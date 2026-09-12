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Έλμιν Ράστοντερ

Έλμιν Ράστοντερ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Έλμιν Ράστοντερ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Στον… αέρα μεταγραφή 3.5 εκατ. του ΠΑΟ - Πιθανό να ζητήσει να φύγει Γενάρη!
Super League | VIDEO 09/09 - 12:45

Στον… αέρα μεταγραφή 3.5 εκατ. του ΠΑΟ - Πιθανό να ζητήσει να φύγει Γενάρη!

"Έίχε φανταστεί ότι το ξεκίνημά του στον Παναθηναϊκό θ...

Με δίδυμο Ντέσερς, Ραστόντερ και δεξί μπακ Κάτρη-Η 11άδα ΠΑΟ για Νίκη Βόλου
Κύπελλο Ελλάδας | 03/09 - 20:06

Με δίδυμο Ντέσερς, Ραστόντερ και δεξί μπακ Κάτρη-Η 11άδα ΠΑΟ για Νίκη Βόλου

Οι επιλογές του Νίστρουπ για τον αγώνα της League Ph...

"Ράστοντερ όπως Τεττέη στον Παναθηναϊκό - Με δίδυμο στην κορυφή ο Νίστρουπ"
Super League | 31/07 - 20:00

"Ράστοντερ όπως Τεττέη στον Παναθηναϊκό - Με δίδυμο στην κορυφή ο Νίστρουπ"

Ποιος είναι ο... λυτρωτής Έλμιν Ραστόντερ του Παναθηναϊκού, τ...

Το "χρυσό" γκολ του Ραστόντερ για τον ΠΑΟ - Ασίστ Ντε Φράι! (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 30/07 - 23:20

Το "χρυσό" γκολ του Ραστόντερ για τον ΠΑΟ - Ασίστ Ντε Φράι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δύο νεοφερμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού συνδυάστηκαν γ...

Χαμένο τετ α τετ Ταμπόρδα από εξαιρετική ενέργεια Ραστόντερ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 15/07 - 20:12

Χαμένο τετ α τετ Ταμπόρδα από εξαιρετική ενέργεια Ραστόντερ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ραστόντερ έκανε φανταστική προσπάθεια και έβγαλε σ...

"Ταχύτητα, σουτ και καλά τελειώματα! Ο Ράστοντερ θα είναι βασικός στον ΠΑΟ"
Super League | 05/07 - 13:40

"Ταχύτητα, σουτ και καλά τελειώματα! Ο Ράστοντερ θα είναι βασικός στον ΠΑΟ"

Ο Ντάμιαν Μόεσινγκερ, αρχισυντάκης τού ελβετικού sport...

Ράστοντερ: «Ο μοναδικός στόχος μου είναι να δώσω στον κόσμο ένα πρωτάθλημα»
Super League | 30/06 - 17:10

Ράστοντερ: «Ο μοναδικός στόχος μου είναι να δώσω στον κόσμο ένα πρωτάθλημα»

O Eλμίν Ράστοντερ δήλωσε αποφασισμένος να βοηθήσει τ...

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε Ράστοντερ! Πότε οι εξελίξεις με Ντε Φράι
Super League | 29/06 - 21:58

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε Ράστοντερ! Πότε οι εξελίξεις με Ντε Φράι

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Έλμιν Ρ...

Ο Ρομάνο επιβεβαιώνει το διπλό "χτύπημα" του Παναθηναϊκού
Super League | VIDEO 29/06 - 16:56

Ο Ρομάνο επιβεβαιώνει το διπλό "χτύπημα" του Παναθηναϊκού

Οι Πράσινοι ολοκληρώνουν άμεσα δύο δυνατές μεταγραφές, σ...

Τινάζει την μπάνκα ο Αλαφούζος: Ανακοινώνει 2 μεταγραφές με κόστος 7 εκατ.!
Super League | 28/06 - 21:09

Τινάζει την μπάνκα ο Αλαφούζος: Ανακοινώνει 2 μεταγραφές με κόστος 7 εκατ.!

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει πολύ χρήμα στις μεταγραφές ώστε ν...

