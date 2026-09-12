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Ματίας Λεσόρ

Ματίας Λεσόρ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ματιάς Λεσόρ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την απόδοσή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.

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Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Σπαρτάκ - Ο λόγος της απουσίας
Euroleague | 12/09 - 17:41

Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Σπαρτάκ - Ο λόγος της απουσίας

Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα σ...

Εντολή Ομπράντοβιτς... φέρνει Γκέιμπριελ ο ΠΑΟ - Καλύτερο NBAer από τον Λεν
Euroleague | 12/09 - 15:15

Εντολή Ομπράντοβιτς... φέρνει Γκέιμπριελ ο ΠΑΟ - Καλύτερο NBAer από τον Λεν

Οι πολλές απουσίες αναγκάζουν τον Παναθηναϊκό να βγει ξ...

Έκανε προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, τον εξετάζει για μεταγραφή τώρα ο ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 12/09 - 10:00

Έκανε προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, τον εξετάζει για μεταγραφή τώρα ο ΠΑΟ!

Παίκτης που μέχρι πριν λίγα 24ωρα φορούσε την φανέλα τ...

Φαρίντ για Λεσόρ και Σορτς: «Κανείς δεν παίζει με την ενέργειά μου»!
Euroleague | 12/09 - 07:00

Φαρίντ για Λεσόρ και Σορτς: «Κανείς δεν παίζει με την ενέργειά μου»!

Ο Κένεθ Φαρίντ συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερο challenge της Eu...

Αλλαγή πλάνου στον ΠΑΟ, ψάχνει μεταγραφή - Στη λίστα πρώην του Ολυμπιακού!
Euroleague | VIDEO 11/09 - 22:22

Αλλαγή πλάνου στον ΠΑΟ, ψάχνει μεταγραφή - Στη λίστα πρώην του Ολυμπιακού!

Οι νέοι τραυματισμοί δημιουργούν «πονοκέφαλο» στον Ζ...

Μεγάλο πρόβλημα για Ομπράντοβιτς - Το νέο ρόστερ μετά τους τραυματισμούς
Euroleague | 10/09 - 00:31

Μεγάλο πρόβλημα για Ομπράντοβιτς - Το νέο ρόστερ μετά τους τραυματισμούς

Τα προβλήματα συσσωρεύονται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς λ...

Αποκαλύψεις Γκριγκόνις για Αταμάν, τραυματισμό Λεσόρ και τσακωμούς παικτών!
Euroleague | VIDEO 07/09 - 18:55

Αποκαλύψεις Γκριγκόνις για Αταμάν, τραυματισμό Λεσόρ και τσακωμούς παικτών!

Ο Λιθουανός γκαρντ έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του, ό...

Άλλο Ομπραντοβιτς, άλλο Αταμάν - Η δύσκολη απόφαση μετά τους τραυματισμούς!
Euroleague | VIDEO 01/09 - 23:35

Άλλο Ομπραντοβιτς, άλλο Αταμάν - Η δύσκολη απόφαση μετά τους τραυματισμούς!

Η μεγάλη διαφορά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Εργκίν Α...

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟ - Ξανά ατομικό Λεσόρ, Σλούκας
Euroleague | 26/08 - 22:11

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟ - Ξανά ατομικό Λεσόρ, Σλούκας

Οι Πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει τ...

Τρελαμένος με Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε: «Σχεδόν NBA - Θα είναι τρέλα εδώ»!
Euroleague | 14/08 - 22:37

Τρελαμένος με Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε: «Σχεδόν NBA - Θα είναι τρέλα εδώ»!

Τις πρώτες του ημέρες ως παίκτης του Παναθηναϊκού κατέγραψε ο...

Ξεκίνησε… ζέσταμα ήδη για τη νέα σεζόν ο Λεσόρ - Τι συμβαίνει με τον αγκώνα
Euroleague | 13/08 - 20:48

Ξεκίνησε… ζέσταμα ήδη για τη νέα σεζόν ο Λεσόρ - Τι συμβαίνει με τον αγκώνα

Ο Γάλλος σέντερ ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα, προκειμένου ν...

