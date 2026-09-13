Ο Αλέσιο Λίσι άναψε το «πράσινο φως» για Ντιέγκο Κόστα κ...
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ν...
Οι δύο τελευταίες προσθήκες του ΠΑΟΚ μπήκαν με το... κ...
Ο Αλέσιο Λίσι έχει ξεκαθαρίσει την προτίμησή του για τ...
Ο Κρίστιαν Γιάκιτς αποτέλεσε τη δέκατη μεταγραφή του Π...
Ο Κροάτης μέσος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του σ...
Η ατάκα του Κροάτη χαφ για τον πρώην συμπαίκτη τ...
Ο Κροάτης μέσος είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, μ...
Και επίσημα παίκτης του Δικεφάλου του Β...
Ένας «πολεμιστής» της Bundesliga με ευρωπαϊκή κούπα και 17...
Ο Κροάτης χαφ έφτασε στην χώρα μας για να ολοκληρώσει τ...
Ο μαχητής Κρίστιαν Γιάκιτς που έρχεται στον ΠΑΟΚ, τι ά...
Έρχεται σήμερα Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς. Αναμονή για Γιαννούλη, μ...
Ο εκλεκτός του Δικεφάλου για τη μεσαία γραμμή βρέθηκε κ...
Τα τελευταία δεδομένα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πριν α...
Ο Δικέφαλος αφήνει πίσω την υπόθεση του Κρίστιαν Γιάκιτς κ...
Ο Κροάτης μέσος είναι πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης τ...
Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση τ...
Ο Δικέφαλος του Βορρά φέρεται να βρήκε τον εκλεκτό τ...
Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον Κρίστιαν Γ...