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Δημήτρης Μωραϊτης

Δημήτρης Μωραϊτης

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Δημήτρη Μωραΐτη στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη Greek Basket League και τα στατιστικά του.

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Ανακοίνωσε δύο επιστροφές ο Παναθηναϊκός - Οι Έλληνες στα χέρια του Ζοτς
Basket League | 31/07 - 15:56

Ανακοίνωσε δύο επιστροφές ο Παναθηναϊκός - Οι Έλληνες στα χέρια του Ζοτς

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή των Λ...

Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκός υπολογίζουν τον Μωραΐτη!
Euroleague | 17/07 - 13:46

Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκός υπολογίζουν τον Μωραΐτη!

Παραμένει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού γ...

Βρήκε Έλληνα αντι-Τολιόπουλο ο Ομπράντοβιτς! Σκάει και νέα μεγάλη μεταγραφή
Euroleague | VIDEO 14/07 - 10:00

Βρήκε Έλληνα αντι-Τολιόπουλο ο Ομπράντοβιτς! Σκάει και νέα μεγάλη μεταγραφή

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ανεβαίνει Θεσσαλονίκη και ο Παναθηναϊκός είναι ήδ...

Πλήγμα για την Εθνική: Νοκ-άουτ ο Καλαϊτζάκης για τα προκριματικά
Mundobasket | 26/06 - 16:39

Πλήγμα για την Εθνική: Νοκ-άουτ ο Καλαϊτζάκης για τα προκριματικά

Συναγερμός στις τάξεις της «επίσημης αγαπημένης» ενόψει τ...

Αλλαγές στον Παναθηναϊκό - Ο Έλληνας που παίρνει θέση στα γκαρντ
Euroleague | VIDEO 07/06 - 22:34

Αλλαγές στον Παναθηναϊκό - Ο Έλληνας που παίρνει θέση στα γκαρντ

Θα ντυθεί στα πράσινα προερχόμενος α...

Έλληνας γκαρντ -με σούπερ σεζόν- στα πλάνα του ΠΑΟ ως... αντι-Τολιόπουλος!
Euroleague | VIDEO 10/05 - 10:00

Έλληνας γκαρντ -με σούπερ σεζόν- στα πλάνα του ΠΑΟ ως... αντι-Τολιόπουλος!

Οι Πράσινοι τον παρακολουθούν στενά όλη τη σεζόν και φ...

Ο πρώτος Έλληνας που επιστρέφει στον ΠΑΟ το καλοκαίρι - Επιλογή του Αταμάν!
Euroleague | VIDEO 01/03 - 14:00

Ο πρώτος Έλληνας που επιστρέφει στον ΠΑΟ το καλοκαίρι - Επιλογή του Αταμάν!

Ο Εργκίν Αταμάν τον πιστεύει πολύ, τον θεωρεί ιδανικό γ...

Ο πρώτος στόχος ΠΑΟ-Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν - Δεν πάει στους Κλίπερς!
Euroleague | VIDEO 17/01 - 23:45

Ο πρώτος στόχος ΠΑΟ-Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν - Δεν πάει στους Κλίπερς!

Τι ψάχνουν στην αγορά οι «αιώνιοι» για την επόμενη χ...

Έλληνας του Παναθηναϊκού έτρεξε μετά το ματς να φιλήσει την αγαπημένη του!
Showbiz | 24/11/2025 - 09:40

Έλληνας του Παναθηναϊκού έτρεξε μετά το ματς να φιλήσει την αγαπημένη του!

Μπορεί φέτος να μην φοράει του Τριφυλλιού και να παίζει σ...

Το ΣΕΦ χειροκρότησε παίκτη του Παναθηναϊκού! (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 02/11/2025 - 18:01

Το ΣΕΦ χειροκρότησε παίκτη του Παναθηναϊκού! (ΒΙΝΤΕΟ)

Κι όμως, υπάρχουν και αυτά! Ο λόγος που χειροκροτήθηκε π...

Μωραΐτης: "Τιμή και συγκίνηση να φορέσω τη φανέλα που φόρεσε ο πατέρας μου"
Basket League | 18/06/2025 - 16:46

Μωραΐτης: "Τιμή και συγκίνηση να φορέσω τη φανέλα που φόρεσε ο πατέρας μου"

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ τοποθετήθηκε για το δανεισμό τ...

