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MMA

MMA

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα MMA. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Από το OnlyFans και τα χαστούκια του Power Slap στα ρινγκ του ΜΜΑ (ΦΩΤΟ)
Άλλα Σπορ | 11/11/2025 - 09:40

Από το OnlyFans και τα χαστούκια του Power Slap στα ρινγκ του ΜΜΑ (ΦΩΤΟ)

Η Σίνα Μπάθορι είναι το νέο viral όνομα που συνδυάζει sh...

Μοντέλο του OnlyFans χώρισε δύο πυγμάχους (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)
Άλλα Σπορ | 24/09/2025 - 21:46

Μοντέλο του OnlyFans χώρισε δύο πυγμάχους (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Tο εκπληκτικό μοντέλο του OnlyFans, Ρούμπι Ρόουζ, αναγκάστηκε ν...

Ο "λύκος" από την Τσετσενία που τυλίγεται με σημαία της Παλαιστίνης
Άλλα Σπορ | 24/08/2025 - 13:20

Ο "λύκος" από την Τσετσενία που τυλίγεται με σημαία της Παλαιστίνης

Η φοβερή ιστορία του Καμζάτ Τσιμάεφ, παγκόσμιου πρωταθλητή Uf...

Το τέλος μιας θυελλώδους σχέσης ανάμεσα σε pop star και έναν αθλητή (ΦΩΤΟ)
Άλλα Σπορ | 28/07/2025 - 17:27

Το τέλος μιας θυελλώδους σχέσης ανάμεσα σε pop star και έναν αθλητή (ΦΩΤΟ)

Η τραγουδίστρια και ο πρώην αθλητής χώρισαν μετά από τ...

Mαχητής δάγκωσε το αυτί του αντιπάλου του σε αγώνα MMA (BINTEO)
Άλλα Σπορ | 26/07/2025 - 15:12

Mαχητής δάγκωσε το αυτί του αντιπάλου του σε αγώνα MMA (BINTEO)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο τ...

Βίντεο σοκ: Αθλητής παθαίνει ηλεκτροπληξία μετά τον αγώνα του (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 07/07/2025 - 17:08

Βίντεο σοκ: Αθλητής παθαίνει ηλεκτροπληξία μετά τον αγώνα του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένας Ρώσος μαχητής παθαίνει ηλεκτροπληξία από έναν η...

Σύζυγoς αθλητή με ένα ασυνήθιστο φυλαχτό (ΦΩΤΟ)
Άλλα Σπορ | 19/06/2025 - 00:05

Σύζυγoς αθλητή με ένα ασυνήθιστο φυλαχτό (ΦΩΤΟ)

Η Λέλα αποκάλυψε πώς οδήγησε τον Κάρλος στη ν...

Από το κλουβί στο "OnlyFans", η μαχήτρια MMA δεν σταματά (ΦΩΤΟ)
Άλλα Σπορ | 16/06/2025 - 20:16

Από το κλουβί στο "OnlyFans", η μαχήτρια MMA δεν σταματά (ΦΩΤΟ)

Η Πέιτζ ΒανΖάντ η μαχήτρια μικτών πολεμικών τεχνών, π...

Θρύλος της Γιουνάιτεντ άφησε το ποδόσφαιρο και το γύρισε σε... ΜΜΑ!
Άλλα Σπορ | 25/04/2025 - 23:41

Θρύλος της Γιουνάιτεντ άφησε το ποδόσφαιρο και το γύρισε σε... ΜΜΑ!

Ο 43χρονος είναι πανέτοιμος για το ντεμπούτο του στο κ...

Χαμός στη Ρουμανία: Δύο επαγγελματίες μποξέρ εναντίον 3 μοντέλων (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 21/02/2025 - 12:48

Χαμός στη Ρουμανία: Δύο επαγγελματίες μποξέρ εναντίον 3 μοντέλων (ΒΙΝΤΕΟ)

«Άρρωστος» διαφυλικός αγώνας MM...

