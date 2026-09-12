Ματίας Λεσόρ

Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα σ...
Οι πολλές απουσίες αναγκάζουν τον Παναθηναϊκό να βγει ξ...
Παίκτης που μέχρι πριν λίγα 24ωρα φορούσε την φανέλα τ...
Ο Κένεθ Φαρίντ συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερο challenge της Eu...
Οι νέοι τραυματισμοί δημιουργούν «πονοκέφαλο» στον Ζ...
Τα προβλήματα συσσωρεύονται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς λ...
Ο Λιθουανός γκαρντ έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του, ό...
Η μεγάλη διαφορά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Εργκίν Α...
Οι Πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει τ...
Τις πρώτες του ημέρες ως παίκτης του Παναθηναϊκού κατέγραψε ο...
Ο Γάλλος σέντερ ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα, προκειμένου ν...
Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μ...
Ο 32χρονος σέντερ στις διακοπές του μαζί με τους συμπατριώτες τ...
Ο Γάλλος σέντερ αποθέωσε μέσω Instagram το γκρουπ των Φαλ, Φ...
Με την άφιξη και του Φρανσίσκο, στο ΟΑΚΑ θα ακούγονται π...
Χαρούμενοι οι δύο Γάλλοι για την ένταξη του συμπατριώτη τ...
Η… γαλλική παρέα στο "T-Center" μεγαλώνει και ο Παναθηναϊκός β...
Ο Γάλλος σέντερ έδειξε πόσο καλές σχέσεις είχε με τον Τ...
Ο Λεσόρ πέρασε στις 9 Ιουλίου την πόρτα του νοσοκομείου «...
Οι φοβερές ατάκες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Εργκίν Α...
Ο Γάλλος σέντερ αναφέρθηκε στον στόχο τ...