Ο Mωραΐτης ανανέωσε με τον ΠΑΟ & πάει δανεικός στη... Θεσσαλονίκη!
Euroleague | VIDEO 17/06/2025 - 19:40

Ο Mωραΐτης ανανέωσε με τον ΠΑΟ & πάει δανεικός στη... Θεσσαλονίκη!

Ο Έλληνας γκαρντ υπέγραψε καινούργιο συμβόλαιο με τ...

Ο Αταμάν το ζήτησε, ο Γιαννακόπουλος το έκανε - Ανανέωσε Έλληνας στον ΠΑΟ!
Euroleague | 17/06/2025 - 17:34

Ο Αταμάν το ζήτησε, ο Γιαννακόπουλος το έκανε - Ανανέωσε Έλληνας στον ΠΑΟ!

Παραμένει στους Πράσινους ο Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο...

Αποχαιρετά Παναθηναϊκό και ΟΑΚΑ πανέμορφη Ελληνίδα σύντροφος παίκτη (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 13/06/2025 - 09:40

Αποχαιρετά Παναθηναϊκό και ΟΑΚΑ πανέμορφη Ελληνίδα σύντροφος παίκτη (ΦΩΤΟ)

Με ένα post στο Instagram και φωτογραφίες από την φετινή σεζόν π...

"Καψούρα" του Αταμάν ο Τολιόπουλος - "Του έχει προσωπική αδυναμία"
Euroleague | VIDEO 25/05/2025 - 08:02

"Καψούρα" του Αταμάν ο Τολιόπουλος - "Του έχει προσωπική αδυναμία"

Ο Εργκίν Αταμάν έχει πειστεί πλήρως από τον Βασίλη Τ...

Τολιόπουλος ήρθε, Μωραΐτης φεύγει - Νέα ηχηρή αποχώρηση από ΠΑΟ για Αμερική
Euroleague | VIDEO 19/04/2025 - 22:50

Τολιόπουλος ήρθε, Μωραΐτης φεύγει - Νέα ηχηρή αποχώρηση από ΠΑΟ για Αμερική

Η αλλαγή στους Έλληνες γκαρντ του Παναθηναϊκού, το α...

Οι φωνές του Αταμάν σε γκαρντ του Παναθηναϊκού - Ποιός ήταν... (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 15/04/2025 - 11:31

Οι φωνές του Αταμάν σε γκαρντ του Παναθηναϊκού - Ποιός ήταν... (ΒΙΝΤΕΟ)

Έντονα παράπονα είχε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ε...

Στον ΠΑΟ ο Τολιόπουλος, 40.000 και… παίκτη σε Άρη! Γιατί δεν πήγε Ολυμπιακό
Euroleague | VIDEO 08/04/2025 - 04:51

Στον ΠΑΟ ο Τολιόπουλος, 40.000 και… παίκτη σε Άρη! Γιατί δεν πήγε Ολυμπιακό

Ο Βασίλης Τολιόπουλος κατηφορίζει στο ΟΑΚΑ και φέρνει α...

"Καμπανάκι" Αταμάν για ΠΑΟ: "Είναι επικίνδυνο" - Τα έχωσε σε Μωραΐτη! (Vid)
Euroleague | 06/10/2024 - 19:13

"Καμπανάκι" Αταμάν για ΠΑΟ: "Είναι επικίνδυνο" - Τα έχωσε σε Μωραΐτη! (Vid)

Μόνο έναν παίκτη αποθέωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη τ...

Η Ελληνίδα κουκλάρα σύντροφος παίκτη του ΠΑΟ… κολλητή με Ολυμπιακό! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 14/09/2024 - 10:38

Η Ελληνίδα κουκλάρα σύντροφος παίκτη του ΠΑΟ… κολλητή με Ολυμπιακό! (ΦΩΤΟ)

Βρίσκεται σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο Ο...

Το... φωνάζουν στην Εθνική: "Είμαστε πεινασμένοι και ανυπόμονοι"
Μπάσκετ | 04/08/2024 - 14:51

Το... φωνάζουν στην Εθνική: "Είμαστε πεινασμένοι και ανυπόμονοι"

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για την μάχη κόντρα σ...