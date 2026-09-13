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Κρίστιαν Γιάκιτς

Κρίστιαν Γιάκιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κρίστιαν Γιάκιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Λίσι: Η αποκάλυψη για Κόστα και Γιάκιτς – Τι ζήτησε για το ντέρμπι με Άρη
Super League | 12/09 - 23:51

Λίσι: Η αποκάλυψη για Κόστα και Γιάκιτς – Τι ζήτησε για το ντέρμπι με Άρη

Ο Αλέσιο Λίσι άναψε το «πράσινο φως» για Ντιέγκο Κόστα κ...

Έτοιμος για το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ – Η αποστολή του Λίσι με νέα πρόσωπα
Super League | 12/09 - 21:44

Έτοιμος για το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ – Η αποστολή του Λίσι με νέα πρόσωπα

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ν...

ΠΑΟΚ: Εκπλήξεις από Λίσι - Κόστα και Γιάκιτς βασικοί με Άρη!
Super League | 10/09 - 21:56

ΠΑΟΚ: Εκπλήξεις από Λίσι - Κόστα και Γιάκιτς βασικοί με Άρη!

Οι δύο τελευταίες προσθήκες του ΠΑΟΚ μπήκαν με το... κ...

Η τελική εισήγηση Λίσι για τις μεταγραφές - Αλλαγή πλάνου, ποιον... έκοψε!
Super League | 10/09 - 07:15

Η τελική εισήγηση Λίσι για τις μεταγραφές - Αλλαγή πλάνου, ποιον... έκοψε!

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ξεκαθαρίσει την προτίμησή του για τ...

Διπλό μεταγραφικό «buzzer beater» ο ΠΑΟΚ - Φέρνει μπαρουτοκαπνισμένο φορ!
Super League | 09/09 - 18:28

Διπλό μεταγραφικό «buzzer beater» ο ΠΑΟΚ - Φέρνει μπαρουτοκαπνισμένο φορ!

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς αποτέλεσε τη δέκατη μεταγραφή του Π...

Βλέπει Άρη ο Γιάκιτς - Παρών στην προπόνηση του ΠΑΟΚ
Super League | 09/09 - 17:35

Βλέπει Άρη ο Γιάκιτς - Παρών στην προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ο Κροάτης μέσος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του σ...

Τρομερός Γιάκιτς για Γιαννούλη: "Είναι ένας από τους θρύλους εδώ" (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 09/09 - 15:34

Τρομερός Γιάκιτς για Γιαννούλη: "Είναι ένας από τους θρύλους εδώ" (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ατάκα του Κροάτη χαφ για τον πρώην συμπαίκτη τ...

Αποκάλυψη από Άουγκσμπουργκ - Γιατί ήθελε ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς
Super League | 09/09 - 13:35

Αποκάλυψη από Άουγκσμπουργκ - Γιατί ήθελε ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς

Ο Κροάτης μέσος είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, μ...

"Έσκασε" μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ - Η ανακοίνωση για Γιάκιτς!
Super League | 09/09 - 09:54

"Έσκασε" μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ - Η ανακοίνωση για Γιάκιτς!

Και επίσημα παίκτης του Δικεφάλου του Β...

Πώς τα… ξενύχτια έφτιαξαν το «πολυεργαλείο» που έρχεται να αλλάξει τον ΠΑΟΚ
Super League | 08/09 - 14:35

Πώς τα… ξενύχτια έφτιαξαν το «πολυεργαλείο» που έρχεται να αλλάξει τον ΠΑΟΚ

Ένας «πολεμιστής» της Bundesliga με ευρωπαϊκή κούπα και 17...

Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς - Τα δεδομένα του deal (Vid)
Super League | 08/09 - 11:37

Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς - Τα δεδομένα του deal (Vid)

Ο Κροάτης χαφ έφτασε στην χώρα μας για να ολοκληρώσει τ...

Η νέα συμφωνία Σαββίδη με Αλαφούζο, μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο!
Super League | 08/09 - 10:00

Η νέα συμφωνία Σαββίδη με Αλαφούζο, μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

Ο μαχητής Κρίστιαν Γιάκιτς που έρχεται στον ΠΑΟΚ, τι ά...

ΠΑΟΚ: Η άφιξη Γιάκιτς, η αγωνία για Γιαννούλη και ο Ντιέγκο Κόστα
Super League | 08/09 - 08:33

ΠΑΟΚ: Η άφιξη Γιάκιτς, η αγωνία για Γιαννούλη και ο Ντιέγκο Κόστα

Έρχεται σήμερα Θεσσαλονίκη ο Γιάκιτς. Αναμονή για Γιαννούλη, μ...

Συμφωνία με κεντρικό μέσο ο ΠΑΟΚ - Έρχεται την Τρίτη να υπογράψει!
Super League | 07/09 - 22:29

Συμφωνία με κεντρικό μέσο ο ΠΑΟΚ - Έρχεται την Τρίτη να υπογράψει!

Ο εκλεκτός του Δικεφάλου για τη μεσαία γραμμή βρέθηκε κ...

Τσορμπατζόγλου: «Έτσι πάει ο ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό - Παζάρια με Γιάκιτς»
Super League | 05/09 - 22:23

Τσορμπατζόγλου: «Έτσι πάει ο ΠΑΟΚ με Παναθηναϊκό - Παζάρια με Γιάκιτς»

Τα τελευταία δεδομένα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ πριν α...

Αποκάλυψη: Νέο όνομα για ΠΑΟΚ μετά τον Γιάκιτς - Αφρικανός χαφ από La Liga!
Super League | 05/09 - 09:00

Αποκάλυψη: Νέο όνομα για ΠΑΟΚ μετά τον Γιάκιτς - Αφρικανός χαφ από La Liga!

Ο Δικέφαλος αφήνει πίσω την υπόθεση του Κρίστιαν Γιάκιτς κ...

Μια ανάσα από Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - "Κλειδί" ο Γιαννούλης
Super League | 03/09 - 14:45

Μια ανάσα από Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ - "Κλειδί" ο Γιαννούλης

Ο Κροάτης μέσος είναι πολύ κοντά στο να γίνει παίκτης τ...

Φέρνει χαφ από Γερμανία ο ΠΑΟΚ - Τον ξέρει ο Γιαννούλης - Υποχρεωτική οψιόν
Super League | 03/09 - 08:26

Φέρνει χαφ από Γερμανία ο ΠΑΟΚ - Τον ξέρει ο Γιαννούλης - Υποχρεωτική οψιόν

Σε προχωρημένο στάδιο φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση τ...

Έτοιμος για μεταγραφή χαφ ο ΠΑΟΚ - "Υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία"
Super League | 02/09 - 22:25

Έτοιμος για μεταγραφή χαφ ο ΠΑΟΚ - "Υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία"

Ο Δικέφαλος του Βορρά φέρεται να βρήκε τον εκλεκτό τ...

Αποκάλυψη: Μπρόζοβιτς για ελληνική ομάδα - Διαπραγματεύσεις για Γιάκιτς!
Super League | 02/09 - 10:00

Αποκάλυψη: Μπρόζοβιτς για ελληνική ομάδα - Διαπραγματεύσεις για Γιάκιτς!

Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον Κρίστιαν Γ...