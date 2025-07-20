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Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στο Sportdog.gr. Δείτε ποιοι σύλλογοι συμμετέχουν, τα αποτελέσματα, τις μεταδόσεις και τις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές του θεσμού.

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Το γιορτάζει με την Κόνι ο Κόουλ Πάλμερ (ΦΩΤΟ)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 20/07/2025 - 11:52

Το γιορτάζει με την Κόνι ο Κόουλ Πάλμερ (ΦΩΤΟ)

Ο Κόουλ Πάλμερ κατέκτησε με την Τσέλσι το Παγκόσμιο Κ...

Δημοσιογράφος κατηγορήθηκε για χυδαιότητα: «Δεν παραιτώ τη θηλυκότητα μου»
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 19/07/2025 - 14:48

Δημοσιογράφος κατηγορήθηκε για χυδαιότητα: «Δεν παραιτώ τη θηλυκότητα μου»

Δέχθηκε αντιδράσεις για την εμφάνισή της στο Μουντιάλ Σ...

Νικήτρια στα έσοδα η Τσέλσι στο Μουντιάλ Συλλόγων - Τόσα πήραν οι υπόλοιποι
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 15/07/2025 - 19:33

Νικήτρια στα έσοδα η Τσέλσι στο Μουντιάλ Συλλόγων - Τόσα πήραν οι υπόλοιποι

Οι Μπλε κατάφεραν να κατακτήσουν τη διοργάνωση και ό...

Ο Τζέιμς ζήτησε από τον Τραμπ να φύγει στους πανηγυρισμούς της Τσέλσι!
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 14/07/2025 - 12:48

Ο Τζέιμς ζήτησε από τον Τραμπ να φύγει στους πανηγυρισμούς της Τσέλσι!

Οι Μπλε κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ο...

Παρι Σεν Ζερμέν-Τσέλσι: Ο Νέβες πήρε κόκκινη για τράβηγμα της αφάνας παίκτη
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 14/07/2025 - 12:34

Παρι Σεν Ζερμέν-Τσέλσι: Ο Νέβες πήρε κόκκινη για τράβηγμα της αφάνας παίκτη

Γνωστός περισσότερο για το κούρεμα του παρά για τις π...

Βασίλισσα του κόσμου η Τσέλσι - Έκανε πλάκα στην "εξαφανισμένη" Παρί (Vid)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 14/07/2025 - 00:14

Βασίλισσα του κόσμου η Τσέλσι - Έκανε πλάκα στην "εξαφανισμένη" Παρί (Vid)

Οι Λονδρέζοι έκαναν την έκπληξη και κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κ...

Η Τσέλσι "υπνωτίζει" την Παρί - 3-0 στο ημίχρονο με μαγικό Πάλμερ! (Vid)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 13/07/2025 - 23:02

Η Τσέλσι "υπνωτίζει" την Παρί - 3-0 στο ημίχρονο με μαγικό Πάλμερ! (Vid)

Ο Κόουλ Πάλμερ πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, μ...

Το αποφάσισε ο Τραμπ-Στο γήπεδο για τον τελικό Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι (Vd)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 13/07/2025 - 22:20

Το αποφάσισε ο Τραμπ-Στο γήπεδο για τον τελικό Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι (Vd)

Μαζί του η Μελάνια Τραμπ και ο Τ...

Τελικό: Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν 3-0
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 13/07/2025 - 21:48

Τελικό: Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν 3-0

Η κάτοχος του Champions League κόντρα στην κάτοχο του Conference Le...

Οι αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δούμε Τσέλσι-Παρί, Εθνική και τελικό Παγώνη
Media | 13/07/2025 - 09:16

Οι αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δούμε Τσέλσι-Παρί, Εθνική και τελικό Παγώνη

Ο Ραφαήλ Παγώνης θα αντιμετωπίσει τον Μόριτζ Φράιταγκ σ...

Ο τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με αμέτρητες αγορές και Bet Builder
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 11/07/2025 - 12:42

Ο τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με αμέτρητες αγορές και Bet Builder

Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν με πολλές ενισχυμένες α...

Αθλητική ρεπόρτερ πήγε στο γήπεδο χωρίς σουτιέν και προκάλεσε σάλο (ΦΩΤΟ)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 10/07/2025 - 08:16

Αθλητική ρεπόρτερ πήγε στο γήπεδο χωρίς σουτιέν και προκάλεσε σάλο (ΦΩΤΟ)

Κριτική για την ενδυμασία της παρουσιάστριας του DAZN! Η Ε...

Η ομάδάρα Παρί "κατάπιε" τη θλιβερή Ρεάλ - Ξεγυρισμένη τεσσάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 10/07/2025 - 00:10

Η ομάδάρα Παρί "κατάπιε" τη θλιβερή Ρεάλ - Ξεγυρισμένη τεσσάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η εκπληκτική Παρί Σεν Ζερμέν ισοπέδωσε με 4-0 τη Ρεάλ Μ...

Φουλ της... γκάφας η Ρεάλ και η Παρί την διαλύει με 3-0 στο ημίχρονο! (Vid)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 09/07/2025 - 23:05

Φουλ της... γκάφας η Ρεάλ και η Παρί την διαλύει με 3-0 στο ημίχρονο! (Vid)

Την ώρα που οι Μαδριλένοι πελαγοδρομούν, οι Παριζιάνοι π...

Τελικό: Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεάλ Μαδρίτης 4-0
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 09/07/2025 - 21:50

Τελικό: Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεάλ Μαδρίτης 4-0

Παρακολουθήστε την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού τ...

Πέδρο Νέτο για Ζότα: "Ο τελικός είναι για αυτόν και τον αδερφό του."
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 09/07/2025 - 17:30

Πέδρο Νέτο για Ζότα: "Ο τελικός είναι για αυτόν και τον αδερφό του."

Ο Πορτογάλος παρέδωσε συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε σ...

Δεν κρύφτηκε ο Ενρίκε: "Πάντα κίνητρο με Ρεάλ, είμαι οπαδός της Μπάρτσα"
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 09/07/2025 - 13:20

Δεν κρύφτηκε ο Ενρίκε: "Πάντα κίνητρο με Ρεάλ, είμαι οπαδός της Μπάρτσα"

Για τον επικείμενο αγώνα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης μ...

Δύο γκολάρες ο Πέδρο - Τελικό η Τσέλσι και έρχεται τιτανομαχία! (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 09/07/2025 - 00:10

Δύο γκολάρες ο Πέδρο - Τελικό η Τσέλσι και έρχεται τιτανομαχία! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Λονδρέζοι απέκλεισαν τη Φλουμινένσε χάρη σε δύο τ...

Ασταμάτητος Πέδρο έβαλε κι άλλη γκολάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 08/07/2025 - 23:37

Ασταμάτητος Πέδρο έβαλε κι άλλη γκολάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι μπλε κάνουν πάρτι, με τον Ζοάο Πέδρο να βάζει ακόμη έ...

Το πρώτο γκολ του Ζοάο Πέδρο με την Τσέλσι ήταν απολαυστικό! (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 08/07/2025 - 22:56

Το πρώτο γκολ του Ζοάο Πέδρο με την Τσέλσι ήταν απολαυστικό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Φανταστική εκτέλεση και παρθενικό γκολ με τη φανέλα τ...

Τελικό: Φλουμινένσε - Τσέλσι 0-2
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 08/07/2025 - 21:55

Τελικό: Φλουμινένσε - Τσέλσι 0-2

Μεγάλη μάχη μεταξύ Βραζιλιάνων και Άγγλων με στόχο τ...