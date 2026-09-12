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Γιάκομπ Νέστρουπ

Γιάκομπ Νέστρουπ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιάκομπ Νέστρουπ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Συμφωνία με Έλληνα στον Παναθηναϊκό - Αποφασίζει ο Νίστρουπ
Super League | VIDEO 02/06 - 19:26

Συμφωνία με Έλληνα στον Παναθηναϊκό - Αποφασίζει ο Νίστρουπ

Οι Πράσινοι έχουν δώσει τα χέρια με διεθνή ποδοσφαιριστή, ό...

“All-in στους μέσους ο ΠΑΟ - Αυτούς ρώτησε ο Κοτσόλης για Νίστρουπ”
Super League | 01/06 - 22:25

“All-in στους μέσους ο ΠΑΟ - Αυτούς ρώτησε ο Κοτσόλης για Νίστρουπ”

Οι μεταγραφές που θέλει ο Δανός προπονητής - Πώς προέκυψε η...

Επιμένουν στην Ισπανία: Ο Παναθηναϊκός στο κυνήγι του Κρίστενσεν!
Super League | 01/06 - 19:59

Επιμένουν στην Ισπανία: Ο Παναθηναϊκός στο κυνήγι του Κρίστενσεν!

Το μεταγραφικό θερμόμετρο για τον Παναθηναϊκό «χτυπάει κ...

Η απόλυτη ανατροπή: Είχε φύγει από τον ΠΑΟ και τον... γύρισαν πίσω!
Super League | VIDEO 01/06 - 07:48

Η απόλυτη ανατροπή: Είχε φύγει από τον ΠΑΟ και τον... γύρισαν πίσω!

Το στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τον Α...

Πλάνο Νέστρουπ: Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, πού θα δούμε εκπλήξεις
Super League | 30/05 - 11:20

Πλάνο Νέστρουπ: Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται, πού θα δούμε εκπλήξεις

Ο Δανός έρχεται και πιάνει δουλειά σ...

Το περίεργο που συμβαίνει με τον Νέστρουπ, τον νέο προπονητή του ΠΑΟ
Super League | 26/05 - 16:17

Το περίεργο που συμβαίνει με τον Νέστρουπ, τον νέο προπονητή του ΠΑΟ

Μετά τη διακοπή της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ, σ...

Ρεπορτάζ από Δανία για ΠΑΟ-Νέστρουπ: Το συμβόλαιο και ο συνεργάτης του
Super League | 26/05 - 11:33

Ρεπορτάζ από Δανία για ΠΑΟ-Νέστρουπ: Το συμβόλαιο και ο συνεργάτης του

Για δεδομένη συμφωνία Παναθηναϊκού-Νέστρουπ κ...

Τον "εξαφάνισε" ο Μπενίτεθ, βασικός με Νέστρουπ - Ο πρώτος που ξεχώρισε!
Super League | VIDEO 26/05 - 10:30

Τον "εξαφάνισε" ο Μπενίτεθ, βασικός με Νέστρουπ - Ο πρώτος που ξεχώρισε!

Ο Γιάκομπ Νέστρουπ έρχεται να αναλάβει τον Παναθηναϊκό κ...

4-6 ενδεκαδάτες μεταγραφές στον ΠΑΟ του Νέστρουπ - Τι παίκτες θα αποκτηθούν
Super League | 26/05 - 08:12

4-6 ενδεκαδάτες μεταγραφές στον ΠΑΟ του Νέστρουπ - Τι παίκτες θα αποκτηθούν

Ο νέος προπονητής των Πράσινων έχει μιλήσει, ήδη, με τ...

Υπάρχουν κάποιοι όροι στο συμβόλαιο του Νέστρουπ (BINTEO)
Super League | 25/05 - 15:06

Υπάρχουν κάποιοι όροι στο συμβόλαιο του Νέστρουπ (BINTEO)

Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την «καθυστέρηση» τ...

«Κλείδωσε» ο Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό: Στις υπογραφές το deal!
Super League | 23/05 - 23:38

«Κλείδωσε» ο Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό: Στις υπογραφές το deal!

Σε ρυθμούς… Δανίας κινείται πλέον ο Παναθηναϊκός, κ...

Καταλήγει σε Νέστρουπ ο Παναθηναϊκός - Μια ανάσα η συμφωνία!
Super League | 23/05 - 14:05

Καταλήγει σε Νέστρουπ ο Παναθηναϊκός - Μια ανάσα η συμφωνία!

Ο 38χρονος Δανός βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να αναλάβει τ...

Οι 3 αλλαγές στο παιχνίδι του ΠΑΟ που θα δούμε με τον Γιάκομπ Νέστρουπ
Super League | 23/05 - 09:46

Οι 3 αλλαγές στο παιχνίδι του ΠΑΟ που θα δούμε με τον Γιάκομπ Νέστρουπ

Μεγάλες διαφορές με τον Μ...

Δεν υπάρχει ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον Νέστρουπ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 22/05 - 16:24

Δεν υπάρχει ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον Νέστρουπ (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού μ...

Παναθηναϊκός: Σε αναμονή θετικών εξελίξεων για Νέστρουπ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 22/05 - 13:49

Παναθηναϊκός: Σε αναμονή θετικών εξελίξεων για Νέστρουπ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πιθανότατα έχει «κλειδώσει» ο ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις τ...

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΠΑΟ! Τέλος ο Μπενίτεθ - Ανακοινώνεται Νέστρουπ
Super League | 21/05 - 19:08

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΠΑΟ! Τέλος ο Μπενίτεθ - Ανακοινώνεται Νέστρουπ

Το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ισπανό είναι ο...

Αυτό είναι το θέμα με τον Μπενίτεθ και την αποζημίωση του (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 21/05 - 15:20

Αυτό είναι το θέμα με τον Μπενίτεθ και την αποζημίωση του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νίκος Αθανασίου εκτίμησε ότι ο Γιάκομπ Νέστρουπ θα τ...

Το αριστούργημα του Νέστρουπ: Το σύστημα με το οποίο έκανε την ανατροπή
Super League | 21/05 - 13:04

Το αριστούργημα του Νέστρουπ: Το σύστημα με το οποίο έκανε την ανατροπή

Πώς έγινε πράξη ένα ιστορικό α...

Το «ωραίο» ποδόσφαιρο και η ανάγκη στήριξης του προπονητή χωρίς αστερίσκους
Super League | 21/05 - 12:16

Το «ωραίο» ποδόσφαιρο και η ανάγκη στήριξης του προπονητή χωρίς αστερίσκους

ΝΑΙστρουπ, αν τελικά αυτός είναι ο νέος προπονητής, Ν...

Προπονητής με γονίδιο νικητή - Το μεγάλο δίλημμα του ΠΑΟ και οι συγκρίσεις
Super League | 20/05 - 21:27

Προπονητής με γονίδιο νικητή - Το μεγάλο δίλημμα του ΠΑΟ και οι συγκρίσεις

Οι τρεις περιπτώσεις τεχνικών που ξεχωρίζουν στη λίστα γ...

"Ψημένος ο Νέστρουπ" - Το... πρόβλημα με Βλαχοδήμο και ο Τσάβες
Super League | 20/05 - 18:30

"Ψημένος ο Νέστρουπ" - Το... πρόβλημα με Βλαχοδήμο και ο Τσάβες

Ο Γιάκομπ Νέστρουπ, που πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, τ...