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Γιόχαν Μανζάμπι

Γιόχαν Μανζάμπι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γιόχαν Μανζάμπι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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“Χρυσές” αλλαγές Μανζάμπι, Βάργκας - Ξαφνικά... 4άρα η Ελβετία (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 19/06 - 00:00

“Χρυσές” αλλαγές Μανζάμπι, Βάργκας - Ξαφνικά... 4άρα η Ελβετία (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν άξιζε η Βοσνία το βαρύ 4-1, με τους Ελβετούς να προκρίνονται, ο...