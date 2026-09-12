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Άλεκ Πίτερς

Άλεκ Πίτερς

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Άλεκ Πίτερς στο Sportdog.gr. Μάθετε για την παρουσία του στην Euroleague, τα στατιστικά του και την πορεία του με τον Ολυμπιακό.

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Πίτερς: «Η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου ο Ολυμπιακός»
Euroleague | VIDEO 08/09 - 23:44

Πίτερς: «Η πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου ο Ολυμπιακός»

Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για το νέο κεφάλαιο της καριέρας τ...

Συγκίνησε ο Πίτερς για Ολυμπιακό: «Θα είναι για πάντα φίλοι μου»
Euroleague | 05/09 - 14:12

Συγκίνησε ο Πίτερς για Ολυμπιακό: «Θα είναι για πάντα φίλοι μου»

Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τα χ...

Ανάρτηση Ολυμπιακού για Πίτερς, Ράιτ: "Μια φορά Κόκκινοι, πάντα Κόκκινοι"
Euroleague | 04/09 - 15:52

Ανάρτηση Ολυμπιακού για Πίτερς, Ράιτ: "Μια φορά Κόκκινοι, πάντα Κόκκινοι"

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το τουρνουά στο Ηράκλειο Κ...

«Καμπανάκι» για Ολυμπιακό: «Έκανε ακριβό λάθος»!
Euroleague | 16/08 - 13:22

«Καμπανάκι» για Ολυμπιακό: «Έκανε ακριβό λάθος»!

Ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ του Ολυμπιακού εντοπίζει τ...

Σταυρόπουλος: «Ήταν μια “δεμένη” ιστορία ότι ο Πίτερς θα έρθει στη Μιλάνο»
Euroleague | 12/08 - 14:44

Σταυρόπουλος: «Ήταν μια “δεμένη” ιστορία ότι ο Πίτερς θα έρθει στη Μιλάνο»

Ο General Manager της Ολίμπια Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος, μ...

«Βόμβα» με Σενγκέλια: Πληρώνει από την τσέπη του τη ρήτρα για να φύγει!
Euroleague | 21/07 - 12:18

«Βόμβα» με Σενγκέλια: Πληρώνει από την τσέπη του τη ρήτρα για να φύγει!

Ο Γεωργιανός που φέρεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό π...

Τον… χρυσοπλήρωνε ο Γιαννακόπουλος, τον χτυπάει ο Ολυμπιακός - Σούπερ σταρ!
Euroleague | VIDEO 28/06 - 22:54

Τον… χρυσοπλήρωνε ο Γιαννακόπουλος, τον χτυπάει ο Ολυμπιακός - Σούπερ σταρ!

Είναι δύο διαφορετικές αλλά εξαιρετικά ποιοτικές περιπτώσεις. Ο...

Επίσημο του Πίτερς στην Αρμάνι Μιλάνο (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 25/06 - 13:22

Επίσημο του Πίτερς στην Αρμάνι Μιλάνο (ΦΩΤΟ)

Αυτό που ήταν εδώ και μερικές ημέρες γνωστό, ανακοινώθηκε κ...

Το είπε και επίσημα: Στην Αρμάνι Μιλάνο ο Πίτερς
Euroleague | 24/06 - 08:08

Το είπε και επίσημα: Στην Αρμάνι Μιλάνο ο Πίτερς

Την επικείμενη μεταγραφή του Άλεκ Πίτερς στην Αρμάνι Μ...

Έκανε δεύτερες σκέψεις ο Πίτερς - Το σκηνικό με Μπαρτζώκα και η... σκιά
Euroleague | VIDEO 18/06 - 23:50

Έκανε δεύτερες σκέψεις ο Πίτερς - Το σκηνικό με Μπαρτζώκα και η... σκιά

Ο Αμερικανός άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Α...

Οι επιλογές Μπαρτζώκα για τον αντι-Πίτερς - “Aυτός έχει το προβάδισμα” (Vd)
Euroleague | VIDEO 18/06 - 21:28

Οι επιλογές Μπαρτζώκα για τον αντι-Πίτερς - “Aυτός έχει το προβάδισμα” (Vd)

Ποιος θα βρει θέση στο ρόστερ τ...

