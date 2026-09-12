Ματίας Λεσόρ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ματιάς Λεσόρ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την απόδοσή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τις εμφανίσεις του στη EuroLeague και τα στατιστικά του.