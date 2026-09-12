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Ντράγκαν Σάκοτα

Ντράγκαν Σάκοτα

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ντράγκαν Σάκοτα στο Sportdog.gr. Διαβάστε δηλώσεις και αναλυτικές πληροφορίες για την προπονητική του πορεία.

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Έκανε προετοιμασία με Ομπράντοβιτς στον ΠΑΟ, τελικά υπογράφει στην ΑΕΚ!
Basket League | 01/09 - 20:16

Έκανε προετοιμασία με Ομπράντοβιτς στον ΠΑΟ, τελικά υπογράφει στην ΑΕΚ!

Είχε συμμετάσχει στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας τ...

Σάκοτα: «Πάντα στην ΑΕΚ σκεφτόμαστε και την Ευρώπη»
Basket League | 01/09 - 18:30

Σάκοτα: «Πάντα στην ΑΕΚ σκεφτόμαστε και την Ευρώπη»

Στο NBA Europe βλέπει το μέλλον της ΑΕΚ ο Ν...

Ανακοίνωση ΑΕΚ για Ντράγκαν Σάκοτα
Basket League | 27/08 - 20:45

Ανακοίνωση ΑΕΚ για Ντράγκαν Σάκοτα

Έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες τ...

Ακυρώνει δύο συμβόλαια ο Λαρεντζάκης, υπογράφει σε ελληνική ομάδα-έκπληξη!
Basket League | VIDEO 07/08 - 20:08

Ακυρώνει δύο συμβόλαια ο Λαρεντζάκης, υπογράφει σε ελληνική ομάδα-έκπληξη!

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι πλέον πολύ κοντά στην έ...

Έτοιμη για μεταγραφή η ΑΕΚ - Αρέσει πολύ στον Σάκοτα
Basket League | 27/06 - 19:32

Έτοιμη για μεταγραφή η ΑΕΚ - Αρέσει πολύ στον Σάκοτα

Ποιος παίκτης προβάρει τα κ...

Αγγελόπουλος: "Πονοκέφαλος Ομπράντοβιτς λόγω Σάκοτα - Καρτέλ η Euroleague"
Euroleague | 23/06 - 22:57

Αγγελόπουλος: "Πονοκέφαλος Ομπράντοβιτς λόγω Σάκοτα - Καρτέλ η Euroleague"

Η επιβεβαίωση του Μάκη Αγγελόπουλου για την παραμονή Σ...

Πολλά μέτωπα στην ΑΕΚ - Το NBA Europe, το γηπεδικό και ο Σάκοτα (Vid)
Basket League | 06/06 - 17:55

Πολλά μέτωπα στην ΑΕΚ - Το NBA Europe, το γηπεδικό και ο Σάκοτα (Vid)

...

Όλη η ουσία για την ΑΕΚ της νέας σεζόν στα λόγια του Σάκοτα
Basket League | 31/05 - 09:32

Όλη η ουσία για την ΑΕΚ της νέας σεζόν στα λόγια του Σάκοτα

Ο Θάνος Τσίμπος γράφει για τα σημαντικά που ε...

Άρης: «Αδειάζει» Σάκοτα και βάζει στο στόχαστρο την διαιτησία!
Basket League | 26/05 - 00:10

Άρης: «Αδειάζει» Σάκοτα και βάζει στο στόχαστρο την διαιτησία!

Η απάντηση της ΚΑΕ Άρης στις δηλώσεις του Σάκοτα ήταν ά...

Απάντηση Σάκοτα σε Άρη: «Αν η διαιτησία ήταν καλή δεν θα παίζαμε σήμερα»!
Basket League | 25/05 - 23:58

Απάντηση Σάκοτα σε Άρη: «Αν η διαιτησία ήταν καλή δεν θα παίζαμε σήμερα»!

Ο Ντράγκαν Σάκοτα απάντησε στον Ίγκορ Μίλιτσιτς σχετικά μ...

Σάκοτα: “Ήταν θέμα μυαλού στο τέλος” - Το μήνυμα για την επόμενη σεζόν
Basketball Champions League | 10/05 - 00:19

Σάκοτα: “Ήταν θέμα μυαλού στο τέλος” - Το μήνυμα για την επόμενη σεζόν

Τι δήλωσε μετά την απώλεια του ΒCL ο...