Απίθανη αντίδραση Φουρνιέ στην αποχώρηση Πίτερς με... Ρος από Φιλαράκια
Euroleague | VIDEO 16/06 - 18:08

Απίθανη αντίδραση Φουρνιέ στην αποχώρηση Πίτερς με... Ρος από Φιλαράκια

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό κ...

Το "ευχαριστώ" του Ολυμπιακού σε Πίτερς: "Πάντα ένας από εμάς"
Euroleague | VIDEO 16/06 - 13:59

Το "ευχαριστώ" του Ολυμπιακού σε Πίτερς: "Πάντα ένας από εμάς"

Ο Αμερικανός μέσω ανάρτησης αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό κ...

Οριστικό: Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Πίτερς - Το βίντεο που ανέβασε
Euroleague | VIDEO 16/06 - 10:58

Οριστικό: Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Πίτερς - Το βίντεο που ανέβασε

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό κ...

Φεύγουν 5+2 από Ολυμπιακό - Δύο υπογράφουν Βιλερμπάν, απόφαση για Ντόρσεϊ
Euroleague | VIDEO 15/06 - 10:00

Φεύγουν 5+2 από Ολυμπιακό - Δύο υπογράφουν Βιλερμπάν, απόφαση για Ντόρσεϊ

Μεγάλες αλλαγές στον Ολυμπιακό, παρότι κατέκτησε τα π...

Ολυμπιακός: Απογείωση με Μοντέρο, θέλει παικταρά στο "3"- "Δένει" Μπαρτζώκα
Euroleague | VIDEO 15/06 - 09:16

Ολυμπιακός: Απογείωση με Μοντέρο, θέλει παικταρά στο "3"- "Δένει" Μπαρτζώκα

"Τσουνάμι" μεταγραφών και ενίσχυσης ετοιμάζουν οι αδερφοί Α...

Φεύγουν άλλοι 3 από Ολυμπιακό μετά τον Πίτερς! Οριστικές εξελίξεις με Έβανς
Euroleague | 14/06 - 18:33

Φεύγουν άλλοι 3 από Ολυμπιακό μετά τον Πίτερς! Οριστικές εξελίξεις με Έβανς

Ο Ολυμπιακός θα αφήσει στην άκρη τους πανηγυρισμούς γ...

Νέα μεγάλη μεταγραφή, τι θα γίνει με Μπαρτζώκα - 3 αποθεώθηκαν και φεύγουν!
Euroleague | VIDEO 13/06 - 22:50

Νέα μεγάλη μεταγραφή, τι θα γίνει με Μπαρτζώκα - 3 αποθεώθηκαν και φεύγουν!

Οι πρώτες αποφάσεις-κινήσεις στον Ολυμπιακό για την ε...

Έξαλλος ο Μπαρτζώκας με πρωτοκλασάτο όνομα του Ολυμπιακού - Φεύγει πρόωρα!
Euroleague | VIDEO 12/06 - 11:45

Έξαλλος ο Μπαρτζώκας με πρωτοκλασάτο όνομα του Ολυμπιακού - Φεύγει πρόωρα!

Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει και το πρωτάθλημα το Σάββατο, ό...

Φαλ για άλλη ελληνική ομάδα - Κλείδωσαν 3 ηχηρές αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό
Euroleague | VIDEO 10/06 - 10:00

Φαλ για άλλη ελληνική ομάδα - Κλείδωσαν 3 ηχηρές αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό

Ο Μουσταφά Φαλ που θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα, ο...

Καμπάνα Μπαρτζώκα σε παίκτη Ολυμπιακού μετά το ΟΑΚΑ - Έξαλλος και με Πίτερς
Basket League | VIDEO 06/06 - 10:00

Καμπάνα Μπαρτζώκα σε παίκτη Ολυμπιακού μετά το ΟΑΚΑ - Έξαλλος και με Πίτερς

Ποιοι μπήκαν στο «στόχαστρο» του Γιώργου Μπαρτζώκα γ...