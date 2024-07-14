Τζόρνταν Λόιντ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Τζόρνταν Λόιντ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις επιδόσεις του στη EuroLeague, τις εμφανίσεις του με τη Μονακό και τα στατιστικά του.