Ο «πύργος» που φέρνει ο Νίστρουπ κι αλλάζει τον ΠΑΟ - Έτοιμος για... μάχη!
Super League | 27/06 - 19:39

Ο «πύργος» που φέρνει ο Νίστρουπ κι αλλάζει τον ΠΑΟ - Έτοιμος για... μάχη!

Δεν είναι φτασμένος σταρ, αλλά επιθετικός σε ανοδική π...

Έκλεισε οριστικά η 5η μεταγραφή του Παναθηναϊκού - Τη Δευτέρα στην Αθήνα!
Super League | 27/06 - 16:59

Έκλεισε οριστικά η 5η μεταγραφή του Παναθηναϊκού - Τη Δευτέρα στην Αθήνα!

Ένα ακόμα μεταγραφικό χτύπημα από τους Πράσινους πριν κ...

Ντριμπλέρ, τεχνίτης, μια περίπτωση «Φώτη Ιωαννίδη»: Έλμιν Ράστοντερ
Super League | 27/06 - 16:23

Ντριμπλέρ, τεχνίτης, μια περίπτωση «Φώτη Ιωαννίδη»: Έλμιν Ράστοντερ

Ο Παναθηναϊκός πράττει σωστά και προσθέτει έναν φορ δ...

Κόπηκε από την Τουν ο Ράστοντερ και οδεύει προς Παναθηναϊκό
Super League | 27/06 - 10:32

Κόπηκε από την Τουν ο Ράστοντερ και οδεύει προς Παναθηναϊκό

Ο Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν φορέσει τ...

Έλμιν Ράστοντερ: Η υπομονή ανταμείβεται δις! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 26/06 - 15:32

Έλμιν Ράστοντερ: Η υπομονή ανταμείβεται δις! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Έλμιν Ράστοντερ χρειάστηκε χρόνο για να ωριμάσει κ...

Συμφωνία για επιθετικό στον Παναθηναϊκό - Deal 3 εκατομμυρίων!
Super League | 26/06 - 12:26

Συμφωνία για επιθετικό στον Παναθηναϊκό - Deal 3 εκατομμυρίων!

Κοντά σε μία ακόμη μεταγραφή οι Πράσινοι. Τ...

Έρχεται στον ΠΑΟ η... σεντερφοράρα που σκοράρει με όλους τους τρόπους!
Super League | 26/06 - 00:01

Έρχεται στον ΠΑΟ η... σεντερφοράρα που σκοράρει με όλους τους τρόπους!

Τον είχαν «κυκλώσει» εδώ και αρκετό καιρό, αξιολογώντας τ...

Ίσως και σήμερα μεταγραφή στον ΠΑΟ - Ο επιθετικός που "παίζει" και ο Γένσεν
Super League | 25/06 - 11:36

Ίσως και σήμερα μεταγραφή στον ΠΑΟ - Ο επιθετικός που "παίζει" και ο Γένσεν

Οι τελευταίες εξελίξεις από το μεταγραφικό ρ...

"Θρίλερ" με Ντε Φράι, ξανά για Βάβρο ο ΠΑΟ - Πανάκριβη η επόμενη μεταγραφή
Super League | 24/06 - 16:02

"Θρίλερ" με Ντε Φράι, ξανά για Βάβρο ο ΠΑΟ - Πανάκριβη η επόμενη μεταγραφή

Ανεβάζει ταχύτητα το "Τριφύλλι" στις μεταγραφές! Το ρ...

Στην τελική ευθεία για 4 ο Παναθηναϊκός - Επαφές με Κομπότη για Τσάπρα!
Super League | VIDEO 14/06 - 10:42

Στην τελική ευθεία για 4 ο Παναθηναϊκός - Επαφές με Κομπότη για Τσάπρα!

Οι Πράσινοι φουλάρουν για να "κλείσουν" τέσσερις π...

"All in" Αλαφούζου, πάνω από 12 εκατ. για τρεις παίκτες - Συμβόλαιο-ρεκόρ!
Super League | VIDEO 09/06 - 23:54

"All in" Αλαφούζου, πάνω από 12 εκατ. για τρεις παίκτες - Συμβόλαιο-ρεκόρ!

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα «βαρύ» μ...