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Εργκίν Αταμάν

Εργκίν Αταμάν

Διαβάστε όλα τα νέα για τον Εργκίν Αταμάν στο Sportdog.gr. Μάθετε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τις τακτικές του και τις δηλώσεις του στη Euroleague.

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"Τι να πεις για τον Γιαννακόπουλο; - Όταν ο Αταμάν έκανε λάθος..."
Euroleague | 08/09 - 00:06

"Τι να πεις για τον Γιαννακόπουλο; - Όταν ο Αταμάν έκανε λάθος..."

Για τον νέο Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τις μ...

Αιχμηρή απάντηση Ραζνάτοβιτς σε Γκριγκόνις για Αταμάν!
Euroleague | VIDEO 07/09 - 22:50

Αιχμηρή απάντηση Ραζνάτοβιτς σε Γκριγκόνις για Αταμάν!

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς πέρασε στην... αντεπίθεση και απάντησε σ...

Αποκαλύψεις Γκριγκόνις για Αταμάν, τραυματισμό Λεσόρ και τσακωμούς παικτών!
Euroleague | VIDEO 07/09 - 18:55

Αποκαλύψεις Γκριγκόνις για Αταμάν, τραυματισμό Λεσόρ και τσακωμούς παικτών!

Ο Λιθουανός γκαρντ έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του, ό...

"Όταν ο Αταμάν είναι συγκεντρωμένος, πιστεύω είναι ανίκητος προπονητής"!
Euroleague | 03/09 - 11:04

"Όταν ο Αταμάν είναι συγκεντρωμένος, πιστεύω είναι ανίκητος προπονητής"!

Τρομερή ατάκα για τον πρώην τεχνικό τ...

Στο Μουντομπάσκετ η Τουρκία του Αταμάν με φοβερό Όσμαν! (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundobasket | 01/09 - 10:47

Στο Μουντομπάσκετ η Τουρκία του Αταμάν με φοβερό Όσμαν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Αήττητοι οι Τούρκοι, εξασφάλισαν την παρουσία τους σ...

Πρώτες αλλαγές Ομπράντοβιτς από Αταμάν - Δύο νέοι απαράβατοι όροι στον ΠΑΟ
Euroleague | 30/08 - 10:00

Πρώτες αλλαγές Ομπράντοβιτς από Αταμάν - Δύο νέοι απαράβατοι όροι στον ΠΑΟ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε να «χτίζει» τον νέο Π...

Ατάκα - «φωτιά» Άταμαν για τον Όσμαν: «Ο καλύτερος στην Ευρώπη»!
Mundobasket | 29/08 - 11:36

Ατάκα - «φωτιά» Άταμαν για τον Όσμαν: «Ο καλύτερος στην Ευρώπη»!

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Εργκίν Άταμαν για τον Τ...

Πρόβλεψη για Αταμάν: Σε ποια ομάδα θα πάει και θα πάρει την Euroleague!
Euroleague | 29/08 - 07:11

Πρόβλεψη για Αταμάν: Σε ποια ομάδα θα πάει και θα πάρει την Euroleague!

Ένα σενάριο που εφόσον γινόταν πραγματικότητα θα προκαλούσε χ...

Με Οσμάν, αλλά χωρίς Σενγκούν οι κλήσεις του Αταμάν
Mundobasket | 13/08 - 13:26

Με Οσμάν, αλλά χωρίς Σενγκούν οι κλήσεις του Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε την προεπιλογή της Εθνικής Τ...

Νέα επιβεβαίωση για Αταμάν: «Εκεί τον βλέπω μετά τον Παναθηναϊκό»!
Euroleague | 11/08 - 00:32

Νέα επιβεβαίωση για Αταμάν: «Εκεί τον βλέπω μετά τον Παναθηναϊκό»!

Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Εργκίν Αταμάν και τ...

Γιαννακόπουλος: "Δεν μου άρεσε αυτό που έκαναν με τον Αταμάν"!
Euroleague | 09/08 - 18:43

Γιαννακόπουλος: "Δεν μου άρεσε αυτό που έκαναν με τον Αταμάν"!

«Κάποιοι μου έλεγαν να τον απολύσω και κατά την διάρκεια τ...

Τρελά κέφια ο Αταμάν - Έσπασε πιάτο στο κεφάλι του! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 05/08 - 20:25

Τρελά κέφια ο Αταμάν - Έσπασε πιάτο στο κεφάλι του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ξέγνοιαστος ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού σ...

Οριστική απόφαση Αταμάν: Σε αυτόν τον πάγκο θα κάτσει!
Euroleague | 01/08 - 11:28

Οριστική απόφαση Αταμάν: Σε αυτόν τον πάγκο θα κάτσει!

Ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται πως έχει καταλήξει στην επόμενη ε...

Αρνήθηκε EuroLeague και πήρε την απόφασή του ο Αταμάν!
Euroleague | VIDEO 01/08 - 00:17

Αρνήθηκε EuroLeague και πήρε την απόφασή του ο Αταμάν!

Μετά την ολοκλήρωση της τριετούς παρουσίας του στους «...

Αποκαλυπτικός Πετρούσεφ για Μπαρτζώκα - “Χάρηκα για τον Ολυμπιακό”
Euroleague | VIDEO 26/07 - 20:01

Αποκαλυπτικός Πετρούσεφ για Μπαρτζώκα - “Χάρηκα για τον Ολυμπιακό”

Τι είπε για τον κόουτς των Πειραιωτών, αλλά και γ...

Βγήκε στη φόρα - “Kαταγγελία κατά Αταμάν από παίκτες Παναθηναϊκού” (Vid)
Euroleague | 19/07 - 23:53

Βγήκε στη φόρα - “Kαταγγελία κατά Αταμάν από παίκτες Παναθηναϊκού” (Vid)

Τι συνέβη με τον πρώην προπονητή τ...

Απίστευτο: Ο Γιανάι... έκραξε τώρα τον Αταμάν για το Παναθηναϊκός-Βαλένθια!
Euroleague | 18/07 - 00:18

Απίστευτο: Ο Γιανάι... έκραξε τώρα τον Αταμάν για το Παναθηναϊκός-Βαλένθια!

Ο Οφέρ Γιανάι στο αντίο προς τον Τζόναθ Μότλεϊ έριξε... σ...

Αλλαγή πλάνου σε ΠΑΟ για Ναν, Όσμαν με απόφαση Ζοτς - Νέα έκπληξη με NBAer!
Euroleague | VIDEO 09/07 - 10:00

Αλλαγή πλάνου σε ΠΑΟ για Ναν, Όσμαν με απόφαση Ζοτς - Νέα έκπληξη με NBAer!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει πάρει τις αποφάσεις του γ...

Μάχη Σφαιρόπουλου, Αταμάν, Σκαριόλο για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα
Euroleague | 07/07 - 22:57

Μάχη Σφαιρόπουλου, Αταμάν, Σκαριόλο για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα

Οι Καταλανοί αναζητούν τον επόμενο τεχνικό τους και σ...

Αταμάν προκαλεί τη Σερβία: «Νομίζουν ότι είναι στην κορυφή»
Mundobasket | 06/07 - 23:59

Αταμάν προκαλεί τη Σερβία: «Νομίζουν ότι είναι στην κορυφή»

Μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελβετίας και το απόλυτο 6/...

Νέο ξέσπασμα Αταμάν στους διαιτητές - Δείτε βίντεο!
Μπάσκετ | 05/07 - 13:06

Νέο ξέσπασμα Αταμάν στους διαιτητές - Δείτε βίντεο!

Ο Τούρκος τεχνικός ξέσπασε στους διαιτητές κ...