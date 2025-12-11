Η Αρίνα Σαμπαλένκα αποκάλυψε πώς θα είναι ο εξοπλισμός γ...
Η εντυπωσιακή αθλήτρια πόσταρε φωτογραφίες του από τ...
Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα, ε...
Η Λευκορωσίδα τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα έγινε ξανά θ...
Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα, π...
Η Ελενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν (Νο 5 στον κόσμο) έ...
Η Πάουλα Μπαντόσα και η Αρίνα Σαμπαλένκα προσθέτουν μ...
Η κορυφαία τενίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της κ...
Νέες ελκυστικές φωτογραφίες από τις Μαλδίβες, αυτή τ...
Στη φόρα τα εκπληκτικά προσόντα τ...
Η Ισπανίδα τενίστρια σε πόζες που τρελαίνουν τ...
Η Αρίνα Σαμπαλένκα απολαμβάνει τις διακοπές της στις Μ...
Ο Χρήστος Κούτρας σχολιάζει το forehand της Αρίνα Σαμπαλένκα κ...
Μια πληθώρα ελκυστικών φωτογραφιών στο Instagram από τις δ...
Οι δύο τενίστριες ανέβασαν βίντεο με σέξι χορό τους σ...
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Το ζευγάρι έκανε βόλτες μ...
Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου έχει... έρωτα για την χ...
Η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα, α...
Στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα η Αρίνα Σαμπαλένκα για τ...
Μετά την ήττα της στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον από τ...