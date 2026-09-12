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Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Μάθετε τα τελευταία νέα και διαβάστε αναλύσεις για τον διεθνή σούτινγκ γκαρντ/σμολ φόργουορντ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη στο Sportdog.gr.

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Πρόβλημα στην ΑΕΚ! Αποχώρησε με διάστρεμμα ο Λαρεντζάκης (vid)
Basket League | 13/09 - 21:03

Πρόβλημα στην ΑΕΚ! Αποχώρησε με διάστρεμμα ο Λαρεντζάκης (vid)

Άσχημα νέα για την Ένωση μιας και ο Έλληνας γκαρντ αποχώρησε μ...

Λαρεντζάκης: Η χειρονομία που μετανιώνει και η "συγγνώμη" στους ΑΕΚτζήδες
Euroleague | 11/09 - 22:37

Λαρεντζάκης: Η χειρονομία που μετανιώνει και η "συγγνώμη" στους ΑΕΚτζήδες

Κατάθεση ψυχής από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μετά το φ...

Άναψαν τα αίματα με Χουάντσο και Λαρεντζάκη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 11/09 - 22:07

Άναψαν τα αίματα με Χουάντσο και Λαρεντζάκη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τ...

Έμειναν έκπληκτοι με τον Ολυμπιακό - “Ο Μπαρτζώκας τον έκοψε χωρίς έλεος!”
Euroleague | VIDEO 10/09 - 19:58

Έμειναν έκπληκτοι με τον Ολυμπιακό - “Ο Μπαρτζώκας τον έκοψε χωρίς έλεος!”

Το δημοσίευμα που αφορά τον Ολυμπιακό κ...

Κλείδωσε μεταγραφή στον Ολυμπιακό: Υπογράφει Έλληνας αντί του Λαρεντζάκη!
Euroleague | VIDEO 10/09 - 00:10

Κλείδωσε μεταγραφή στον Ολυμπιακό: Υπογράφει Έλληνας αντί του Λαρεντζάκη!

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη έτοιμη λύση για να καλύψει αριθμητικά τ...

“Kιτρινόμαυρος” και τυπικά ο Λαρεντζάκης-Το εντυπωσιακό βίντεο της ΑΕΚ (Vd)
Basket League | 09/09 - 22:56

“Kιτρινόμαυρος” και τυπικά ο Λαρεντζάκης-Το εντυπωσιακό βίντεο της ΑΕΚ (Vd)

Aπό τον Ολυμπιακό στην Ένωση και τυπικά ο...

Αποχαιρέτησε με τρομερό βίντεο ο Ολυμπιακός τον Λαρεντζάκη
Basket League | 09/09 - 20:00

Αποχαιρέτησε με τρομερό βίντεο ο Ολυμπιακός τον Λαρεντζάκη

Οι Ερυθρόλευκοι μέσω ενός πολύ ωραίου βίντεο είπαν τ...

To “ευχαριστώ” Λαρεντζάκη σε Ολυμπιακό - Το βίντεο με την κόμπρα! (Vid)
Euroleague | 09/09 - 19:25

To “ευχαριστώ” Λαρεντζάκη σε Ολυμπιακό - Το βίντεο με την κόμπρα! (Vid)

O 32χρονος γκαρντ δήλωσε ευγνώμων για όσα έ...

Παίκτης της ΑΕΚ ο Λαρεντζάκης με "χρυσό" συμβόλαιο - Πακέτο με Sunnel Arena
Basket League | 09/09 - 17:42

Παίκτης της ΑΕΚ ο Λαρεντζάκης με "χρυσό" συμβόλαιο - Πακέτο με Sunnel Arena

Η επιστροφή του Έλληνα γκαρντ στην Ένωση είναι γεγονός, μ...

Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας προανήγγειλε την αποχώρηση του Λαρεντζάκη
Euroleague | 09/09 - 09:07

Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας προανήγγειλε την αποχώρηση του Λαρεντζάκη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προανήγγειλε πως ο Γιαννούλης Λ...

"Σκάει" αποχώρηση στον Ολυμπιακό - Οριστική συμφωνία
Euroleague | VIDEO 08/09 - 19:56

"Σκάει" αποχώρηση στον Ολυμπιακό - Οριστική συμφωνία

Ο παίκτης των Πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας που αναμένεται ν...

