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Αρίνα Σαμπαλένκα

Αρίνα Σαμπαλένκα

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις επιτυχίες της στα Grand Slam, τις νίκες της στο WTA Tour και τα στατιστικά που την καθιέρωσαν στην κορυφή του γυναικείου τένις.

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Η Σαμπαλένκα έδειξε το διαφανές φόρεμα που θα φορά στους αγώνες (ΦΩΤΟ)
Tennis | 05/08 - 08:40

Η Σαμπαλένκα έδειξε το διαφανές φόρεμα που θα φορά στους αγώνες (ΦΩΤΟ)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αποκάλυψε πώς θα είναι ο εξοπλισμός γ...

Πασίγνωστη αθλήτρια ζει τον έρωτα στη Μύκονο! Ασυγκράτητο το ζευγάρι (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 15/07 - 07:25

Πασίγνωστη αθλήτρια ζει τον έρωτα στη Μύκονο! Ασυγκράτητο το ζευγάρι (ΦΩΤΟ)

Η εντυπωσιακή αθλήτρια πόσταρε φωτογραφίες του από τ...

Η Σαμπαλένκα δέχτηκε πρόταση γάμου από Έλληνα και είπε "ναι"! (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 05/03 - 18:44

Η Σαμπαλένκα δέχτηκε πρόταση γάμου από Έλληνα και είπε "ναι"! (ΦΩΤΟ)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα, ε...

Σάλος με προκλητικό ΒΙΝΤΕΟ της Σαμπαλένκα - "Ατύχημα" στην κάμερα!
Tennis | 03/03 - 09:40

Σάλος με προκλητικό ΒΙΝΤΕΟ της Σαμπαλένκα - "Ατύχημα" στην κάμερα!

Η Λευκορωσίδα τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα έγινε ξανά θ...

Εξώφυλλο σε περιοδικό η Σαμπαλένκα (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 05/02 - 21:52

Εξώφυλλο σε περιοδικό η Σαμπαλένκα (ΦΩΤΟ)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα, π...

Θρίαμβος της Ριμπάκινα στο Australian Open
Tennis | 31/01 - 13:21

Θρίαμβος της Ριμπάκινα στο Australian Open

Η Ελενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν (Νο 5 στον κόσμο) έ...

«Τρεις είναι καλύτερες από μία» - Ο χορός των τενιστριών (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 07/01 - 21:20

«Τρεις είναι καλύτερες από μία» - Ο χορός των τενιστριών (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Πάουλα Μπαντόσα και η Αρίνα Σαμπαλένκα προσθέτουν μ...

Η Σαμπαλένκα σε νέες πόζες με μαγιό που ξεσηκώνουν το instagram! (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 11/12/2025 - 07:37

Η Σαμπαλένκα σε νέες πόζες με μαγιό που ξεσηκώνουν το instagram! (ΦΩΤΟ)

Η κορυφαία τενίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της κ...

Αθλήτρια σε ένα άλμπουμ με ελκυστικές φωτό από έναν εξωτικό προορισμό
Showbiz | 24/11/2025 - 21:58

Αθλήτρια σε ένα άλμπουμ με ελκυστικές φωτό από έναν εξωτικό προορισμό

Νέες ελκυστικές φωτογραφίες από τις Μαλδίβες, αυτή τ...

Αντέχεις; Νέο τοπ βίντεο της Σαμπαλένκα με... ανύπαρκτο μαγιό!
Tennis | 16/11/2025 - 11:52

Αντέχεις; Νέο τοπ βίντεο της Σαμπαλένκα με... ανύπαρκτο μαγιό!

Στη φόρα τα εκπληκτικά προσόντα τ...

Πάουλα Μπαντόσα: Η πρώην του Τσιτσιπά σε βίντεο-φωτιά με κολάν και όχι μόνο
Tennis | 16/11/2025 - 09:45

Πάουλα Μπαντόσα: Η πρώην του Τσιτσιπά σε βίντεο-φωτιά με κολάν και όχι μόνο

Η Ισπανίδα τενίστρια σε πόζες που τρελαίνουν τ...

Αθλήτρια χαλαρώνει στις Μαλδίβες και «αναστατώνει» τα social με στρινγκ
Tennis | 14/11/2025 - 09:41

Αθλήτρια χαλαρώνει στις Μαλδίβες και «αναστατώνει» τα social με στρινγκ

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απολαμβάνει τις διακοπές της στις Μ...

"Απ’ τις λίγες γυναίκες...": "Τρελάθηκε" με Σαμπαλένκα ο Κούτρας! (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 13/11/2025 - 11:10

"Απ’ τις λίγες γυναίκες...": "Τρελάθηκε" με Σαμπαλένκα ο Κούτρας! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Χρήστος Κούτρας σχολιάζει το forehand της Αρίνα Σαμπαλένκα κ...

Η Σαμπαλένκα έβαλε φωτιά στο Instagram - Μαζί της και η Μπαντόσα (ΦΩΤΟ)
Tennis | 24/10/2025 - 08:18

Η Σαμπαλένκα έβαλε φωτιά στο Instagram - Μαζί της και η Μπαντόσα (ΦΩΤΟ)

Μια πληθώρα ελκυστικών φωτογραφιών στο Instagram από τις δ...

"Παραλύουν" το ίντερνετ Μπαντόσα και Σαμπαλένκα - Βίντεο-φωτιά με μαγιό!
Tennis | 20/10/2025 - 12:08

"Παραλύουν" το ίντερνετ Μπαντόσα και Σαμπαλένκα - Βίντεο-φωτιά με μαγιό!

Οι δύο τενίστριες ανέβασαν βίντεο με σέξι χορό τους σ...

Η viral φωτογραφία της Σαμπαλένκα με τον Καραγκούνη (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 29/09/2025 - 12:58

Η viral φωτογραφία της Σαμπαλένκα με τον Καραγκούνη (ΒΙΝΤΕΟ)

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Ξανά στη Μύκονο με τον Έλληνα σύντροφό της η Σαμπαλένκα - Δείτε φωτό
Tennis | 04/09/2025 - 16:07

Ξανά στη Μύκονο με τον Έλληνα σύντροφό της η Σαμπαλένκα - Δείτε φωτό

Το ζευγάρι έκανε βόλτες μ...

Ο πάμπλουτος Έλληνας που ερωτεύτηκε η Νο1 τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα (ΦΩΤΟ)
Tennis | 10/08/2025 - 08:22

Ο πάμπλουτος Έλληνας που ερωτεύτηκε η Νο1 τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα (ΦΩΤΟ)

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου έχει... έρωτα για την χ...

Tενίστρια στην πιο καυτή έκδοση της στιγμής! Χωρίς ούτε ένα ρούχο πάνω της
Tennis | 06/08/2025 - 07:40

Tενίστρια στην πιο καυτή έκδοση της στιγμής! Χωρίς ούτε ένα ρούχο πάνω της

Η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα, α...

"Έριξε" το Instagram η Σαμπαλένκα από τη Μύκονο: "Μουσκεύω" (ΦΩΤΟ)
Tennis | 22/07/2025 - 14:06

"Έριξε" το Instagram η Σαμπαλένκα από τη Μύκονο: "Μουσκεύω" (ΦΩΤΟ)

Στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα η Αρίνα Σαμπαλένκα για τ...

Οι προκλητικές φωτογραφίες της Σαμπαλένκα από τη Μύκονο
Tennis | 19/07/2025 - 08:16

Οι προκλητικές φωτογραφίες της Σαμπαλένκα από τη Μύκονο

Μετά την ήττα της στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον από τ...