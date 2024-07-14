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Τζόρνταν Λόιντ

Τζόρνταν Λόιντ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Τζόρνταν Λόιντ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις επιδόσεις του στη EuroLeague, τις εμφανίσεις του με τη Μονακό και τα στατιστικά του.

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Συνεχίζει στην Εφές ο Λόιντ!
Euroleague | 16/06 - 15:25

Συνεχίζει στην Εφές ο Λόιντ!

Η Εφές ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της μ...

Μαγική στιγμή: Λόιντ ύψωσε και Κάι Τζόουνς κάρφωσε (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 11/04 - 10:48

Μαγική στιγμή: Λόιντ ύψωσε και Κάι Τζόουνς κάρφωσε (ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε τη φάση από το Σαράγεβο με πρωταγωνιστές του Κ...

Σοβαρές απουσίες για την Εφές - Τέσσερις απόντες και τρεις ανέτοιμοι
Euroleague | VIDEO 22/01 - 17:40

Σοβαρές απουσίες για την Εφές - Τέσσερις απόντες και τρεις ανέτοιμοι

Τέσσερις παίκτες της Αναντολού Εφές θα απουσιάσουν α...

Καλάθι πίσω από το ταμπλό ο Λόιντ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 10/10/2025 - 15:50

Καλάθι πίσω από το ταμπλό ο Λόιντ (ΒΙΝΤΕΟ)

Για την 3η αγωνιστική της Euroleague η Παρτιζάν επικράτησε ε...

Έφυγε από τη Μονακό ο Λόιντ - Συνεχίζει σε άλλη ομάδα της Euroleague (Vid)
Euroleague | VIDEO 20/09/2025 - 16:00

Έφυγε από τη Μονακό ο Λόιντ - Συνεχίζει σε άλλη ομάδα της Euroleague (Vid)

Ο Τζόρνταν Λόιντ αποτελεί παρελθόν από τη Μονακό και θ...

Ανατροπή με Λόιντ και την επόμενη ομάδα του - "Χαμός" στη Euroleague!
Eurobasket | VIDEO 13/09/2025 - 12:16

Ανατροπή με Λόιντ και την επόμενη ομάδα του - "Χαμός" στη Euroleague!

Πού θα συνεχίσει ο Αμερικανός που έκανε τρομερό Eurobasket ω...

Ανατροπή με Τζόρνταν Λόιντ - Δεν πάει τελικά στη Ρεάλ; (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurobasket | VIDEO 11/09/2025 - 15:02

Ανατροπή με Τζόρνταν Λόιντ - Δεν πάει τελικά στη Ρεάλ; (ΒΙΝΤΕΟ)

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Τζόρνταν Λ...

Νέα παράσταση Λόιντ - Έστειλε την Πολωνία στους 16! (Highlights)
Eurobasket | VIDEO 01/09/2025 - 00:18

Νέα παράσταση Λόιντ - Έστειλε την Πολωνία στους 16! (Highlights)

Ο εκπληκτικός Τζόρνταν Λόιντ ήταν και πάλι πρωταγωνιστής γ...

"Κίνητρο ότι μας κέρδισε πριν δύο χρόνια ο Ολυμπιακός"
Euroleague | VIDEO 24/05/2025 - 15:16

"Κίνητρο ότι μας κέρδισε πριν δύο χρόνια ο Ολυμπιακός"

Παίκτης της Μονακό τόνισε ο χαμένος ημιτελικός από τ...

Τα είπαν σε έντονο ύφος Λόιντ και Πάρκερ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 27/04/2025 - 03:00

Τα είπαν σε έντονο ύφος Λόιντ και Πάρκερ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανέβηκαν οι τόνοι στο Game 2 της Μονακό με την Μπαρτσελόνα. Έ...

Νέο όνομα-έκπληξη από μεγάλη ομάδα για νατουραλιζέ στην Εθνική! (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurobasket | VIDEO 04/04/2025 - 14:02

Νέο όνομα-έκπληξη από μεγάλη ομάδα για νατουραλιζέ στην Εθνική! (ΒΙΝΤΕΟ)

Αποκάλυψη από έγκριτο δημοσιογράφο για τον παίκτη π...

Λίγο πριν το τζάμπολ: Σημαντική απουσία για Μονακό στο ΣΕΦ
Euroleague | VIDEO 27/03/2025 - 19:42

Λίγο πριν το τζάμπολ: Σημαντική απουσία για Μονακό στο ΣΕΦ

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες α...

Δεν το πιστεύει ο Σπανούλης - Μεγάλο "πλήγμα"!
Euroleague | VIDEO 26/01/2025 - 08:22

Δεν το πιστεύει ο Σπανούλης - Μεγάλο "πλήγμα"!

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Βρήκε άμεσα ομάδα ο Λόιντ - Εκεί υπέγραψε! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 10/10/2024 - 14:57

Βρήκε άμεσα ομάδα ο Λόιντ - Εκεί υπέγραψε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Χθες έπαιξε ως αντίπαλος της, αλλά την επόμενη αγωνιστική θ...

Άσχημα μαντάτα στη Μακάμπι - Βασικός παίκτης ζήτησε να φύγει λόγω πολέμου
Euroleague | VIDEO 09/10/2024 - 20:58

Άσχημα μαντάτα στη Μακάμπι - Βασικός παίκτης ζήτησε να φύγει λόγω πολέμου

Προσπαθούν να του αλλάξουν γνώμη οι άνθρωποι τ...

Η εμπόλεμη κατάσταση... διαλύει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 08/10/2024 - 11:35

Η εμπόλεμη κατάσταση... διαλύει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι ξένοι παίκτες είναι έτοιμοι για αποχώρηση με π...

Έσκασε "βόμβα" Λόιντ στη Euroleague! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 14/07/2024 - 15:53

Έσκασε "βόμβα" Λόιντ στη Euroleague! (ΦΩΤΟ)

Υπέγραψε στη νέα του ο ομάδα ο Αμερικανός γ...

Πάει για σούπερ μεταγραφή η Μακάμπι Τελ Αβίβ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 09/07/2024 - 23:31

Πάει για σούπερ μεταγραφή η Μακάμπι Τελ Αβίβ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο γκαρντ που έχει βάλει στο σ...

Ο νέος Ολυμπιακός θέση-θέση: 2η μεγάλη μεταγραφή μετά τον Έβανς, φεύγουν 4+2 - Υπογράφει Έλληνας σέντερ
Euroleague | VIDEO 31/03/2024 - 10:00

Ο νέος Ολυμπιακός θέση-θέση: 2η μεγάλη μεταγραφή μετά τον Έβανς, φεύγουν 4+2 - Υπογράφει Έλληνας σέντερ

Ποιους ζήτησε ο Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ και ποιοι αποχωρούν. Τ...

Αντί για ΠΑΟ, Ολυμπιακό ο Έβανς με τεράστιο συμβόλαιο - Επόμενοι... Λόιντ και Έλληνας - 2 ηχηρές αποχωρήσεις!
Euroleague | VIDEO 27/03/2024 - 13:05

Αντί για ΠΑΟ, Ολυμπιακό ο Έβανς με τεράστιο συμβόλαιο - Επόμενοι... Λόιντ και Έλληνας - 2 ηχηρές αποχωρήσεις!

Οι δύο μεταγραφές Μπαρτζώκα και ποιοι φεύγουν από το Σ...

Την είδε Στεφ Κάρι ο Τζόρνταν Λόιντ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 01/02/2024 - 14:17

Την είδε Στεφ Κάρι ο Τζόρνταν Λόιντ (ΒΙΝΤΕΟ)

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