Οι Πράσινοι έχουν δώσει τα χέρια με διεθνή ποδοσφαιριστή, ό...
Οι μεταγραφές που θέλει ο Δανός προπονητής - Πώς προέκυψε η...
Το μεταγραφικό θερμόμετρο για τον Παναθηναϊκό «χτυπάει κ...
Το στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τον Α...
Ο Δανός έρχεται και πιάνει δουλειά σ...
Μετά τη διακοπή της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, σ...
Για δεδομένη συμφωνία Παναθηναϊκού-Νέστρουπ κ...
Ο Γιάκομπ Νέστρουπ έρχεται να αναλάβει τον Παναθηναϊκό κ...
Ο νέος προπονητής των Πράσινων έχει μιλήσει, ήδη, με τ...
Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την «καθυστέρηση» τ...
Σε ρυθμούς… Δανίας κινείται πλέον ο Παναθηναϊκός, κ...
Ο 38χρονος Δανός βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να αναλάβει τ...
Μεγάλες διαφορές με τον Μ...
Γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού μ...
Πιθανότατα έχει «κλειδώσει» ο ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις τ...
Το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ισπανό είναι ο...
Ο Νίκος Αθανασίου εκτίμησε ότι ο Γιάκομπ Νέστρουπ θα τ...
Πώς έγινε πράξη ένα ιστορικό α...
ΝΑΙστρουπ, αν τελικά αυτός είναι ο νέος προπονητής, Ν...
Οι τρεις περιπτώσεις τεχνικών που ξεχωρίζουν στη λίστα γ...
Ο Γιάκομπ Νέστρουπ, που πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, τ...