BCL: Η «χρυσή» πεντάδα της δεκαετίας με έντονο ελληνικό χρώμα!
Basketball Champions League | 09/05 - 01:10

BCL: Η «χρυσή» πεντάδα της δεκαετίας με έντονο ελληνικό χρώμα!

Η συμπλήρωση μιας δεκαετίας ζωής για το Basketball Champions Le...

Η Μακάμπι χτυπά την πόρτα της ΑΕΚ για τον Γκρέι!
Euroleague | 08/05 - 22:17

Η Μακάμπι χτυπά την πόρτα της ΑΕΚ για τον Γκρέι!

Η εντυπωσιακή σεζόν που διανύει ο ΡάιΚουαν Γκρέι με τ...

BCL: Κορυφαίος κόουτς φέτος ο Σάκοτα - Παίκτης της ΑΕΚ ο MVP! (ΦΩΤΟ)
Basketball Champions League | 08/05 - 14:44

BCL: Κορυφαίος κόουτς φέτος ο Σάκοτα - Παίκτης της ΑΕΚ ο MVP! (ΦΩΤΟ)

Δύο παίκτες της Ένωσης στην καλύτερη πεντάδα τ...

ΑΕΚ: Αποκάλυψη Σάκοτα για νέο συμβόλαιο και αλλαγή ρόλου!
Basketball Champions League | 07/05 - 16:29

ΑΕΚ: Αποκάλυψη Σάκοτα για νέο συμβόλαιο και αλλαγή ρόλου!

Η σχέση του Ντράγκαν Σάκοτα με την ΑΕΚ δεν είναι μια α...

ΑΕΚ: Έφτασε στην Μπανταλόνα ο Μάκης Αγγελόπουλος
Basketball Champions League | 07/05 - 14:43

ΑΕΚ: Έφτασε στην Μπανταλόνα ο Μάκης Αγγελόπουλος

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να γράψει ακόμα μία χρυσή σελίδα σ...

Σάκοτα: «Είμαστε καλύτεροι από πέρυσι και έτοιμοι για την υπέρβαση»
Basketball Champions League | 06/05 - 19:00

Σάκοτα: «Είμαστε καλύτεροι από πέρυσι και έτοιμοι για την υπέρβαση»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι η ήρεμη δύναμη της ΑΕΚ και το α...

Το ξεκαθάρισε ο Σάκοτα - “Δεν είναι φαβορί η ΑΕΚ”
Basketball Champions League | 04/05 - 18:33

Το ξεκαθάρισε ο Σάκοτα - “Δεν είναι φαβορί η ΑΕΚ”

Όσα είπε εν όψει του ημιτελικού του BCL με τη Μάλαγα ο...

Μια τεράστια δικαίωση για τον Μάκη, τον Ντράγκαν και όσους την πίστεψαν!
Basketball Champions League | 16/04 - 16:58

Μια τεράστια δικαίωση για τον Μάκη, τον Ντράγκαν και όσους την πίστεψαν!

Ο Θάνος Τσίμπος γράφει για ακόμα έ...

Τρόμαξαν με Σάκοτα στην ΑΕΚ - Πέρασε βαριά ίωση, κανονικά με Μπανταλόνα
Basketball Champions League | 14/04 - 11:37

Τρόμαξαν με Σάκοτα στην ΑΕΚ - Πέρασε βαριά ίωση, κανονικά με Μπανταλόνα

Ο Σέρβος τεχνικός ταλαιπωρήθηκε μέσα στο Πάσχα με βαριά ί...

Χωρίς Κουζμίνσκας η ΑΕΚ με Άρη! Αμφίβολoς και ο Γκρέι με Μπανταλόνα
Basket League | 04/04 - 15:40

Χωρίς Κουζμίνσκας η ΑΕΚ με Άρη! Αμφίβολoς και ο Γκρέι με Μπανταλόνα

Η συμμετοχή αμφότερων για το Game 2 στην Καταλονία κρίνεται α...