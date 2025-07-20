Ο Κόουλ Πάλμερ κατέκτησε με την Τσέλσι το Παγκόσμιο Κ...
Δέχθηκε αντιδράσεις για την εμφάνισή της στο Μουντιάλ Σ...
Οι Μπλε κατάφεραν να κατακτήσουν τη διοργάνωση και ό...
Οι Μπλε κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ο...
Γνωστός περισσότερο για το κούρεμα του παρά για τις π...
Οι Λονδρέζοι έκαναν την έκπληξη και κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κ...
Ο Κόουλ Πάλμερ πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, μ...
Μαζί του η Μελάνια Τραμπ και ο Τ...
Η κάτοχος του Champions League κόντρα στην κάτοχο του Conference Le...
Ο Ραφαήλ Παγώνης θα αντιμετωπίσει τον Μόριτζ Φράιταγκ σ...
Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν με πολλές ενισχυμένες α...
Κριτική για την ενδυμασία της παρουσιάστριας του DAZN! Η Ε...
Η εκπληκτική Παρί Σεν Ζερμέν ισοπέδωσε με 4-0 τη Ρεάλ Μ...
Την ώρα που οι Μαδριλένοι πελαγοδρομούν, οι Παριζιάνοι π...
Παρακολουθήστε την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού τ...
Ο Πορτογάλος παρέδωσε συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε σ...
Για τον επικείμενο αγώνα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης μ...
Οι Λονδρέζοι απέκλεισαν τη Φλουμινένσε χάρη σε δύο τ...
Οι μπλε κάνουν πάρτι, με τον Ζοάο Πέδρο να βάζει ακόμη έ...
Φανταστική εκτέλεση και παρθενικό γκολ με τη φανέλα τ...
Μεγάλη μάχη μεταξύ Βραζιλιάνων και Άγγλων με στόχο τ...