Ραγδαίες εξελίξεις με SUNEL Arena και Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 08/09 - 16:46

Ραγδαίες εξελίξεις με SUNEL Arena και Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό!

Τρέχουν οι εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της προσωρινής έ...

"Σκάει" αποχώρηση στον Ολυμπιακό - Έμεινε εκτός αποστολής για το φιλικό!
Euroleague | VIDEO 03/09 - 17:09

"Σκάει" αποχώρηση στον Ολυμπιακό - Έμεινε εκτός αποστολής για το φιλικό!

Το όνομά του βρισκόταν στη λίστα των παικτών που βρίσκονται κ...

Ο Έλληνας που ανακοινώνει ο Ολυμπιακός εντός εβδομάδας! Και μεταγραφή NBAer
Euroleague | VIDEO 31/08 - 13:00

Ο Έλληνας που ανακοινώνει ο Ολυμπιακός εντός εβδομάδας! Και μεταγραφή NBAer

Το μεγάλο φαβορί για να υπογράψει... μόνιμο συμβόλαιο σ...

Κρίσιμα 24ωρα για Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό - Έχει ήδη πρόταση με 2 εκατ.!
Euroleague | VIDEO 29/08 - 11:45

Κρίσιμα 24ωρα για Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό - Έχει ήδη πρόταση με 2 εκατ.!

Πότε τελειώνει οριστικά η υπόθεση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, γ...

Επιστροφή-έκπληξη για αντι-Λαρεντζάκης! Νέα δεδομένα για Χεζόνια-Γουόκαπ
Euroleague | VIDEO 24/08 - 11:45

Επιστροφή-έκπληξη για αντι-Λαρεντζάκης! Νέα δεδομένα για Χεζόνια-Γουόκαπ

Ο Έλληνας που επέστρεψε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, ο...

Τα έχει βρει με Λαρεντζάκη η ΑΕΚ - Το deal με Ολυμπιακό & η... SUNEL Arena
Basket League | 21/08 - 14:24

Τα έχει βρει με Λαρεντζάκη η ΑΕΚ - Το deal με Ολυμπιακό & η... SUNEL Arena

Το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ και ο παίκτης, έχουν βρει έ...

Επιβεβαίωση SportDog στο πρωτοσέλιδο της Ώρας - Πρώην Ολυμπιακού στην ΑΕΚ!
Basket League | VIDEO 21/08 - 08:24

Επιβεβαίωση SportDog στο πρωτοσέλιδο της Ώρας - Πρώην Ολυμπιακού στην ΑΕΚ!

Θυμάστε τι γράφαμε στο θέμα με τίτλο "Νέα ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό μετά τον Γουόκαπ - Όλα τούμπα με Ντόρσ�...

Συμφώνησε και υπογράφει τεράστιο συμβόλαιο στην Ελλάδα ο Λαρεντζάκης!
Euroleague | VIDEO 19/08 - 23:40

Συμφώνησε και υπογράφει τεράστιο συμβόλαιο στην Ελλάδα ο Λαρεντζάκης!

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, αν δεν έρθουν τα... πάνω-κάτω, φ...

Νέα ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό μετά τον Γουόκαπ - Όλα τούμπα με Ντόρσεϊ
Euroleague | VIDEO 19/08 - 17:30

Νέα ηχηρή αποχώρηση στον Ολυμπιακό μετά τον Γουόκαπ - Όλα τούμπα με Ντόρσεϊ

Τη στιγμή που ο Τόμας Γουόκαπ έχει ανοίξει... πόλεμο με τον Ολυμπιακό, οι Α...

Η απόλυτη ανατροπή με Μιλουτίνοφ - Τα πάνω-κάτω στο ρόστερ του Ολυμπιακού!
Euroleague | VIDEO 14/08 - 23:31

Η απόλυτη ανατροπή με Μιλουτίνοφ - Τα πάνω-κάτω στο ρόστερ του Ολυμπιακού!

Ένα... χτύπημα που δεν περίμενε κανείς (και κυρίως ο Π...