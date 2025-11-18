Showbiz | 13/10/2025 - 22:16

Ήταν στρίπερ και πόζαρε για το Playboy: Έκανε καριέρα ως ring girl (ΦΩΤΟ)

Η Μπρίτνεϊ Πάλμερ είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες π...