Γκαλεάτσο Τσάνο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γκαλεάτσο Τσάνο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Η 28η Οκτωβρίου με τα μάτια των Ιταλών
Blogs | 28/10 - 15:58

Η 28η Οκτωβρίου με τα μάτια των Ιταλών

 Ξεκαθαρίζοντας ότι ο πόλεμος του ’40 συμπτύσσεται σ...