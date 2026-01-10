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Netflix

Netflix

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Netflix. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» από no 1
Ψυχαγωγία | 12/09 - 13:20

Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» από no 1

Ένα καλοδεχούμενο fun to...

Έρχονται νέες αυξήσεις τιμών στο Netflix: Πόσο θα πληρώνουμε το κάθε πακέτο
Ψυχαγωγία | 06/09 - 13:06

Έρχονται νέες αυξήσεις τιμών στο Netflix: Πόσο θα πληρώνουμε το κάθε πακέτο

...

Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι
Ψυχαγωγία | 20/08 - 16:46

Το Netflix κάνει all in με την ταινία που σε λίγο θα βλέπουν όλοι

...

Θα μπορούσε να είναι σούπερ: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του νο1 του Netflix
Ψυχαγωγία | 11/08 - 11:24

Θα μπορούσε να είναι σούπερ: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του νο1 του Netflix

Οι καλές προθέσεις, οι καλές ιδέες, δεν α...

Χαμός στο ελληνικό Netflix – Έριξε βόμβα με τα «Φιλαράκια»
Media | 06/07 - 21:13

Χαμός στο ελληνικό Netflix – Έριξε βόμβα με τα «Φιλαράκια»

Ρος, Ρέιτσελ, Μόνικα, Τσάντλερ, Τζόι και Φοίβη επιστρέφουν σ...

Με τη νέα ελληνική σειρά που μπήκε στο Netflix κολλάς από το 1ο επεισόδιο
Ψυχαγωγία | 04/07 - 14:52

Με τη νέα ελληνική σειρά που μπήκε στο Netflix κολλάς από το 1ο επεισόδιο

Με vibes από Γκάι Ρίτσι και Ταραντίνο! Ιδιόρρυθμη, με γοητευτική α...

Επιδραστική και πρωτοπόρα: Το Netflix φέρνει τη σειρά-σταθμό των 00’s
Ψυχαγωγία | 25/06 - 13:40

Επιδραστική και πρωτοπόρα: Το Netflix φέρνει τη σειρά-σταθμό των 00’s

Θα μπορούσε να είχε αφήσει ε...

Νοσταλγικό: Το "Stranger Things της τρίτης ηλικίας" σαρώνει στο Netflix
Ψυχαγωγία | 05/06 - 16:11

Νοσταλγικό: Το "Stranger Things της τρίτης ηλικίας" σαρώνει στο Netflix

Δύσκολο να του αντισταθείς – και γιατί ν...

Στο Netflix ο Μπενίτεθ - Αποκαλύψεις για το έπος της Λίβερπουλ στην Πόλη
Premier League | 14/05 - 18:50

Στο Netflix ο Μπενίτεθ - Αποκαλύψεις για το έπος της Λίβερπουλ στην Πόλη

Η γνωστή πλατφόρμα φέρνει στο φως αποκαλύψεις από το Έ...

Παράνομες οι αυξήσεις τιμών στο Netflix – Επιστροφή έως και 500 ευρώ
Ψυχαγωγία | 05/04 - 17:44

Παράνομες οι αυξήσεις τιμών στο Netflix – Επιστροφή έως και 500 ευρώ

Δικαστήριο στη Ρώμη έκανε δεκτή την αγωγή ασφαλιστικών μ...

Αναφορές στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο σε σειρά του Netflix!
Media | 19/03 - 06:35

Αναφορές στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο σε σειρά του Netflix!

Mία από τις σκηνές της νέας σεζόν της σειράς "Daredevil: Born Ai...

Η ταινία που βλέπει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο Netflix
Ψυχαγωγία | 23/02 - 22:40

Η ταινία που βλέπει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο Netflix

Είχε κάνει "χαμούλη" όταν πρωτοβγήκε, αλλά πλέον η ταινία γ...

Αθόρυβο έπος: Δες απόψε την ταινία - κομψοτέχνημα του Netflix
Ψυχαγωγία | 22/02 - 16:22

Αθόρυβο έπος: Δες απόψε την ταινία - κομψοτέχνημα του Netflix

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Η νέα σειρά που κατέκτησε τα charts του Netflix κρατά σασπένς ως το τέλος
Ψυχαγωγία | 17/02 - 17:02

Η νέα σειρά που κατέκτησε τα charts του Netflix κρατά σασπένς ως το τέλος

Την τελειώνεις σε 2 ...

Αν το Netflix δεν κάνει την επιτυχία της χρονιάς με αυτή τη σειρά θα φταίει
Ψυχαγωγία | 10/02 - 11:01

Αν το Netflix δεν κάνει την επιτυχία της χρονιάς με αυτή τη σειρά θα φταίει

Σαν σουτ σε κενή ε...

Για μια χαλαρή,ευχάριστη βραδιά:Το νο2 του Netflix σου δίνει ό,τι υπόσχεται
Ψυχαγωγία | 03/02 - 14:28

Για μια χαλαρή,ευχάριστη βραδιά:Το νο2 του Netflix σου δίνει ό,τι υπόσχεται

Μια τίμια επιλογή σε στιλ ι...

Παλεύουν να λύσουν το γρίφο: Η αθόρυβη σειρά του Netflix!
Ψυχαγωγία | 23/01 - 13:36

Παλεύουν να λύσουν το γρίφο: Η αθόρυβη σειρά του Netflix!

Το νέο νο1 του Netflix ακολουθεί μια συνταγή που δεν χάνει π...

Το Netflix μόλις ανέβασε την ταινία που τοποθετεί στο Top 3 του 2026
Ψυχαγωγία | 20/01 - 19:51

Το Netflix μόλις ανέβασε την ταινία που τοποθετεί στο Top 3 του 2026

Ματ Ντέιμον και Μπεν Αφλεκ, τί σκαρώσατε αυτή τη φορά; Δ...

Η νέα αστυνομική σειρά του Netflix βλέπεται αμέσως μετά το Run Away
Ψυχαγωγία | 13/01 - 16:47

Η νέα αστυνομική σειρά του Netflix βλέπεται αμέσως μετά το Run Away

Πέντε βραδυφλεγή 45...

Η καταπληκτική σειρά 4ων επεισοδίων του Netflix που βλέπεται μονοκοπανιά
Ψυχαγωγία | 11/01 - 09:31

Η καταπληκτική σειρά 4ων επεισοδίων του Netflix που βλέπεται μονοκοπανιά

Θα έπρεπε να είναι σ...

Η αθόρυβη ταινία του Netflix που έγινε παγκόσμιο τρεντ
Ψυχαγωγία | 10/01 - 20:04

Η αθόρυβη ταινία του Netflix που έγινε παγκόσμιο τρεντ

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