Γιώργος Παπαγιάννης

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Γιώργο Παπαγιάννη στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την παρουσία του με τη φανέλα της Μονακό, τις μπλοκ του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.