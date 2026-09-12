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Αρμάντο Γκονζάλες

Αρμάντο Γκονζάλες

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αρμάντο Γκονζάλες. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Το μοντέλο που δικαιώνεται! Πώς ο ΟΦΗ πήρε ιστορικό διπλό με Ολυμπιακό
Blogs | VIDEO 13/09 - 15:30

Το μοντέλο που δικαιώνεται! Πώς ο ΟΦΗ πήρε ιστορικό διπλό με Ολυμπιακό

Με ελληνικό κορμό, καθαρό αγωνιστικό πλάνο και νοοτροπία π...

Αποθέωση Γκονσάλες, Πουέρτα - "Με βήμα γίγαντα! Καθαρή κλάση στην Ελλάδα"
Super League | 09/09 - 18:33

Αποθέωση Γκονσάλες, Πουέρτα - "Με βήμα γίγαντα! Καθαρή κλάση στην Ελλάδα"

Γκουστάβο Πουέρτα και Αρμάντο Γκονσάλες αποθεώνονται σ...

Ο έτοιμος Πουέρτα, το γλυκό πόδι του Πέντερσεν & ο πανταχού παρών Γκονζάλες
Κύπελλο Ελλάδας | 09/09 - 16:21

Ο έτοιμος Πουέρτα, το γλυκό πόδι του Πέντερσεν & ο πανταχού παρών Γκονζάλες

Τι κρατάει ο Μεντιλίμπαρ σε ένα ματς με ι...

Ολυμπιακός: Τι πρόλαβε να κάνει ο Πουέρτα στα πρώτα 7 λεπτά
Blogs | 09/09 - 15:02

Ολυμπιακός: Τι πρόλαβε να κάνει ο Πουέρτα στα πρώτα 7 λεπτά

Ο Πουέρτα που... μπαίνει στα παπούτσια των Ιμπόρα-Γκαρθία, η...

Γκονζάλες: «Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στον Ολυμπιακό»
Κύπελλο Ελλάδος | 09/09 - 13:43

Γκονζάλες: «Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στον Ολυμπιακό»

O Αρμάντο Γκονσάλες σκόραρε δύο φορές με τη φανέλα του Ο...

Και ασίστ ο Γκονσάλες - Θύμισε Ζιοβάνι ο Πουέρτα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 08/09 - 23:16

Και ασίστ ο Γκονσάλες - Θύμισε Ζιοβάνι ο Πουέρτα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ιδανική συνεργασία για το 3-0 του Ολυμπιακού επί τ...

Πανικός με τον Γκονζάλες του Ολυμπιακού - Ψάχνουν ξανά για Μεξικανό
Super League | VIDEO 06/09 - 12:50

Πανικός με τον Γκονζάλες του Ολυμπιακού - Ψάχνουν ξανά για Μεξικανό

Ο Αρμάντο Γκονζάλες αποτελεί τεράστια διαφήμιση για τ...

Μονομαχία εκατομμυρίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟ - Υπάρχει νικητής!
Super League | VIDEO 06/09 - 11:12

Μονομαχία εκατομμυρίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟ - Υπάρχει νικητής!

Το φετινό καλοκαίρι οι ελληνικές ομάδες έριξαν πολύ χ...

Το σοκ με Ελ Κααμπί και η λύση Μπενζεμά! Ο πρώτος αντικαταστάτης στου Ρέντη
Super League | VIDEO 05/09 - 21:59

Το σοκ με Ελ Κααμπί και η λύση Μπενζεμά! Ο πρώτος αντικαταστάτης στου Ρέντη

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Μαροκινού ανατρέπει τον σχεδιασμό και ο Μ�...

Ολυμπιακός: Το ενδεχόμενο άλλης μεταγραφής και η κατάσταση του Μπέιλι
Super League | 03/09 - 14:04

Ολυμπιακός: Το ενδεχόμενο άλλης μεταγραφής και η κατάσταση του Μπέιλι

Σχόλιο ρεπόρτερ για το μεταγραφικό κομμάτι στους Πειραιώτες, τ...

