Γιώργος Παπαγιάννης

Facebook Pixel
Super League
ΟΛΥ
0 - 1
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
Π.Ο
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΡ
Super League
ΚΑΛ
18:00
13 Σεπ
ΒΟΛ
Super League
ΑΣΤ
19:00
13 Σεπ
ΑΕΚ
Super League
ΠΑΟΚ
21:00
13 Σεπ
ΑΡΗ
Super League
ΚΗΦ
21:00
13 Σεπ
ΛΕΒ
Super League
ΠΑΟ
21:30
13 Σεπ
ΠΝΛ
Premier League
ΤΣΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΧΑΛ
Premier League
ΛΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΚΡΠ
2 - 3
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
ΜΠΟ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΑΣΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΝΌΤ
Premier League
ΤΟΤ
0 - 0
ΤΕΛ
ΕΒE
Premier League
ΣΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΚΌΒ
16:00
13 Σεπ
ΜΠΡ
Premier League
ΜΑΓ
18:30
13 Σεπ
ΜΑΣ
La Liga
ΣΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΛΑ
La Liga
ΟΣΑ
0 - 2
ΤΕΛ
ΕΣΠ
La Liga
ΜΠΙ
1 - 1
ΤΕΛ
ΈΛΤ
La Liga
ΡΕΜ
4 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΘΕΛ
15:00
13 Σεπ
ΜΆΛ
La Liga
ΛΕΒ
17:15
13 Σεπ
ΜΠΑ
La Liga
XET
19:30
13 Σεπ
ΛΑ
La Liga
ΣΟΣ
22:00
13 Σεπ
ΑΤΜ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
KUM
80 - 85
ΤΕΛ
TAO
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΠΟ
80 - 87
ΤΕΛ
ΧΆΠ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΤΑ
- - -
ΤΕΛ
ΦΛΟ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΦΟΡ
66 - 60
ΤΕΛ
LIB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΛ
77 - 89
ΤΕΛ
PAOK
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
CB
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΙ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΑΛΙ
- - -
ΤΕΛ
ΓΡΑ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΑΡ
- - -
ΤΕΛ
ΟΡΤ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
AUR
- - -
ΤΕΛ
LEG
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΓΙΟ
09:00
13 Σεπ
WON
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΤΡΕ
16:00
13 Σεπ
ΤΖΆ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΡ
19:30
13 Σεπ
CB
Serie A
ΤΖΕ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΡΟ
Serie A
ΛΑΤ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Serie A
ΑΤΑ
1 - 2
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΛΕ
16:00
13 Σεπ
ΜΌΝ
Serie A
ΝΑΠ
19:00
13 Σεπ
ΜΠΟ
Serie A
ΣΑΣ
21:45
13 Σεπ
ΓΙΟ
Bundesliga
ΝΤΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΆΝ
Bundesliga
ΧΟΦ
2 - 1
ΤΕΛ
ΣΤΓ
Bundesliga
ΦΡΑ
5 - 0
ΤΕΛ
ΓΚΛ
Bundesliga
ΑΓΚ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Bundesliga
M05
1 - 3
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΚΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΒΕΡ
Bundesliga
ΛΕΙ
16:30
13 Σεπ
ΑΜΒ
Bundesliga
ΈΛΒ
18:30
13 Σεπ
ΜΠΑ
Ligue 1
ΣΤΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΟΝ
Ligue 1
ΠΑΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΥΝ
Ligue 1
ΟΣΕ
1 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΣ
Ligue 1
ΧΑΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΝΖ
Ligue 1
ΛΟΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΤΛΖ
Ligue 1
ΛΙΛ
16:00
13 Σεπ
ΤΡΟ
Ligue 1
ΛΕ
18:15
13 Σεπ
ΛΑΝ
Ligue 1
ΜΠΡ
21:45
13 Σεπ
ΠΑΡ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Γιώργος Παπαγιάννης

Γιώργος Παπαγιάννης

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Γιώργο Παπαγιάννη στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την παρουσία του με τη φανέλα της Μονακό, τις μπλοκ του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Η εκπληκτική... αποκλειστικότητα του Γιώργου Παπαγιάννη!
Euroleague | 18/08 - 15:07

Η εκπληκτική... αποκλειστικότητα του Γιώργου Παπαγιάννη!

Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο Παπαγιάννης έχει α...

Εφές: «Ο Παπαγιάννης δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν»
Euroleague | 09/08 - 14:50

Εφές: «Ο Παπαγιάννης δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν»

Χωρίς τον Γιώργο Παπαγιάννη θα ξεκινήσει η Αναντολού Ε...

Σοκ στην Εφές με Παπαγιάννη: Δύσκολη η επιστροφή του!
Euroleague | VIDEO 08/08 - 19:59

Σοκ στην Εφές με Παπαγιάννη: Δύσκολη η επιστροφή του!

Η νέα αγωνιστική περίοδος δεν έχει καν αρχίσει και σ...

«Φρένο» Ομπράντοβιτς σε Ναν - Φεύγει Έλληνας από τον ΠΑΟ, έρχεται NBAer!
Euroleague | VIDEO 01/08 - 15:00

«Φρένο» Ομπράντοβιτς σε Ναν - Φεύγει Έλληνας από τον ΠΑΟ, έρχεται NBAer!

Πώς θα βρεθούν στην ίδια 5αδα Σιλβέν Φρανσίσκο και Κέντρικ Ν...

"Βόμβα" από Τουρκία: "Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Παπαγιάννη"!
Euroleague | VIDEO 20/07 - 19:17

"Βόμβα" από Τουρκία: "Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Παπαγιάννη"!

Ρεπορτάζ από την Τουρκία... ανάβει φωτιές, συνδέοντας τ...

Ετοιμάζει βαλίτσες για νέες πολιτείες ο Παπαγιάννης!
Euroleague | 26/06 - 23:07

Ετοιμάζει βαλίτσες για νέες πολιτείες ο Παπαγιάννης!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του Γιώργου Π...

Ο Έλληνας διεθνής που "παίζει" δυνατά για τον Παναθηναϊκό!
Euroleague | 20/06 - 23:25

Ο Έλληνας διεθνής που "παίζει" δυνατά για τον Παναθηναϊκό!

Οι Πράσινοι σχεδιάζουν την ομάδα της επόμενης σεζόν, μ...

Μόνο 2-3 μεταγραφές με Ζοτς - Ο παίκτης που θέλει στο "3" και ο Παπαγιάννης
Euroleague | VIDEO 16/06 - 12:15

Μόνο 2-3 μεταγραφές με Ζοτς - Ο παίκτης που θέλει στο "3" και ο Παπαγιάννης

Ενδεχόμενη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Π...

Απόφαση που δεν θα αρέσει στον Λεσόρ από ΠΑΟ - Έκπληξη με μεταγραφή Έλληνα!
Euroleague | VIDEO 08/06 - 10:00

Απόφαση που δεν θα αρέσει στον Λεσόρ από ΠΑΟ - Έκπληξη με μεταγραφή Έλληνα!

Στον Παναθηναϊκό αλλάζουν στρατηγική και βγαίνουν σ...

Non Stop μεταγραφές o ΠΑΟΚ - Μετά τον Καλάθη και 2ος Έλληνας από Euroleague
Basket League | VIDEO 16/05 - 22:28

Non Stop μεταγραφές o ΠΑΟΚ - Μετά τον Καλάθη και 2ος Έλληνας από Euroleague

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ δεν αστειεύεται με την είσοδο του Α...

Ξεκινά με 12 εκατ. ο Μυστακίδης: Έκλεισε ο πρώτος από τους 4 της Euroleague
Euroleague | VIDEO 10/05 - 14:15

Ξεκινά με 12 εκατ. ο Μυστακίδης: Έκλεισε ο πρώτος από τους 4 της Euroleague

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ρίξει πάρα πολύ χρήμα στις μεταγραφές κ...

