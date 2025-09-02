Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Ιμπραχίμ Αφελάι

Ιμπραχίμ Αφελάι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ιμπραχίμ Αφελάι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Αφελάι: «Μας συνόδευε στρατός για το ματς με τον ΠΑΟΚ»!
Super League | 03/11 - 22:33

Αφελάι: «Μας συνόδευε στρατός για το ματς με τον ΠΑΟΚ»!

Οι αναμνήσεις του Ολλανδού πρώην παίκτη του Ολυμπιακού σ...