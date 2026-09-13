Κρίστιαν Γιάκιτς

Super League | 08/09 - 11:37

Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιάκιτς - Τα δεδομένα του deal (Vid)

Ο Κροάτης χαφ έφτασε στην χώρα μας για να ολοκληρώσει τ...