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Γουέσλι Πατάτι

Γουέσλι Πατάτι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Γουέσλι Πατάτι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο ξυπόλητος σήκωσε ασπίδα Κρόιφ! Ένας "κλόουν" που δεν υπέκυψε στη μοίρα
Blogs | 04/08 - 07:16

Ο ξυπόλητος σήκωσε ασπίδα Κρόιφ! Ένας "κλόουν" που δεν υπέκυψε στη μοίρα

Τον φωνάζαν "Πατάτι" ένα παρατσούκλι χλεύης! Εκείνο ό...