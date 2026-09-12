Τζέριαν Γκραντ

Facebook Pixel
Super League
ΟΛΥ
0 - 1
ΤΕΛ
ΟΦH
Super League
Π.Ο
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΤΡ
Super League
ΚΑΛ
3 - 1
ΤΕΛ
ΒΟΛ
Super League
ΑΣΤ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
Super League
ΠΑΟΚ
2 - 0
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Super League
ΚΗΦ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Super League
ΠΑΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΝΛ
Premier League
ΤΣΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΧΑΛ
Premier League
ΛΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΚΡΠ
2 - 3
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
ΜΠΟ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΑΣΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΝΌΤ
Premier League
ΤΟΤ
0 - 0
ΤΕΛ
ΕΒE
Premier League
ΣΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
AΡΣ
Premier League
ΚΌΒ
0 - 5
ΤΕΛ
ΜΠΡ
Premier League
ΜΑΓ
0 - 1
ΤΕΛ
ΜΑΣ
La Liga
ΣΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΛΑ
La Liga
ΟΣΑ
0 - 2
ΤΕΛ
ΕΣΠ
La Liga
ΜΠΙ
1 - 1
ΤΕΛ
ΈΛΤ
La Liga
ΡΕΜ
4 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΓ
La Liga
ΘΕΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΆΛ
La Liga
ΛΕΒ
2 - 4
ΤΕΛ
ΜΠΑ
La Liga
XET
1 - 1
ΤΕΛ
ΛΑ
La Liga
ΣΟΣ
0 - 0
LIVE
ΑΤΜ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
KUM
80 - 85
ΤΕΛ
TAO
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΠΟ
80 - 87
ΤΕΛ
ΧΆΠ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΤΑ
- - -
ΤΕΛ
ΦΛΟ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΦΟΡ
66 - 60
ΤΕΛ
LIB
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΛ
77 - 89
ΤΕΛ
PAOK
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
CB
- - -
ΤΕΛ
ΜΠΙ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΑΛΙ
- - -
ΤΕΛ
ΓΡΑ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΣΑΡ
- - -
ΤΕΛ
ΟΡΤ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
AUR
- - -
ΤΕΛ
LEG
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΓΙΟ
54 - 95
ΤΕΛ
WON
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΤΡΕ
- - -
ΤΕΛ
ΤΖΆ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
ΜΙΡ
107 - 101
ΤΕΛ
CB
Serie A
ΤΖΕ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΡΟ
Serie A
ΛΑΤ
2 - 2
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Serie A
ΑΤΑ
1 - 2
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΛΕ
3 - 2
ΤΕΛ
ΜΌΝ
Serie A
ΝΑΠ
1 - 0
ΤΕΛ
ΜΠΟ
Serie A
ΣΑΣ
1 - 1
LIVE
ΓΙΟ
Bundesliga
ΝΤΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΠΆΝ
Bundesliga
ΧΟΦ
2 - 1
ΤΕΛ
ΣΤΓ
Bundesliga
ΦΡΑ
5 - 0
ΤΕΛ
ΓΚΛ
Bundesliga
ΑΓΚ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΕΒ
Bundesliga
M05
1 - 3
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
ΚΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΒΕΡ
Bundesliga
ΛΕΙ
5 - 0
ΤΕΛ
ΑΜΒ
Bundesliga
ΈΛΒ
1 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Ligue 1
ΣΤΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΟΝ
Ligue 1
ΠΑΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΥΝ
Ligue 1
ΟΣΕ
1 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΣ
Ligue 1
ΧΑΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΑΝΖ
Ligue 1
ΛΟΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΤΛΖ
Ligue 1
ΛΙΛ
2 - 0
ΤΕΛ
ΤΡΟ
Ligue 1
ΛΕ
2 - 2
ΤΕΛ
ΛΑΝ
Ligue 1
ΜΠΡ
0 - 1
LIVE
ΠΑΡ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Τζέριαν Γκραντ

