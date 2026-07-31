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Γκουστάβο Σα

Γκουστάβο Σα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γκουστάβο Σα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Άσχημα νέα για Ολυμπιακό - Εκτός και ο Σα!
Europa League | VIDEO 13/09 - 21:58

Άσχημα νέα για Ολυμπιακό - Εκτός και ο Σα!

Ο Γκουστάβο Σα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κ...

Ολυμπιακός: Τι πρόλαβε να κάνει ο Πουέρτα στα πρώτα 7 λεπτά
Blogs | 09/09 - 15:02

Ολυμπιακός: Τι πρόλαβε να κάνει ο Πουέρτα στα πρώτα 7 λεπτά

Ο Πουέρτα που... μπαίνει στα παπούτσια των Ιμπόρα-Γκαρθία, η...

Πρώτο γκολ και ο Σα με Ολυμπιακό μετά από... μπιλιάρδο! (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 02/09 - 21:23

Πρώτο γκολ και ο Σα με Ολυμπιακό μετά από... μπιλιάρδο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έπειτα από συνεχόμενες κόντρες η μπάλα κατέληξε στον Γ...

Ο Ολυμπιακός "έκοψε" τον Ούγκρεσιτς πριν τον ΠΑΟΚ κι έφερε παίκτη 20 εκατ.!
Super League | VIDEO 28/08 - 11:45

Ο Ολυμπιακός "έκοψε" τον Ούγκρεσιτς πριν τον ΠΑΟΚ κι έφερε παίκτη 20 εκατ.!

Γιατί ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην δώσει τα χρήματα π...

Μεντιλίμπαρ μετά το αγχωτικό 1-0: «Γι’ αυτό δεν βάλαμε περισσότερα γκολ»
Super League | 22/08 - 23:59

Μεντιλίμπαρ μετά το αγχωτικό 1-0: «Γι’ αυτό δεν βάλαμε περισσότερα γκολ»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε ικανοποιημένος από τ...

Ντεμπούτο Ορτέγκα - 11άδα με Σμαΐλοβιτς, Σα και Φορτούνη
Super League | 22/08 - 20:31

Ντεμπούτο Ορτέγκα - 11άδα με Σμαΐλοβιτς, Σα και Φορτούνη

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι τ...

Το λάθος Ολυμπιακού πριν το ματς και ο Σα - Αποφάσεις για την επόμενη μέρα
Blogs | 12/08 - 00:24

Το λάθος Ολυμπιακού πριν το ματς και ο Σα - Αποφάσεις για την επόμενη μέρα

Πώς και γιατί ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν, ο...

Έκπληξη με Σα ο Μεντιλίμπαρ - Ξανά Πόποβιτς στο τέρμα
Champions League | 11/08 - 19:24

Έκπληξη με Σα ο Μεντιλίμπαρ - Ξανά Πόποβιτς στο τέρμα

Ροντινέι σε ρόλο δεξιού μπακ, Ζότα Σίλβα στα άκρα της ε...

Βρήκε τον δικό του… Κωνσταντέλια ο Ολυμπιακός - Θα ξεπεράσει και Φορτούνη!
Super League | 04/08 - 18:15

Βρήκε τον δικό του… Κωνσταντέλια ο Ολυμπιακός - Θα ξεπεράσει και Φορτούνη!

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε πολύ γρήγορα και έφερε στην Ελλάδα έ...

Ο Σα δεν έρχεται ως… πιτσιρικάς - Θα αφήσει πάγκο κορυφαίο όνομα Ολυμπιακού
Super League | 31/07 - 20:45

Ο Σα δεν έρχεται ως… πιτσιρικάς - Θα αφήσει πάγκο κορυφαίο όνομα Ολυμπιακού

Μπορεί να λειτουργήσει ως «10άρι», ως επιθετικός εσωτερικός μ...