Αθλητής έκανε πρόταση γάμου σε μοντέλο αφού έσπασε το πόδι του (ΦΩΤΟ)
Άλλα Σπορ | 31/12/2024 - 07:20

Αθλητής έκανε πρόταση γάμου σε μοντέλο αφού έσπασε το πόδι του (ΦΩΤΟ)

Είχε σχεδιάσει την πρόταση, αλλά ό...

Αθλητής έσπασε το πέος του στην προπόνηση: «Βοηθήστε με, έχω γυναίκα»
Περίεργα | 26/12/2024 - 07:24

Αθλητής έσπασε το πέος του στην προπόνηση: «Βοηθήστε με, έχω γυναίκα»

Πρέπει να παραμείνει σε απόλυτη ανάπαυση γ...

ΣΟΚ με ΜακΓκρέγκορ! Κατηγορείται για βιασμό γυναίκας στο Δουβλίνο
Άλλα Σπορ | 06/11/2024 - 13:46

ΣΟΚ με ΜακΓκρέγκορ! Κατηγορείται για βιασμό γυναίκας στο Δουβλίνο

Ακόμα ένα... επεισόδιο στο σήριαλ με πρωταγωνιστή τ...

H άνιση μάχη MMA ενός εύσωμου άνδρα και δύο γυναικών influencer (BINTEO)
Άλλα Σπορ | 31/05/2024 - 14:11

H άνιση μάχη MMA ενός εύσωμου άνδρα και δύο γυναικών influencer (BINTEO)

Οι μικτές μάχες είναι παγκόσμια τ...

Αθλητής έριξε κλωτσιά στα οπίσθια σε ring girl (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 22/04/2024 - 19:24

Αθλητής έριξε κλωτσιά στα οπίσθια σε ring girl (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο μαχητής του MMA μόλις είδε την ξανθιά καλλονή να περνάει α...

Θρυλικός αθλητής μπήκε 3 φορές σε καμμένο σπίτι: Έσωσε τους γονείς του και έχασε τις αισθήσεις του
Άλλα Σπορ | 13/03/2024 - 18:14

Θρυλικός αθλητής μπήκε 3 φορές σε καμμένο σπίτι: Έσωσε τους γονείς του και έχασε τις αισθήσεις του

Ο πρώην πρωταθλητής προσπάθησε να σώσει τη ζωή του π...

Διαρρήκτης έκανε το λάθος της ζωής του: Επιτέθηκε σε διάσημο μαχητή του MMA (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 09/11/2023 - 11:52

Διαρρήκτης έκανε το λάθος της ζωής του: Επιτέθηκε σε διάσημο μαχητή του MMA (ΒΙΝΤΕΟ)

Είχε μαχαίρι, αλλά αυτό δεν πτόησε τ...

Πεθερά και νύφη πλακώθηκαν σε αγώνα ΜΜΑ: Ποια βγήκε νοκ άουτ (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 30/10/2023 - 14:58

Πεθερά και νύφη πλακώθηκαν σε αγώνα ΜΜΑ: Ποια βγήκε νοκ άουτ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πιο σουρεαλιστικός αγώνας σ...

Τεράστιο βήμα για τον Πιλίδη - Αφήνει την πάλη και πάει... (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 03/04/2023 - 20:48

Τεράστιο βήμα για τον Πιλίδη - Αφήνει την πάλη και πάει... (ΒΙΝΤΕΟ)

Την αποκάλυψη ότι αφήνει οριστικά την πάλη έκανε ο Γ...

Θρήνος στο ΜΜΑ: Πέθανε πασίγνωστος αθλητής στα 38 του χρόνια
Άλλα Σπορ | 14/11/2022 - 11:37

Θρήνος στο ΜΜΑ: Πέθανε πασίγνωστος αθλητής στα 38 του χρόνια

Έφυγε από την ζωή μετά από σοβαρή α...

Ιστορική μέρα: Πρώτη νίκη για Έλληνα μαχητή στο UFC του MMA! (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 02/05/2021 - 10:03

Ιστορική μέρα: Πρώτη νίκη για Έλληνα μαχητή στο UFC του MMA! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σπουδαία ημέρα η χθεσινή για την Ελλάδα στον χώρο των μ...