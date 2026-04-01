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FIBA Europe Cup

FIBA Europe Cup

Μείνετε ενημερωμένοι για το FIBA Europe Cup στο Sportdog.gr. Όλα τα τελευταία νέα, αγώνες, αποτελέσματα και η πορεία των ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση!

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Ο Έλληνας που μίλησε με Τρινκιέρι και υπογράφει στον ΠΑΟΚ
Basket League | 01/06 - 20:32

Ο Έλληνας που μίλησε με Τρινκιέρι και υπογράφει στον ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει μπει σε μια νέα εποχή, με τ...

Το next big thing του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague | 30/04 - 15:46

Το next big thing του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Η σύγκριση των πρότζεκτ ΠΑΟΚ και Άρη με ό,τι υπάρχει α...

Αυτό που έρχεται στον ΠΑΟΚ θα είναι εντυπωσιακό!
Europe Cup | 30/04 - 11:12

Αυτό που έρχεται στον ΠΑΟΚ θα είναι εντυπωσιακό!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχασε δίκαια στο Μπιλμπάο, α...

Σπουδαία κίνηση ΠΑΟΚτσήδων μετά τον τελικό με Μπιλμπάο!
Europe Cup | 30/04 - 09:53

Σπουδαία κίνηση ΠΑΟΚτσήδων μετά τον τελικό με Μπιλμπάο!

Οι ΠΑΟΚτσήδες κέρδισαν τα εύσημα του αντιδημάρχου Δ...

"Λέγαμε για Αντρίγια και Μπέβερλι... - Επικοινωνία ΚΑΕ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ"
Super League | 23/04 - 12:48

"Λέγαμε για Αντρίγια και Μπέβερλι... - Επικοινωνία ΚΑΕ και ΠΑΕ ΠΑΟΚ"

Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μ...

Επική εμφάνιση Μπέβερλι και ηγετικός Ταϊρί για ΠΑΟΚ! (Highlights)
Europe Cup | 22/04 - 21:48

Επική εμφάνιση Μπέβερλι και ηγετικός Ταϊρί για ΠΑΟΚ! (Highlights)

Δείτε όλα τα highlights από τον θρίαμβο του ΠΑΟΚ με 79-73 επί τ...

Μεγάλος ΠΑΟΚ! Λύγισε τη Μπιλμπάο στο... καμίνι, αβαντάζ για ευρωκούπα (Vid)
Europe Cup | VIDEO 22/04 - 21:15

Μεγάλος ΠΑΟΚ! Λύγισε τη Μπιλμπάο στο... καμίνι, αβαντάζ για ευρωκούπα (Vid)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη με 79-73 στο "καυτό" Παλατάκι κ...

Πού θα δούμε ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο και play out - Όλες οι σημερινές μεταδόσεις
Media | 22/04 - 07:28

Πού θα δούμε ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο και play out - Όλες οι σημερινές μεταδόσεις

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μ...

ΠΑΟK: Ανακοίνωση συνδέσμων ενόψει Μπιλμπάο - «Για τα αδέρφια μας»!
Europe Cup | 21/04 - 17:43

ΠΑΟK: Ανακοίνωση συνδέσμων ενόψει Μπιλμπάο - «Για τα αδέρφια μας»!

Η αυριανή Τετάρτη (22/4) είναι η μέρα που η Θεσσαλονίκη θ...

Ξεχάστε το "έρχεται" διότι η πιο βαριά φανέλα του ΠΑΟΚ ήρθε!
Europe Cup | 13/04 - 11:05

Ξεχάστε το "έρχεται" διότι η πιο βαριά φανέλα του ΠΑΟΚ ήρθε!

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του FI...

O παράγοντας "X" του φετινού ΠΑΟΚ
Europe Cup | 12/04 - 16:21

O παράγοντας "X" του φετινού ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στη Μούρθια κ...

Αυτό είναι σωστό: Πρωτάθλημα και Κύπελλο και Ευρωπαϊκό ο ΠΑΟΚ στα 100!
Super League | 11/04 - 20:46

Αυτό είναι σωστό: Πρωτάθλημα και Κύπελλο και Ευρωπαϊκό ο ΠΑΟΚ στα 100!

Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κάνει αξέχαστη την ιστορική φ...

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο - Με τον Μυστακίδη δεν θα έχει πλέον ταβάνι!
Blogs | 09/04 - 00:33

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο - Με τον Μυστακίδη δεν θα έχει πλέον ταβάνι!

Σε μία σεζόν που ξεκίνησε με… απαξίωση και «Αμερικανούς ε...

Επιχείρηση "εκδίκηση" - Οι ημερομηνίες των τελικών ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο!
Europe Cup | 08/04 - 23:47

Επιχείρηση "εκδίκηση" - Οι ημερομηνίες των τελικών ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο!

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα διεκδικήσει το FIBA Europe Cup, αντιμετωπίζοντας τ...

ΠΑΟΚάρα φέρε το Κύπελλο! Έπος στην Ισπανία και ραντεβού στον τελικό (Vid)
Europe Cup | 08/04 - 23:37

ΠΑΟΚάρα φέρε το Κύπελλο! Έπος στην Ισπανία και ραντεβού στον τελικό (Vid)

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε μεν με 89-85 από τη Μούρθια σε θρίλερ, α...

Τελικό: Μούρθια - ΠΑΟΚ 89-85
Europe Cup | 08/04 - 21:17

Τελικό: Μούρθια - ΠΑΟΚ 89-85

Ο Δικέφαλος του Βορρά καλείται να υπερασπιστεί το +6 π...

Σπουδαίος ΠΑΟΚ - Μεγάλη νίκη και αβαντάζ +6 για τελικό! (ΒΙΝΤΕΟ)
Europe Cup | 01/04 - 21:11

Σπουδαίος ΠΑΟΚ - Μεγάλη νίκη και αβαντάζ +6 για τελικό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Δικέφαλος του Βορρά πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση κ...

"Καθαρίζει" ο Δικέφαλος! - Live: ΠΑΟΚ - Μούρθια
Europe Cup | 01/04 - 20:58

"Καθαρίζει" ο Δικέφαλος! - Live: ΠΑΟΚ - Μούρθια

Ο Δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την ισπανική Μούρθια, σ...

"Όχι... λιβανιστήρια σε Μυστακίδη - Κινήσεις ΠΑΟΚ σε Αμερική και Αφρική"
Europe Cup | 01/04 - 18:21

"Όχι... λιβανιστήρια σε Μυστακίδη - Κινήσεις ΠΑΟΚ σε Αμερική και Αφρική"

Ο Νίκος Μπουντούρης μίλησε για τις φιλοδοξίς του ΠΑΟΚ, τ...

ΠΑΟΚ - Μούρθια: Το κάλεσμα που δεν γράφεται, μόνο νιώθεται
Europe Cup | 30/03 - 09:34

ΠΑΟΚ - Μούρθια: Το κάλεσμα που δεν γράφεται, μόνο νιώθεται

Στο Παλατάκι δεν πηγαίνεις απλώς για έναν αγώνα. Πηγαίνεις γ...

Θα γίνει το "remake"; Η ψηφοφορία της FIBA και ο δρόμος του ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ)
Europe Cup | 20/03 - 18:52

Θα γίνει το "remake"; Η ψηφοφορία της FIBA και ο δρόμος του ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ)

Η εντυπωσιακή πρόκριση επί του Περιστερίου ανήκει ή...