Τζέριαν Γκραντ

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τον Τζέριαν Γκραντ στο Sportdog.gr. Μάθετε για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Σύζυγος Γκραντ: "Εκεί εστίασε ο Τζέριαν" - Τι είπε για Ζοτς-Χουάντσο (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 04/09 - 09:34

Σύζυγος Γκραντ: "Εκεί εστίασε ο Τζέριαν" - Τι είπε για Ζοτς-Χουάντσο (ΦΩΤΟ)

Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ απάντησε σε ερωτήσεις γ...

Αποθέωσε Ζοτς ο Γκραντ: "Δεύτερο σπίτι μου ο ΠΑΟ"
Euroleague | 03/09 - 15:26

Αποθέωσε Ζοτς ο Γκραντ: "Δεύτερο σπίτι μου ο ΠΑΟ"

Ο Αμερικανός γκαρντ προετοιμάζεται μαζί με τους υπόλοιπους π...

Για… Έλληνες Μιλουτίνοφ, Χουάντσο και Γκραντ - Νέα δεδομένα για Σαμοντούροφ
Euroleague | VIDEO 30/08 - 14:15

Για… Έλληνες Μιλουτίνοφ, Χουάντσο και Γκραντ - Νέα δεδομένα για Σαμοντούροφ

Οι Έλληνες παίκτες που ψάχνουν να βρουν με κάθε τρόπο Π...

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για ελληνικό διαβατήριο σε Χουάντσο-Γκραντ!
Euroleague | 29/08 - 08:52

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για ελληνικό διαβατήριο σε Χουάντσο-Γκραντ!

Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο ν...

Πρώτη απόφαση Ομπράντοβιτς - Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 25/08 - 10:00

Πρώτη απόφαση Ομπράντοβιτς - Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!

Ο Παναθηναϊκός έχτισε ένα ρόστερ πολλών αστέρων το φ...

Η αποκάλυψη της συζύγου του Γκραντ για το μέλλον του (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 25/08 - 08:02

Η αποκάλυψη της συζύγου του Γκραντ για το μέλλον του (ΦΩΤΟ)

Η έναρξη της προετοιμασίας έφερε και μία χαρακτηριστική α...

Η κίνηση Ραζνάτοβιτς για Γκραντ και η απόφαση Παναθηναϊκού-Ομπράντοβιτς!
Euroleague | VIDEO 19/08 - 01:22

Η κίνηση Ραζνάτοβιτς για Γκραντ και η απόφαση Παναθηναϊκού-Ομπράντοβιτς!

Νέα δεδομένα γύρω από την υπόθεση του Τζέριαν Γκραντ κ...

Η αποχώρηση - έκπληξη που σταμάτησε ο Ομπράντοβιτς - "Είχε συμφωνήσει"!
Euroleague | VIDEO 18/08 - 00:24

Η αποχώρηση - έκπληξη που σταμάτησε ο Ομπράντοβιτς - "Είχε συμφωνήσει"!

Σύμφωνα με δημοσίευμα η Μπεσίκτας είχε φτάσει σε συμφωνία μ...

Ανάλυση που... προκαλεί: «Το μεγάλο red flag του Ομπράντοβιτς»!
Euroleague | 15/08 - 04:07

Ανάλυση που... προκαλεί: «Το μεγάλο red flag του Ομπράντοβιτς»!

Προβληματισμό για τον νέο Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Ντονάτας Ο...

Ο… Χεζόνια του Παναθηναϊκού μπορεί να φέρει αλλαγές στο ρόστερ του Ζοτς
Euroleague | VIDEO 10/08 - 11:45

Ο… Χεζόνια του Παναθηναϊκού μπορεί να φέρει αλλαγές στο ρόστερ του Ζοτς

Ο παίκτης του Τριφυλλιού που η περίπτωσή του παρουσιάζει ο...