Ανατροπή με Παπαγιάννη: Κλείνει σε άλλη ελληνική ομάδα και όχι στον ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 09/05 - 18:40

Ανατροπή με Παπαγιάννη: Κλείνει σε άλλη ελληνική ομάδα και όχι στον ΠΑΟ!

Η Εφές δεν τον υπολογίζει για την επόμενη χρονιά και ο...

Ο Έλληνας του Ολυμπιακού που τον… περιμένει να μείνει ελεύθερος ο ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 02/05 - 10:00

Ο Έλληνας του Ολυμπιακού που τον… περιμένει να μείνει ελεύθερος ο ΠΑΟ!

Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει ήδη κάποιες περιπτώσεις Ελλήνων π...

Αποθέωσε τον Παπαγιάννη ο κόσμος του ΠΑΟ
Euroleague | 17/04 - 22:38

Αποθέωσε τον Παπαγιάννη ο κόσμος του ΠΑΟ

Ο Έλληνας σέντερ βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα του Π...

Ο πρώτος κορυφαίος Έλληνας που ετοιμάζεται να υπογράψει ο ΠΑΟ - Έγινε επαφή
Euroleague | VIDEO 14/04 - 21:27

Ο πρώτος κορυφαίος Έλληνας που ετοιμάζεται να υπογράψει ο ΠΑΟ - Έγινε επαφή

Ο Παναθηναϊκός θέλει πριν το Final Four της Euroleague προσπαθεί ν...

"Υπάρχει κινητικότητα για Παπαγιάννη" - Τι ισχύει για ΠΑΟ, Ολυμπιακό
Euroleague | VIDEO 29/03 - 16:30

"Υπάρχει κινητικότητα για Παπαγιάννη" - Τι ισχύει για ΠΑΟ, Ολυμπιακό

Μπορεί ο Έλληνας σέντερ να αναρρώνει από τον τραυματισμό τ...

Έλληνας διεθνής στα "ραντάρ" του Παναθηναϊκού - Επαφή για το καλοκαίρι!
Euroleague | VIDEO 28/03 - 20:02

Έλληνας διεθνής στα "ραντάρ" του Παναθηναϊκού - Επαφή για το καλοκαίρι!

Η περίπτωση Έλληνα παίκτη επανέρχεται στο προσκήνιο γ...

Ανατροπή με Παπαγιάννη και Γιαννακόπουλο - Δυνατά για ΠΑΟ, πότε θα παίξει!
Euroleague | VIDEO 26/03 - 17:31

Ανατροπή με Παπαγιάννη και Γιαννακόπουλο - Δυνατά για ΠΑΟ, πότε θα παίξει!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης δουλεύει σκληρά για να ξεπεράσει τ...

Δίνει ρέστα ο Μυστακίδης: Παπαγιάννης-Καλάθης για ΠΑΟΚ και Έλληνα του NCAA!
Euroleague | VIDEO 20/12/2025 - 11:30

Δίνει ρέστα ο Μυστακίδης: Παπαγιάννης-Καλάθης για ΠΑΟΚ και Έλληνα του NCAA!

Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την τεράστια βόμβα με τον Γιώργο Παπαγιάννη... π...

Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης, πόσο θα μείνει εκτός - Το ποστ της Εφές (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 28/10/2025 - 16:26

Χειρουργήθηκε ο Παπαγιάννης, πόσο θα μείνει εκτός - Το ποστ της Εφές (ΦΩΤΟ)

Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Έλληνας σέντερ τ...

Τα πάνω-κάτω με Παπαγιάννη στον ΠΑΟ - Δυνατά για 5αρι-δυναμίτη από το NBA!
Euroleague | VIDEO 21/10/2025 - 13:30

Τα πάνω-κάτω με Παπαγιάννη στον ΠΑΟ - Δυνατά για 5αρι-δυναμίτη από το NBA!

Ο Παναθηναϊκός εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο ανταλλαγής μ...