Η αλήθεια για τον Λεσόρ και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει
Euroleague | VIDEO 07/08 - 09:32

Η αλήθεια για τον Λεσόρ και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει

Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μ...

Παρέα με τη γαλλική παροικία του ΠΑΟ ο Πουαριέ -Υπέγραψε φανέλα ο Φρανσίσκo
Euroleague | 05/08 - 19:36

Παρέα με τη γαλλική παροικία του ΠΑΟ ο Πουαριέ -Υπέγραψε φανέλα ο Φρανσίσκo

Ο 32χρονος σέντερ στις διακοπές του μαζί με τους συμπατριώτες τ...

"Κίνηση" Πουαριέ για Παναθηναϊκό! Πανηγυρισμοί με το γαλλικό "καρέ" (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 31/07 - 07:40

"Κίνηση" Πουαριέ για Παναθηναϊκό! Πανηγυρισμοί με το γαλλικό "καρέ" (ΦΩΤΟ)

Ο Γάλλος σέντερ αποθέωσε μέσω Instagram το γκρουπ των Φαλ, Φ...

"Βόμβα" με Μακρόν ο Παναθηναϊκός! Ξεκαρδιστική "τρολιά" στα Social
Euroleague | 30/07 - 22:25

"Βόμβα" με Μακρόν ο Παναθηναϊκός! Ξεκαρδιστική "τρολιά" στα Social

Με την άφιξη και του Φρανσίσκο, στο ΟΑΚΑ θα ακούγονται π...

Τρελαμένοι με Φρανσίσκο! - Οι αναρτήσεις Γιαμπουσέλε και Λεσόρ
Euroleague | 29/07 - 23:57

Τρελαμένοι με Φρανσίσκο! - Οι αναρτήσεις Γιαμπουσέλε και Λεσόρ

Χαρούμενοι οι δύο Γάλλοι για την ένταξη του συμπατριώτη τ...

Η γαλλική… λεγεώνα του Ομπράντοβιτς στο "T-Center"!
Euroleague | 29/07 - 23:05

Η γαλλική… λεγεώνα του Ομπράντοβιτς στο "T-Center"!

Η… γαλλική παρέα στο "T-Center" μεγαλώνει και ο Παναθηναϊκός β...

Το συγκινητικό μήνυμα Λεσόρ σε Όσμαν μετά τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ!
Euroleague | 21/07 - 10:56

Το συγκινητικό μήνυμα Λεσόρ σε Όσμαν μετά τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ!

Ο Γάλλος σέντερ έδειξε πόσο καλές σχέσεις είχε με τον Τ...

Εξελίξεις με Λεσόρ στον ΠΑΟ - Γιατί έκανε επέμβαση - Πότε θα είναι έτοιμος!
Euroleague | VIDEO 21/07 - 10:24

Εξελίξεις με Λεσόρ στον ΠΑΟ - Γιατί έκανε επέμβαση - Πότε θα είναι έτοιμος!

Ο Λεσόρ πέρασε στις 9 Ιουλίου την πόρτα του νοσοκομείου «...

Τρομερός Ζοτς: "Ο Αταμάν είχε κάποιες άριστες επιθέσεις - Θα ρωτήσω Σλούκα"
Euroleague | 04/07 - 23:10

Τρομερός Ζοτς: "Ο Αταμάν είχε κάποιες άριστες επιθέσεις - Θα ρωτήσω Σλούκα"

Οι φοβερές ατάκες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Εργκίν Α...

Αποθέωσε Ομπράντοβιτς ο Φαλ - Ατάκες για Σλούκα και Λεσόρ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 25/06 - 17:24

Αποθέωσε Ομπράντοβιτς ο Φαλ - Ατάκες για Σλούκα και Λεσόρ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γάλλος σέντερ αναφέρθηκε στον στόχο τ...