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Γκραν Κανάρια

Γκραν Κανάρια

Η Γκραν Κανάρια σε πλήρη κάλυψη: Αποτελέσματα, αποδόσεις, στατιστικά και εξελίξεις σε ACB και Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μείνετε ενημερωμένοι στο Sportdog.gr.

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Με buzzer-beater έπος η Σαραγόσα σώθηκε (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 30/05 - 10:16

Με buzzer-beater έπος η Σαραγόσα σώθηκε (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα από τα πιο δραματικά φινάλε στην ιστορία της Liga En...

Συναγερμός στην Μπαρτσελόνα με το πρόβλημα υγείας του Κλάιμπερν!
Euroleague | VIDEO 04/05 - 20:10

Συναγερμός στην Μπαρτσελόνα με το πρόβλημα υγείας του Κλάιμπερν!

Παρότι η επίσημη ανακοίνωση έκανε λόγο για απουσία τ...

«Φλερτάρει» με μεγάλη ελληνική ομάδα ο Λάκοβιτς!
Basket League | 16/04 - 19:03

«Φλερτάρει» με μεγάλη ελληνική ομάδα ο Λάκοβιτς!

Οι φήμες που θέλουν τον Γιάκα Λάκοβιτς να επιστρέφει σ...

Ομάδα-έκπληξη για Λορέντζο Μπράουν! - Φεύγει από το Μιλάνο
Euroleague | VIDEO 01/02 - 19:34

Ομάδα-έκπληξη για Λορέντζο Μπράουν! - Φεύγει από το Μιλάνο

Τι προκύπτει για τον πρώην άσο τ...

"Παραληρεί" όλη η Ευρώπη με Μπαλτσερόφσκι - Τον αποθέωσε και ο Ραζνάτοβιτς!
Euroleague | VIDEO 12/05/2025 - 18:10

"Παραληρεί" όλη η Ευρώπη με Μπαλτσερόφσκι - Τον αποθέωσε και ο Ραζνάτοβιτς!

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία και μ...

Έγραψε ιστορία Ιτούδης και Χάποελ! Κατέκτησαν το Eurocup & πάνε Euroleague
Eurocup | 12/04/2025 - 00:11

Έγραψε ιστορία Ιτούδης και Χάποελ! Κατέκτησαν το Eurocup & πάνε Euroleague

H ισραηλινή ομάδα έγραψε ιστορία μιας και επικράτησε μ...

Απίστευτο ξέσπασμα Ιτούδη στον πάγκο - Ποιος την... πλήρωσε! (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurocup | 09/04/2025 - 09:34

Απίστευτο ξέσπασμα Ιτούδη στον πάγκο - Ποιος την... πλήρωσε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ποιος τον είδε και δεν τον... φ...

Απίθανη φάση: Το άστοχο τρίποντο κατέληξε σε ασίστ (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurocup | VIDEO 13/12/2023 - 11:45

Απίθανη φάση: Το άστοχο τρίποντο κατέληξε σε ασίστ (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην αναμέτρηση της Ουλμ με την Γκραν Κανάρια για το Eu...

Μια ανάσα και νέο "χτύπημα" Γιαννακόπουλου - Ποιον ανακοινώνει μετά τον Ερνανγκόμεθ - Έρχεται Αθήνα! (Vid)
Euroleague | 27/07/2023 - 15:07

Μια ανάσα και νέο "χτύπημα" Γιαννακόπουλου - Ποιον ανακοινώνει μετά τον Ερνανγκόμεθ - Έρχεται Αθήνα! (Vid)

Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν σήμερα το "μπαμ" με την απόκτηση τ...

"Βόμβα" στη Euroleague - Ομάδα ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει λόγω οικονομικών προβλημάτων
Euroleague | 12/06/2023 - 21:32

"Βόμβα" στη Euroleague - Ομάδα ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει λόγω οικονομικών προβλημάτων

Νέα δεδομένα στην Euroleague που πρόκειται να ξεκινήσει μ...

