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Γιούρι Ζντοβτς

Γιούρι Ζντοβτς

Μάθετε τα τελευταία νέα για τον Γιούρι Ζντοβτς: Δηλώσεις, πορεία στους πάγκους και αναλύσεις αγώνων. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις στο Sportdog.gr.

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“Ευχαριστώ” και… αντίο ΠΑΟΚ σε Ζντοβτς - Η ανακοίνωση
Basket League | 02/03 - 17:44

“Ευχαριστώ” και… αντίο ΠΑΟΚ σε Ζντοβτς - Η ανακοίνωση

Και τυπικά παρελθόν από τους “ασπρόμαυρους” ο...

Τεράστια κίνηση Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ: Έρχεται άμεσα ο Αντρέα Τρινκιέρι!
Basket League | VIDEO 02/03 - 16:41

Τεράστια κίνηση Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ: Έρχεται άμεσα ο Αντρέα Τρινκιέρι!

Ο Ιταλός «μαέστρος» έρχεται την Τετάρτη (04/03) στη Θεσσαλονίκη �...

Τέλος ο Ζντοβτς από τον ΠΑΟΚ - «Κυνηγάει» κορυφαίο προπονητή ο Μυστακίδης!
Basket League | 02/03 - 15:26

Τέλος ο Ζντοβτς από τον ΠΑΟΚ - «Κυνηγάει» κορυφαίο προπονητή ο Μυστακίδης!

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αναμένεται ν...

ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι κόντρα στον Παναθηναϊκό – Εκτός ο Ντίμσα!
Κύπελλο Ελλάδος | 18/02 - 14:15

ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι κόντρα στον Παναθηναϊκό – Εκτός ο Ντίμσα!

Η οριστική εξάδα των ξένων για τον προημιτελικό-φωτιά �...

Πέρασε με... αέρα και πέντε «διψήφιους» από την Ρόδο ο ΠΑΟΚ!
Basket League | 07/02 - 18:13

Πέρασε με... αέρα και πέντε «διψήφιους» από την Ρόδο ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ του Γιούρι Ζντοβτς δεν αστειεύεται και πέρασε σ...

Με άμυνα απο ατσάλι στο φινάλε, ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» την πρόκριση!
Europe Cup | 21/01 - 22:06

Με άμυνα απο ατσάλι στο φινάλε, ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» την πρόκριση!

Ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα και εμπειρία στη Σλοβακία, επικ...

Χαμός με Ζντοβτς στο ντέρμπι με ΠΑΟ! Αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές (Vd)
Basket League | 18/01 - 16:43

Χαμός με Ζντοβτς στο ντέρμπι με ΠΑΟ! Αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές (Vd)

Εκτός εαυτού ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τ...

«Εφιάλτης» στο Μπιλμπάο για τον ΠΑΟΚ!
Eurocup | 13/01 - 22:59

«Εφιάλτης» στο Μπιλμπάο για τον ΠΑΟΚ!

Βαριά ήττα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία στο χειρότερο τ...

ΠΑΟΚ: Ποδαρικό στην Μύκονο με ντεμπούτο Χουγκάζ!
Basket League | 02/01 - 21:52

ΠΑΟΚ: Ποδαρικό στην Μύκονο με ντεμπούτο Χουγκάζ!

Με στόχο να συνεχίσει την εντυπωσιακή του πορεία στη St...

Συναντήσεις ΠΑΟΚ-Σφαιρόπουλου για μπάτζετ... ΠΑΟ-Ολυμπιακού από Μυστακίδη!
Euroleague | VIDEO 28/12/2025 - 11:30

Συναντήσεις ΠΑΟΚ-Σφαιρόπουλου για μπάτζετ... ΠΑΟ-Ολυμπιακού από Μυστακίδη!

Τι ζήτησε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος για να αναλάβει τον Π...

ΠΑΟΚ: Φεύγει ακόμα δεν ήρθε - "Τέλος" από την ομάδα!
Basket League | 22/12/2025 - 18:15

ΠΑΟΚ: Φεύγει ακόμα δεν ήρθε - "Τέλος" από την ομάδα!

