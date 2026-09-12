Για τον νέο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τις μ...
Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς πέρασε στην... αντεπίθεση και απάντησε σ...
Ο Λιθουανός γκαρντ έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του, ό...
Τρομερή ατάκα για τον πρώην τεχνικό τ...
Αήττητοι οι Τούρκοι, εξασφάλισαν την παρουσία τους σ...
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε να «χτίζει» τον νέο Π...
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Εργκίν Άταμαν για τον Τ...
Ένα σενάριο που εφόσον γινόταν πραγματικότητα θα προκαλούσε χ...
Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε την προεπιλογή της Εθνικής Τ...
Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Εργκίν Αταμάν και τ...
«Κάποιοι μου έλεγαν να τον απολύσω και κατά την διάρκεια τ...
Ξέγνοιαστος ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού σ...
Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως έχει καταλήξει στην επόμενη ε...
Μετά την ολοκλήρωση της τριετούς παρουσίας του στους «...
Τι είπε για τον κόουτς των Πειραιωτών, αλλά και γ...
Τι συνέβη με τον πρώην προπονητή τ...
Ο Οφέρ Γιανάι στο αντίο προς τον Τζόναθ Μότλεϊ έριξε... σ...
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει πάρει τις αποφάσεις του γ...
Οι Καταλανοί αναζητούν τον επόμενο τεχνικό τους και σ...
Μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελβετίας και το απόλυτο 6/...
Ο Τούρκος τεχνικός ξέσπασε στους διαιτητές κ...