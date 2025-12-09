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Νόβακ Τζόκοβιτς

Νόβακ Τζόκοβιτς

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον τεννίστα Νόβακ Τζόκοβιτς. Βίωσε τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα με ενδιαφέρουσες αναλύσεις στο sportdog.gr.

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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «τρολάρει» ball girl και γίνεται viral (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 03/07 - 15:32

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «τρολάρει» ball girl και γίνεται viral (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε ξανά viral στο Wimbledon 2026, αυτή τη φ...

Ο Τσιτσιπάς "υποκλίθηκε" σε Τζόκοβιτς και είπε αντίο στο Γουίμπλεντον
Tennis | 01/07 - 23:45

Ο Τσιτσιπάς "υποκλίθηκε" σε Τζόκοβιτς και είπε αντίο στο Γουίμπλεντον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πάλεψε, όμως δεν είχε τύχη απέναντι σ...

Στο ΣΕΦ ο Μπογκντάνοβιτς, μαζί με τον Τζόκοβιτς! (ΒΙΝΤΕΟ)
Basket League | 08/06 - 21:24

Στο ΣΕΦ ο Μπογκντάνοβιτς, μαζί με τον Τζόκοβιτς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο σούπερ σταρ του NBA και ο θρυλικός τενίστας βρίσκονται σ...

Ο Τζόκοβιτς χορεύει με την κόρη του Bangaranga και γίνεται viral (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 29/05 - 15:54

Ο Τζόκοβιτς χορεύει με την κόρη του Bangaranga και γίνεται viral (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει ν...

Υπόκλιση Τζόκοβιτς σε Ολυμπιακό: "Συγχαρητήρια στα αδέλφια από τον Πειραιά"
Euroleague | VIDEO 25/05 - 16:10

Υπόκλιση Τζόκοβιτς σε Ολυμπιακό: "Συγχαρητήρια στα αδέλφια από τον Πειραιά"

Ο Σέρβος μύθος του τένις έστειλε το δικό του μήνυμα γ...

Ένα ακόμη ρεκόρ από τον «αχόρταγο» Σίνερ
Tennis | 18/05 - 10:08

Ένα ακόμη ρεκόρ από τον «αχόρταγο» Σίνερ

 Θριαμβεύοντας και στη Ρώμη, ο Ιταλός Νο 1 του παγκοσμίου ra...

Ολυμπιακός: Παρακάμερα υπερθέαμα με Γιάννη και Τζόκοβιτς! (vid)
Euroleague | 01/05 - 17:58

Ολυμπιακός: Παρακάμερα υπερθέαμα με Γιάννη και Τζόκοβιτς! (vid)

Η «ερυθρόλευκη» καταιγίδα που σάρωσε τη Μονακό δεν π...

"Τρελάθηκαν" με το ΣΕΦ Τζόκοβιτς και Αντετοκούνμπο (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 30/04 - 23:08

"Τρελάθηκαν" με το ΣΕΦ Τζόκοβιτς και Αντετοκούνμπο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ολυμπιακός νίκησε πολύ εύκολα τη Μονακό κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέ...

Στο ΣΕΦ Γιάννης με Τζόκοβιτς για να δουν τον Ολυμπιακό
Euroleague | VIDEO 30/04 - 20:47

Στο ΣΕΦ Γιάννης με Τζόκοβιτς για να δουν τον Ολυμπιακό

Ο Greek Freak και ο Σέρβος τενίστας θα δουν από κοντά το δεύτερο π...

Ο Ντόνσιτς αποθεώθηκε στη Μαδρίτη - Πώς αντέδρασε με τον Γιουλ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 17/04 - 13:56

Ο Ντόνσιτς αποθεώθηκε στη Μαδρίτη - Πώς αντέδρασε με τον Γιουλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λούκα Ντόνσιτς βρέθηκε στη Μαδρίτη για να δει την α...

Κυνηγώντας την Ιστορία και το 5ο συνεχόμενο «Master 1000»!
Tennis | 17/04 - 13:46

Κυνηγώντας την Ιστορία και το 5ο συνεχόμενο «Master 1000»!

 Τώρα που επέστρεψε στο Νο 1 του παγκόσμιου ranking, ο Γ...

Ο Τζόκοβιτς προπονείται με… συρτάκι (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 12/03 - 17:06

Ο Τζόκοβιτς προπονείται με… συρτάκι (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κάνει την προπόνηση του σε ελληνικούς ρ...

Εντυπωσιακή πρόκριση για Τζόκοβιτς-Τσιτσιπά στους «16» του Indian Wells
Tennis | 10/03 - 08:48

Εντυπωσιακή πρόκριση για Τζόκοβιτς-Τσιτσιπά στους «16» του Indian Wells

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα των Νόβακ Τζόκοβιτς και Σ...

Στο... πόδι το ΣΕΦ για Τζόκοβιτς και τον αγνώριστο Άντιτς (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 12/02 - 21:54

Στο... πόδι το ΣΕΦ για Τζόκοβιτς και τον αγνώριστο Άντιτς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νόλε είναι δηλωμένος φαν του Ερυθρού Αστέρα αλλά ε...

Σύζυγος αθλητή θα κάνει τατουάζ τον Τζόκοβιτς σε όλη της την πλάτη (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 11/02 - 07:44

Σύζυγος αθλητή θα κάνει τατουάζ τον Τζόκοβιτς σε όλη της την πλάτη (ΦΩΤΟ)

«Θα κάνω τατουάζ τον Τζόκοβιτς σε όλη μου την πλάτη»: Α...

Το αιώνιο… διπλό παιχνίδι του «Djoker»
Tennis | 05/02 - 15:59

Το αιώνιο… διπλό παιχνίδι του «Djoker»

Στα παρεμφερή ερωτήματα, ασκεί πολιτική μέσω του τένις ή...

Ιστορικός τίτλος για Αλκαράθ: Νίκησε τον Τζόκοβιτς στην Αυστραλία! (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 01/02 - 15:10

Ιστορικός τίτλος για Αλκαράθ: Νίκησε τον Τζόκοβιτς στην Αυστραλία! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έχει κατακτήσει πλέον από μία φορά τουλάχιστον ό...

Βουλιαγμένη – Μελβούρνη, ένα «θαύμα» δρόμος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς
Tennis | 28/01 - 20:34

Βουλιαγμένη – Μελβούρνη, ένα «θαύμα» δρόμος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς

Το ραντεβού του θρυλικού Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα, σ...

Ολυμπιακός: Η αποκάλυψη Τζόκοβιτς ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα!
Euroleague | 25/01 - 17:47

Ολυμπιακός: Η αποκάλυψη Τζόκοβιτς ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είναι απλώς ο κορυφαίος τενίστας ό...

Ο Τζόκοβιτς παίζει με... τηγάνι αντί ρακέτας στο Καβούρι (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 09/12/2025 - 03:44

Ο Τζόκοβιτς παίζει με... τηγάνι αντί ρακέτας στο Καβούρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση σ...

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ντουέτο με Ροντινέι και χορός με Τζόκοβιτς (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 19/11/2025 - 10:56

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ντουέτο με Ροντινέι και χορός με Τζόκοβιτς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε το παρών σε χριστουγεννιάτικη ε...