Ο κύκλος του Αμερικανού γκαρντ στον ΠΑΟΚ έκλεισε και ε...

ΠΑΟΚ: Ο Ζντοβτς αποθέωσε Μπέβερλι - Τι είπε για Άλεν και Ταϊρί!
Basket League | 20/12/2025 - 19:26

ΠΑΟΚ: Ο Ζντοβτς αποθέωσε Μπέβερλι - Τι είπε για Άλεν και Ταϊρί!

Απόλυτα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Γιούρι Ζντοβτς μ...

Πάει για νέο διπλό "χτύπημα" με Μπέβερλι και... ψηλό ο Μυστακίδης!
Basket League | 13/12/2025 - 23:55

Πάει για νέο διπλό "χτύπημα" με Μπέβερλι και... ψηλό ο Μυστακίδης!

Σε φάση έντονης κινητικότητας βρίσκεται ο μπασκετικός Π...

Η ξεχωριστή δήλωση του Μπέβερλι για τον Ζντοβτς!
Basket League | 11/12/2025 - 15:44

Η ξεχωριστή δήλωση του Μπέβερλι για τον Ζντοβτς!

Ο ΠΑΟΚ του Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει μπει με τα… μπούνια σ...

Η ατάκα του Ζντοβτς για τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ - "Δεν θα σας πω ψέματα"
Basket League | 07/12/2025 - 10:40

Η ατάκα του Ζντοβτς για τις μεταγραφές στον ΠΑΟΚ - "Δεν θα σας πω ψέματα"

Η δήλωση με νόημα από τον τεχνικό του Δικεφάλου του Β...

Ζντοβτς: «Ειλικρινά δεν ξέρω πως κερδίσαμε αυτό το ματς»!
Europe Cup | 19/11/2025 - 23:38

Ζντοβτς: «Ειλικρινά δεν ξέρω πως κερδίσαμε αυτό το ματς»!

Ο Σλοβένος τεχνικός μίλησε με ειλικρίνεια στη συνέντευξη Τ...

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στον ευρωπαϊκό χάρτη! Αποθέωση από FIBA στον κόσμο
Eurocup | 15/11/2025 - 13:04

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στον ευρωπαϊκό χάρτη! Αποθέωση από FIBA στον κόσμο

Η αναγνώριση δεν αποτελεί απλώς μια φιλοφρόνηση. Η ε...

ΠΑΟΚ: Οι αποκαλύψεις του Χατζόπουλου για την μεταβίβαση των μετοχών!
Basket League | 13/11/2025 - 18:40

ΠΑΟΚ: Οι αποκαλύψεις του Χατζόπουλου για την μεταβίβαση των μετοχών!

Ο απερχόμενος πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ μίλησε σ...

Πήρε θέση για Μυστακίδη ο Ζντοβιτς - "Είναι στον... αέρα τα πράγματα"
Basket League | 30/09/2025 - 18:51

Πήρε θέση για Μυστακίδη ο Ζντοβιτς - "Είναι στον... αέρα τα πράγματα"

Η τοποθέτηση του Γιούρι Ζντοβτς για τη νέα σεζόν στον Π...

Το παραδέχθηκε ο Ζντοβτς - “Δύσκολο να είσαι ο αντι-Καντσελιέρι”
Basket League | 02/07/2025 - 16:37

Το παραδέχθηκε ο Ζντοβτς - “Δύσκολο να είσαι ο αντι-Καντσελιέρι”

Όσα είπε στην παρουσίασή του από τον ΠΑΟΚ ο Σλοβένος κ...

Live streaming: Η παρουσίαση του Ζντοβτς από τον ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 02/07/2025 - 14:59

Live streaming: Η παρουσίαση του Ζντοβτς από τον ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γιούρι Ζντοβτς παρουσιάζεται στον κόσμο του ΠΑΟΚ α...