Η σιγουριά του Σα: “Είμαι έξυπνος παίκτης”-Οι ατάκες για το Ch. League (Vd)
Super League | 30/07 - 18:23

Η σιγουριά του Σα: “Είμαι έξυπνος παίκτης”-Οι ατάκες για το Ch. League (Vd)

Oι δηλώσεις του νέου μεταγραφικού αποκτήματος τ...

Ο Ολυμπιακός διορθώνει το μεγάλο λάθος με Κωστούλα - Πρώτο "όχι" από Ταρέμι
Super League | VIDEO 30/07 - 13:15

Ο Ολυμπιακός διορθώνει το μεγάλο λάθος με Κωστούλα - Πρώτο "όχι" από Ταρέμι

Η πρόταση που ούτε συζητάει ο Μεχντί Ταρέμι και η εντυπωσιακή μ...

Κακά, Μπαρέλα, Κωστούλας: 3 κωδικές λέξεις για Γκουστάβο Σα και Ολυμπιακό!
Super League | 30/07 - 11:28

Κακά, Μπαρέλα, Κωστούλας: 3 κωδικές λέξεις για Γκουστάβο Σα και Ολυμπιακό!

Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μπορεί να αποδειχθεί η...

Ανακοίνωσε Γκουστάβο Σα ο Ολυμπιακός! (ΦΩΤΟ)
Super League | 30/07 - 10:40

Ανακοίνωσε Γκουστάβο Σα ο Ολυμπιακός! (ΦΩΤΟ)

Η μεταγραφή του Πορτογάλου άσου στους Ερυθρόλευκους π...

Γκουστάβο Σα: Ο "βιαστικός" που σκέφτεται ήδη σαν προπονητής! (Vid)
Super League | 29/07 - 18:22

Γκουστάβο Σα: Ο "βιαστικός" που σκέφτεται ήδη σαν προπονητής! (Vid)

Η διαδρομή του 22χρονου χαφ που παίρνει ο Ολυμπιακός ή...

Στην Αθήνα ο Σα - "Έρχομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας"
Super League | 29/07 - 17:55

Στην Αθήνα ο Σα - "Έρχομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας"

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έφτασε στην χώρα μας για ν...

Ολυμπιακός: Ώρα άφιξης και υπογραφών για Γκουστάβο Σα!
Super League | 29/07 - 14:07

Ολυμπιακός: Ώρα άφιξης και υπογραφών για Γκουστάβο Σα!

Ο Πορτογάλος χαφ έρχεται σήμερα στην Ελλάδα για να τ...

Φουλάρει για χαφ ο Ολυμπιακός! Ο Γκουστάβο Σα και οι ελληνικές λύσεις
Super League | 29/07 - 12:56

Φουλάρει για χαφ ο Ολυμπιακός! Ο Γκουστάβο Σα και οι ελληνικές λύσεις

Οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν την εγχώρια αγορά, ε...

Απέρριψε κορυφαία ομάδα για… Μαρινάκη ο Σα - Γιατί ζήτησε χρόνο ο Τιτραουί
Super League | 29/07 - 10:00

Απέρριψε κορυφαία ομάδα για… Μαρινάκη ο Σα - Γιατί ζήτησε χρόνο ο Τιτραουί

Η διαφορά 25 εκατομμυρίων ανάμεσα σε Γκουστάβο Σα που έ...

Οριστικές εξελίξεις με Σα! Το super deal με Νότιγχαμ και Ολυμπιακό
Super League | 28/07 - 20:12

Οριστικές εξελίξεις με Σα! Το super deal με Νότιγχαμ και Ολυμπιακό

"Κλείδωσε" η μετακίνηση του Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό! Τ...

Γι' αυτό διάλεξε Σα: Από τα δεκάρια που αγαπά ο Μεντιλίμπαρ - 25 εκατ. ευρώ
Super League | 28/07 - 16:56

Γι' αυτό διάλεξε Σα: Από τα δεκάρια που αγαπά ο Μεντιλίμπαρ - 25 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία του ταλαντούχου Γκουστάβο Σα που κερδίζουν τ...