Απόφαση Ζοτς στον Παναθηναϊκό - Τι αλλάζει με Σλούκα και Γκραντ!
Euroleague | VIDEO 10/08 - 10:48

Απόφαση Ζοτς στον Παναθηναϊκό - Τι αλλάζει με Σλούκα και Γκραντ!

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως αντιμετώπισε φέτος ένα α...

Νέα δεδομένα με Γκραντ, έκλεισε και τον υπερταλαντούχο Βαρβαρίτη ο ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 05/08 - 21:00

Νέα δεδομένα με Γκραντ, έκλεισε και τον υπερταλαντούχο Βαρβαρίτη ο ΠΑΟ!

Τα τέσσερα πολύ μεγάλα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, η...

Οι Σέρβοι βλέπουν αποχώρηση-έκπληξη από τον Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 29/07 - 21:12

Οι Σέρβοι βλέπουν αποχώρηση-έκπληξη από τον Παναθηναϊκό!

Μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες σ...

"Ο Γουόκαπ δεν καίει τον Ολυμπιακό, νέο ρόλο σε Σλούκα - Υπογράφει Ντόρσεϊ"
Euroleague | VIDEO 29/07 - 15:00

"Ο Γουόκαπ δεν καίει τον Ολυμπιακό, νέο ρόλο σε Σλούκα - Υπογράφει Ντόρσεϊ"

Οι εντυπωσιακές μεταγραφές του Ολυμπιακού, ο παίκτης τ...

Βάιλερ-Μπαμπ όπως Φρανσίσκο για τον ΠΑΟ - Ανατροπή δεδομένων με Γκραντ!
Euroleague | VIDEO 28/07 - 20:34

Βάιλερ-Μπαμπ όπως Φρανσίσκο για τον ΠΑΟ - Ανατροπή δεδομένων με Γκραντ!

Ο νέος γκαρντ που εξετάζει ο Παναθηναϊκός από την Ευρώπη, τ...

Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ - Ανακοίνωσε ήδη την απόφασή του!
Euroleague | VIDEO 27/07 - 13:30

Ενοχλημένος ο Ομπράντοβιτς για Γκραντ - Ανακοίνωσε ήδη την απόφασή του!

Γιατί εκνευρίστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού σ...

Αλλαγή πλάνου στους γκαρντ του Παναθηναϊκού - Δύο μεταγραφές, μία αποχώρηση
Euroleague | VIDEO 26/07 - 23:22

Αλλαγή πλάνου στους γκαρντ του Παναθηναϊκού - Δύο μεταγραφές, μία αποχώρηση

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια φ...

Ο αντί-Όσμαν και οι ευκαιρίες που ψάχνει από το ΝΒΑ ο Παναθηναϊκός
Euroleague | VIDEO 26/07 - 15:54

Ο αντί-Όσμαν και οι ευκαιρίες που ψάχνει από το ΝΒΑ ο Παναθηναϊκός

Στον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στην α...

«Άκυρο» του Παναθηναϊκού στη Χάποελ για Γκραντ!
Euroleague | VIDEO 25/07 - 23:14

«Άκυρο» του Παναθηναϊκού στη Χάποελ για Γκραντ!

Άμεση και ξεκάθαρη ήταν η απάντηση του Παναθηναϊκού σ...

Κρούση από Ισραήλ! Ο Ιτούδης θέλει παίκτη του Παναθηναϊκού
Euroleague | 24/07 - 15:08

Κρούση από Ισραήλ! Ο Ιτούδης θέλει παίκτη του Παναθηναϊκού

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αναζητά έναν γκαρντ υψηλού επιπέδου γ...

Βούιξε η πιάτσα - Ποια ομάδα Euroleague θέλει Γκραντ από τον Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 24/07 - 08:40

Βούιξε η πιάτσα - Ποια ομάδα Euroleague θέλει Γκραντ από τον Παναθηναϊκό!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ φαίνεται πως έχει θέσει ψηλά στη μεταγραφική τ...