Γκουστάβο Σα

Super League | VIDEO 28/08 - 11:45

Ο Ολυμπιακός "έκοψε" τον Ούγκρεσιτς πριν τον ΠΑΟΚ κι έφερε παίκτη 20 εκατ.!

Γιατί ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην δώσει τα χρήματα π...