Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 σετ επί του Γίρι Λ...
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από τ...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Ma...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τ...
Υπερβολική και σε υπέρτατο, όπως πάντα βαθμό λυρισμού η...
Ο Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε ασταθής και γνώρισε τ...
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας τ...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις κατακτήσεις τίτλων, ε...
Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς π...
Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με (6-3, 3-6, 6-3) του Άρτουρ Ρ...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε την καθοδική πορεία τ...
Η νέα δομή στην ομάδα του Τσιτσιπά δείχνει πως ο Έλληνας π...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πάλεψε, όμως δεν είχε τύχη απέναντι σ...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα α...
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε ότι «χώρισε» ε...
Η Πάουλα Μπαντόσα άνοιξε ξανά το κεφάλαιο της σχέσης τ...
Έξαλλος ήταν ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια αγώνα τ...
Ούτε στο τουρνουά της Γενεύης κατάφερε να κρύψει την έ...
Με το... αριστερό μπήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά τ...
Ο Έλληνας τενίστας παραδέχθηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια έ...