | 20/04/2024 - 23:28

"Φωτιά" στην πίστα του J2US έβαλαν Ναυσικά και Χριστίνα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έβγαλαν... μάτια με την εμφάνισή τους ο...

"Τρελάθηκαν" Βανδή και Γαρμπή με τη Δώρα Παντέλη: "Κόβει την ανάσα! Υπάρχουν αυτοί οι κοιλιακοί;" (Vid)
Showbiz | 14/04/2024 - 09:13

"Τρελάθηκαν" Βανδή και Γαρμπή με τη Δώρα Παντέλη: "Κόβει την ανάσα! Υπάρχουν αυτοί οι κοιλιακοί;" (Vid)

Γιώργος Παπαδόπουλος και Δώρα Παντέλη τα έδωσαν ό...

Αποχώρηση-βόμβα γνωστής τραγουδίστριας από το J2US! (ΒΙΝΤΕΟ)
Media | 17/03/2024 - 13:24

Αποχώρηση-βόμβα γνωστής τραγουδίστριας από το J2US! (ΒΙΝΤΕΟ)

"Πρέπει να φύγω, η ψυχή και η καρδιά μου ε...

Δώρα Παντέλη: "ΟΑΚΑ, ΣΕΦ έρχονταν όλοι για φωτογραφία, να ψηφίζετε κιόλας" (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 09/03/2024 - 23:17

Δώρα Παντέλη: "ΟΑΚΑ, ΣΕΦ έρχονταν όλοι για φωτογραφία, να ψηφίζετε κιόλας" (ΒΙΝΤΕΟ)

Η αθλικογράφος απευθύνθηκε στο κοινό της μετά τ...

"Φωτιά" στα κόκκινα στο J2US η Δώρα Παντέλη - Γυναικάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 19/02/2024 - 15:35

"Φωτιά" στα κόκκινα στο J2US η Δώρα Παντέλη - Γυναικάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια εκθαμβωτική εμφάνιση έκανε στο σόου του Alpha η...

Θριαμβευτικό φινάλε για το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη στον Αlpha!
Media | 09/07/2023 - 16:00

Θριαμβευτικό φινάλε για το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη στον Αlpha!

Ο μεγάλος τελικός στην κορυφή της τηλεθέασης με τ...

"Αλληθώρισαν" στο J2US - Στην πίστα χωρίς σουτιέν με ανοικτό σακάκι η Στικούδη - Μπούστο-φωτιά η Βανδή! (Vids)
Showbiz | 09/07/2023 - 14:36

"Αλληθώρισαν" στο J2US - Στην πίστα χωρίς σουτιέν με ανοικτό σακάκι η Στικούδη - Μπούστο-φωτιά η Βανδή! (Vids)

Οι δύο Ελληνίδες καλλονές ήταν το... κάτι άλλο σ...

ALPHA: Δέσποινα Βανδή και Καίτη Γαρμπή σε εμφάνιση έκπληξη στον τελικό του J2US!
Media | 08/07/2023 - 12:02

ALPHA: Δέσποινα Βανδή και Καίτη Γαρμπή σε εμφάνιση έκπληξη στον τελικό του J2US!

Ο φαντασμαγορικός τελικός απόψε στις 21...

ALPHA: Ο ημιτελικός του J2US στην κορυφή της τηλεθέασης!
Media | 02/07/2023 - 13:07

ALPHA: Ο ημιτελικός του J2US στην κορυφή της τηλεθέασης!

...

J2US: Μείναμε "κάγκελο" με τη Βανδή - Έσκασε με ντεκολτέ μέχρι τον... αφαλό - Δεν φορούσε σουτιέν! (Vid)
Showbiz | 01/07/2023 - 22:44

J2US: Μείναμε "κάγκελο" με τη Βανδή - Έσκασε με ντεκολτέ μέχρι τον... αφαλό - Δεν φορούσε σουτιέν! (Vid)

Κουκλάρα και κορμάρα η σύντροφος τ...

Alpha - J2US: Στην κορυφή της τηλεθέασης για ένα ακόμη Σαββατόβραδο!
Media | 18/06/2023 - 12:59

Alpha - J2US: Στην κορυφή της τηλεθέασης για ένα ακόμη Σαββατόβραδο!

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε και ο προημιτελικός τ...

Με τρελό μπούστο στο J2US η Δέσποινα Βανδή - Κόλαση στη σκηνή Καλομοίρα και Λουίζα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 18/06/2023 - 11:00

Με τρελό μπούστο στο J2US η Δέσποινα Βανδή - Κόλαση στη σκηνή Καλομοίρα και Λουίζα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρουσίες... φωτιά στο χθεσινό σ...