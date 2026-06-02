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Basket League
ΟΛΥ
21:00
03 Ιουν
ΠΑΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΟΛ
3 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΌΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΝ
2 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΡΟ
0 - 2
ΤΕΛ
Β
ΒΈΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΕΩ
1 - 1
ΤΕΛ
Ρ
ΡΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΡ
4 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΑ
1 - 1
ΤΕΛ
Γ
ΓΚΆ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΪΤ
02:30
03 Ιουν
Ν
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Φ
ΦΙΛ
14:30
03 Ιουν
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΙΡ
15:30
03 Ιουν
Κ
ΚΈΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΙΒ
20:00
03 Ιουν
Β
ΒΡΕ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Δ
ΔΑΝ
21:00
03 Ιουν
Κ
ΚΟΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΛΒ
21:00
03 Ιουν
Ι
ΙΣΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΛΛ
21:45
03 Ιουν
Α
ΑΛΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΟΛ
21:45
03 Ιουν
Ν
ΝΙΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΟΥ
21:45
03 Ιουν
Ι
ΙΤΑ
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Μαδαγασκάρη
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μαδαγασκάρη.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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