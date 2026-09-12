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Στέφανος Τσιτσιπάς

Στέφανος Τσιτσιπάς

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις εμφανίσεις του στα Grand Slam, τα αποτελέσματα, τις δηλώσεις του και τα στατιστικά της καριέρας του.

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Τσιτσιπάς: «Πέρυσι ουσιαστικά έχασα τη σεζόν λόγω της μέσης μου»
Tennis | 05/09 - 15:20

Τσιτσιπάς: «Πέρυσι ουσιαστικά έχασα τη σεζόν λόγω της μέσης μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-1 σετ επί του Γίρι Λ...

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στο Winston-Salem
Tennis | 27/08 - 10:19

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στο Winston-Salem

...

Ο Οζέρ-Αλιασίμ είπε «όχι» στον Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του Σινσινάτι
Tennis | 16/08 - 23:41

Ο Οζέρ-Αλιασίμ είπε «όχι» στον Τσιτσιπά στον 2ο γύρο του Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από τ...

Δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς - Αποκλεισμός από Φονσέκα (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 05/08 - 21:24

Δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς - Αποκλεισμός από Φονσέκα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Ma...

Μόντρεαλ: Αποφασιστικός Τσιτσιπάς και πρόκριση στο δεύτερο γύρο (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 04/08 - 20:54

Μόντρεαλ: Αποφασιστικός Τσιτσιπάς και πρόκριση στο δεύτερο γύρο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τ...

«Από Έλληνα Θεό, σε χαμένο Οδυσσέα»
Άλλα Σπορ | 03/08 - 15:30

«Από Έλληνα Θεό, σε χαμένο Οδυσσέα»

 Υπερβολική και σε υπέρτατο, όπως πάντα βαθμό λυρισμού η...

Προσγείωση Τσιτσιπά! Ήττα & αποκλεισμός από Ντε Μινόρ
Tennis | 29/07 - 22:35

Προσγείωση Τσιτσιπά! Ήττα & αποκλεισμός από Ντε Μινόρ

Ο Έλληνας τενίστας εμφανίστηκε ασταθής και γνώρισε τ...

Χρυσός τίτλος για Τσιτσιπά στο Γκστάαντ!Το ποσό που έβαλε στο ταμείο του
Tennis | 19/07 - 17:36

Χρυσός τίτλος για Τσιτσιπά στο Γκστάαντ!Το ποσό που έβαλε στο ταμείο του

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας τ...

He is back! Ο Τσιτσιπάς σήκωσε το Swiss Open στο Γκστάαντ
Tennis | 19/07 - 15:08

He is back! Ο Τσιτσιπάς σήκωσε το Swiss Open στο Γκστάαντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στις κατακτήσεις τίτλων, ε...

Επιτέλους! Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε τελικό μετά από 17 μήνες (vid)
Tennis | 18/07 - 17:29

Επιτέλους! Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε τελικό μετά από 17 μήνες (vid)

Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς π...

Επέστρεψε σε ημιτελικά από1,5 χρόνο ο Τσιτσιπάς -Δύσκολη νίκη με Ριντερκνές
Tennis | 17/07 - 21:12

Επέστρεψε σε ημιτελικά από1,5 χρόνο ο Τσιτσιπάς -Δύσκολη νίκη με Ριντερκνές

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με (6-3, 3-6, 6-3) του  Άρτουρ Ρ...

Στο Νο 85 ο Τσιτσιπάς, άνοδος για Σάκκαρη και Σακελλαρίδη
Tennis | 13/07 - 17:02

Στο Νο 85 ο Τσιτσιπάς, άνοδος για Σάκκαρη και Σακελλαρίδη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε την καθοδική πορεία τ...

Ενισχυμένος ρόλος Μουράτογλου στην ομάδα Τσιτσιπά
Tennis | 03/07 - 16:04

Ενισχυμένος ρόλος Μουράτογλου στην ομάδα Τσιτσιπά

Η νέα δομή στην ομάδα του Τσιτσιπά δείχνει πως ο Έλληνας π...

Ο Τσιτσιπάς "υποκλίθηκε" σε Τζόκοβιτς και είπε αντίο στο Γουίμπλεντον
Tennis | 01/07 - 23:45

Ο Τσιτσιπάς "υποκλίθηκε" σε Τζόκοβιτς και είπε αντίο στο Γουίμπλεντον

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πάλεψε, όμως δεν είχε τύχη απέναντι σ...

Έκανε... περίπατο ο Τσιτσιπάς - Πρόκριση στον 2ο γύρο του Wimbledon
Tennis | 29/06 - 19:20

Έκανε... περίπατο ο Τσιτσιπάς - Πρόκριση στον 2ο γύρο του Wimbledon

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα α...

Βόμβα Τσιτσιπά!
Tennis | 28/06 - 16:58

Βόμβα Τσιτσιπά!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε ότι «χώρισε» ε...

Μπαντόσα για Τσιτσιπά: "Υπέφερα μαζί του" - Γιατί του τα "χώνει"
Showbiz | 28/06 - 10:25

Μπαντόσα για Τσιτσιπά: "Υπέφερα μαζί του" - Γιατί του τα "χώνει"

Η Πάουλα Μπαντόσα άνοιξε ξανά το κεφάλαιο της σχέσης τ...

Απίστευτο σκηνικό με Τσιτσιπά! Διέκοψε αγώνα για τα... μπαλάκια
Tennis | 24/06 - 15:22

Απίστευτο σκηνικό με Τσιτσιπά! Διέκοψε αγώνα για τα... μπαλάκια

Έξαλλος ήταν ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια αγώνα τ...

Νέα έκρηξη εκνευρισμού από τον Τσιτσιπά - Έβριζε τον πατέρα του (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 21/05 - 13:36

Νέα έκρηξη εκνευρισμού από τον Τσιτσιπά - Έβριζε τον πατέρα του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ούτε στο τουρνουά της Γενεύης κατάφερε να κρύψει την έ...

Αποκλεισμός με το... καλημέρα για Τσιτσιπά στη Ρώμη - Ήττα από Μάχατς
Tennis | 07/05 - 20:54

Αποκλεισμός με το... καλημέρα για Τσιτσιπά στη Ρώμη - Ήττα από Μάχατς

Με το... αριστερό μπήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά τ...

Απόθεωσε την οικογένειά του ο Τσιτσιπάς!
Tennis | 05/05 - 15:56

Απόθεωσε την οικογένειά του ο Τσιτσιπάς!

Ο Έλληνας τενίστας παραδέχθηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια έ...