Ακόμα ένα "τέκνο" του Ζοτς στην κορυφή - Μετά από Ιτούδη, Σάρας έρχεται η εποχή Λάκοβιτς! (BINTEO)
Eurocup | VIDEO 08/05/2023 - 15:30

Ακόμα ένα "τέκνο" του Ζοτς στην κορυφή - Μετά από Ιτούδη, Σάρας έρχεται η εποχή Λάκοβιτς! (BINTEO)

Αν κανείς θέλει να καταλάβει το μέγεθος του ΜΥΘΟΥ Ζέλικο Ο...

"Βούλιαξε" ο Προμηθέας στην Ισπανία - Βαριά ήττα από την Γκραν Κανάρια
Μπάσκετ | 19/01/2023 - 00:02

"Βούλιαξε" ο Προμηθέας στην Ισπανία - Βαριά ήττα από την Γκραν Κανάρια

Η Γκραν Κανάρια δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στον Π...

Δεν αρκούσε ο "καυτός" Ρογκαβόπουλος - "Λύγισε" από τη Γκραν Κανάρια ο Προμηθέας
Eurocup | 26/10/2021 - 21:21

Δεν αρκούσε ο "καυτός" Ρογκαβόπουλος - "Λύγισε" από τη Γκραν Κανάρια ο Προμηθέας

Η εξαιρετική εμφάνιση του Νίκου Ρογκαβόπουλου (21π, 6/...

Με το... αριστερό στο Eurocup ο Προμηθέας - Ήττα από την Γκραν Κανάρια
Eurocup | 30/09/2020 - 23:02

Με το... αριστερό στο Eurocup ο Προμηθέας - Ήττα από την Γκραν Κανάρια

Μεγάλη ανατροπή με ξένο άσο του Παναθηναϊκού - Εκεί θα παίζει τη νέα σεζόν (ΦΩΤΟ)
Μπάσκετ | 14/07/2020 - 16:27

Μεγάλη ανατροπή με ξένο άσο του Παναθηναϊκού - Εκεί θα παίζει τη νέα σεζόν (ΦΩΤΟ)

Απίθανος Μπουρούσης! Νέα "όργια" με 25 πόντους στη νίκη της Γκραν Κανάρια! (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 23/06/2020 - 15:14

Απίθανος Μπουρούσης! Νέα "όργια" με 25 πόντους στη νίκη της Γκραν Κανάρια! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μπουρούσαρος! Ρεσιτάλ από τον Έλληνα άσο κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 19/06/2020 - 00:03

Μπουρούσαρος! Ρεσιτάλ από τον Έλληνα άσο κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίθανο βίντεο για τον Μπουρούση - Έτσι τον καλωσόρισε η Γκραν Κανάρια
Μπάσκετ | 24/07/2019 - 00:51

Απίθανο βίντεο για τον Μπουρούση - Έτσι τον καλωσόρισε η Γκραν Κανάρια

Ανυπομονούν να δουν στην ομάδα τους τ...

"Έσκασε η βόμβα" - Ανακοινώθηκε ο Μπουρούσης! (ΦΩΤΟ)
Μπάσκετ | 22/07/2019 - 20:00

"Έσκασε η βόμβα" - Ανακοινώθηκε ο Μπουρούσης! (ΦΩΤΟ)

Επίσημη η επιστροφή του Έλληνα σ...

Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Μπουρούσης - Σε αυτή την ομάδα υπογράφει!
Μπάσκετ | 22/07/2019 - 15:31

Επιστρέφει στην Ευρώπη ο Μπουρούσης - Σε αυτή την ομάδα υπογράφει!

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Γυρνάει στην Ευρώπη ο Κατσικάρης - Σε αυτή την ομάδα θα υπογράψει!
Μπάσκετ | 26/06/2019 - 14:38

Γυρνάει στην Ευρώπη ο Κατσικάρης - Σε αυτή την ομάδα θα υπογράψει!

Μεγάλη επιστροφή για τον Έλληνα τ...