Ολυμπιακός: Μεντιλίμπαρ, σε συμπονώ
Blogs | 03/09 - 12:40

Ολυμπιακός: Μεντιλίμπαρ, σε συμπονώ

Η εικόνα των Γκονζάλες και Ρόκα, το άγχος του Σα και η...

Η "τρέλα" πίσω από τη μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό
Super League | 01/09 - 22:50

Η "τρέλα" πίσω από τη μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό

Η απίθανη ιστορία του Αρμάντο Γκονζάλες, του "La Hormiga π...

Το ασυγκράτητο μυρμήγκι του Ολυμπιακού! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 31/08 - 15:44

Το ασυγκράτητο μυρμήγκι του Ολυμπιακού! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αρμάντο Γκονζάλες χρειάστηκε μόλις 12 επαφές με την μ...

Ολυμπιακός: ΑΠΙΘΑΝΗ χαμένη ευκαιρία του Γκονζάλες χωρίς τερματοφύλακα (Vid)
Super League | 30/08 - 23:36

Ολυμπιακός: ΑΠΙΘΑΝΗ χαμένη ευκαιρία του Γκονζάλες χωρίς τερματοφύλακα (Vid)

Ο Αρμάντο Γκονζάλες στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, ε...

Αινιγματικός για Αστέρα ο Μεντιλίμπαρ - Ατάκα για Γκονζάλες
Super League | 29/08 - 17:39

Αινιγματικός για Αστέρα ο Μεντιλίμπαρ - Ατάκα για Γκονζάλες

Τι είπε εν όψει του αγώνα στην Τρίπολη ο π...

Ολυμπιακός: Πρώτη για Γκονζάλες - Η αποστολή για Αστέρα (ΦΩΤΟ)
Super League | 29/08 - 12:50

Ολυμπιακός: Πρώτη για Γκονζάλες - Η αποστολή για Αστέρα (ΦΩΤΟ)

Την αποστολή για την αναμέτρηση κόντρα στους Αρκάδες α...

Καρεμπέ για Γκονζάλες: "Είναι φαινόμενο - Μπορεί να παίξει με Ελ Κααμπί"
Super League | VIDEO 23/08 - 13:07

Καρεμπέ για Γκονζάλες: "Είναι φαινόμενο - Μπορεί να παίξει με Ελ Κααμπί"

Ο Κριστιάν Καρεμπέ αποθέωσε την μεταγραφή του Αρμάντο Γ...

Η μεγάλη αλλαγή σε Ολυμπιακό, τι έδειξαν οι… νέοι και το μήνυμα Μεντιλίμπαρ
Blogs | VIDEO 23/08 - 00:19

Η μεγάλη αλλαγή σε Ολυμπιακό, τι έδειξαν οι… νέοι και το μήνυμα Μεντιλίμπαρ

Πώς ο Ολυμπιακός δικαίως πήρε τη νίκη με τον... Ελ Κάρμο, ο...

Απίθανα πράγματα: Στο Μεξικό θα δείχνουν Ολυμπιακό λόγω Γκονζάλες!
Super League | 22/08 - 22:10

Απίθανα πράγματα: Στο Μεξικό θα δείχνουν Ολυμπιακό λόγω Γκονζάλες!

Τηλεοπτικό δίκτυο στο Μεξικό εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δ...

Πρώτο μήνυμα Γκονζάλες με Ολυμπιακό: «Ήταν γραφτό»!
Super League | 22/08 - 20:48

Πρώτο μήνυμα Γκονζάλες με Ολυμπιακό: «Ήταν γραφτό»!

Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής τ...

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Γκονζάλες με "χρυσό" συμβόλαιο (ΦΩΤΟ)
Super League | 22/08 - 18:53

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Γκονζάλες με "χρυσό" συμβόλαιο (ΦΩΤΟ)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεξικανού ε...