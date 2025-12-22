Και τυπικά παρελθόν από τους “ασπρόμαυρους” ο...
Ο Ιταλός «μαέστρος» έρχεται την Τετάρτη (04/03) στη Θεσσαλονίκη �...
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αναμένεται ν...
Η οριστική εξάδα των ξένων για τον προημιτελικό-φωτιά �...
Ο ΠΑΟΚ του Γιούρι Ζντοβτς δεν αστειεύεται και πέρασε σ...
Ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα και εμπειρία στη Σλοβακία, επικ...
Εκτός εαυτού ήταν ο τεχνικός του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τ...
Βαριά ήττα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία στο χειρότερο τ...
Με στόχο να συνεχίσει την εντυπωσιακή του πορεία στη St...
Τι ζήτησε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος για να αναλάβει τον Π...
Ο κύκλος του Αμερικανού γκαρντ στον ΠΑΟΚ έκλεισε και ε...
Απόλυτα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Γιούρι Ζντοβτς μ...
Σε φάση έντονης κινητικότητας βρίσκεται ο μπασκετικός Π...
Ο ΠΑΟΚ του Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει μπει με τα… μπούνια σ...
Η δήλωση με νόημα από τον τεχνικό του Δικεφάλου του Β...
Ο Σλοβένος τεχνικός μίλησε με ειλικρίνεια στη συνέντευξη Τ...
Η αναγνώριση δεν αποτελεί απλώς μια φιλοφρόνηση. Η ε...
Ο απερχόμενος πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ μίλησε σ...
Η τοποθέτηση του Γιούρι Ζντοβτς για τη νέα σεζόν στον Π...
Όσα είπε στην παρουσίασή του από τον ΠΑΟΚ ο Σλοβένος κ...
Ο Γιούρι Ζντοβτς παρουσιάζεται στον κόσμο του ΠΑΟΚ α...