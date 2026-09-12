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Μπαπτίστ Σανταμαρία

Μπαπτίστ Σανταμαρία

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μπαπτίστ Σανταμαρία. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πρόβλημα για Λίσι πριν τον «τελικό» - Rotation στον ΠΑΟΚ χωρίς… παίκτες!
Super League | 21/08 - 20:51

Πρόβλημα για Λίσι πριν τον «τελικό» - Rotation στον ΠΑΟΚ χωρίς… παίκτες!

Ο Αλέσιο Λίσι βρίσκεται μπροστά σε έναν από τους πρώτους π...

Σύνθημα Σανταμαρία πριν την Μπραν: «Δύο τελικοί για τον ΠΑΟΚ»
UEFA Conference League | 19/08 - 12:48

Σύνθημα Σανταμαρία πριν την Μπραν: «Δύο τελικοί για τον ΠΑΟΚ»

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία έδωσε το σύνθημα ενόψει των δύο κ...

Στόπερ, χαφ και δυο φορ ο ΠΑΟΚ! Σκάει νέα πώληση, ανατροπή με Μικελμπρενσίς
Super League | 09/08 - 17:00

Στόπερ, χαφ και δυο φορ ο ΠΑΟΚ! Σκάει νέα πώληση, ανατροπή με Μικελμπρενσίς

Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξέλιξη και μόνο ο...

«Είναι παντού, είμαι εδώ»: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ! (VD)
Super League | 03/08 - 21:53

«Είναι παντού, είμαι εδώ»: Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Τομ Λουσέ! (VD)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και τυπικά μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κ...

«Έσκασε» το teaser του ΠΑΟK: Ανακοινώνεται ο Λουσέ!
Super League | 03/08 - 20:50

«Έσκασε» το teaser του ΠΑΟK: Ανακοινώνεται ο Λουσέ!

Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αγωνία τ...

«Χτυπάει» στην Γαλλία ο ΠΑΟΚ: Κοντά σε μεταγραφή χαφ!
Super League | 28/07 - 16:48

«Χτυπάει» στην Γαλλία ο ΠΑΟΚ: Κοντά σε μεταγραφή χαφ!

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ δεν έχει ολοκληρωθεί κ...

Το βασικό συμπέρασμα της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ! Το ταβάνι και οι ανορθογραφίες
Europa League | 26/07 - 13:17

Το βασικό συμπέρασμα της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ! Το ταβάνι και οι ανορθογραφίες

Τα δύο πρόσωπα που έδειξε μέσα σε ένα ενενηντάλεπτο η...

Αποθέωση Σανταμαρία στην Ισπανία: "Ιδανικό ντεμπούτο με γκολ στον ΠΑΟΚ"
Super League | 26/07 - 10:47

Αποθέωση Σανταμαρία στην Ισπανία: "Ιδανικό ντεμπούτο με γκολ στον ΠΑΟΚ"

Ο Ισπανός μέσος του ΠΑΟΚ αποθεώθηκε στην πατρίδα του γ...

ΠΑΟΚ: Το ιδανικό ντεμπούτο Σανταμαρία σε αριθμούς!
Europa League | 24/07 - 21:02

ΠΑΟΚ: Το ιδανικό ντεμπούτο Σανταμαρία σε αριθμούς!

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία από το πρώτο του κιόλας 90λεπτο β...

Πρώτη απόφαση 100% Λίσι σε ΠΑΟΚ - Ο παίκτης που επέλεξε
Super League | 14/07 - 17:00

Πρώτη απόφαση 100% Λίσι σε ΠΑΟΚ - Ο παίκτης που επέλεξε

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό ο Ιταλός τεχνικός τ...

Αποχαιρέτησε τον Σανταμαρία η Βαλένθια - Το μεγάλο "ευχαριστώ"
Super League | 14/07 - 13:44

Αποχαιρέτησε τον Σανταμαρία η Βαλένθια - Το μεγάλο "ευχαριστώ"

Η ισπανική ομάδα μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε ευχαρίστησε τ...

Το πακέτο του ΠΑΟΚ που "έψησε" τον Σανταμαρία
Super League | 13/07 - 15:06

Το πακέτο του ΠΑΟΚ που "έψησε" τον Σανταμαρία

Ο έμπειρος χαφ έφτασε στην πόλη την Κυριακή 12 Ιουλίου κ...

Οι 8 Γάλλοι του ΠΑΟΚ - Ο ρέκορντμαν Μεϊτέ και ο… αλησμόνητος Λεβέκ
Super League | 12/07 - 23:16

Οι 8 Γάλλοι του ΠΑΟΚ - Ο ρέκορντμαν Μεϊτέ και ο… αλησμόνητος Λεβέκ

Ο Δικέφαλος βρίσκεται μια ανάσα από την οριστική ολοκλήρωση μ...

"Έτοιμος να κλείσει και άλλον χαφ μετά τον Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ"
Super League | 12/07 - 22:05

"Έτοιμος να κλείσει και άλλον χαφ μετά τον Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ"

Στου φουλ δουλεύουν οι μεταγραφικές μηχανές του ΠΑΟΚ κ...

Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Σανταμαρία - Πότε υπογράφει, τι γίνεται με τον Άλι
Super League | 12/07 - 19:05

Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Σανταμαρία - Πότε υπογράφει, τι γίνεται με τον Άλι

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης τ...

Έκλεισε η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ - Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει!
Super League | 10/07 - 19:54

Έκλεισε η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ - Έρχεται την Κυριακή και υπογράφει!

Ο Δικέφαλος του Βορρά σφραγίζει οριστικά ένα ακόμα μ...

Αντίστροφη μέτρηση για Σανταμαρία - "Έλυσε το συμβόλαιό του με Βαλένθια"
Super League | 10/07 - 17:39

Αντίστροφη μέτρηση για Σανταμαρία - "Έλυσε το συμβόλαιό του με Βαλένθια"

Όλο και πιο κοντά στο να γίνει και επίσημα παίκτης του Π...

Η τακτική ανάλυση του iron man Σανταμαρία, που δεν έχει τραυματιστεί ποτέ
Super League | 10/07 - 15:43

Η τακτική ανάλυση του iron man Σανταμαρία, που δεν έχει τραυματιστεί ποτέ

Ο Γάλλος μέσος έρχεται στον ΠΑΟΚ για να κάνει καλά όλες τ...

Πάει για διπλό χτύπημα ο ΠΑΟΚ - Ξένος άσος απευθείας στη Θεσσαλονίκη!
Super League | 09/07 - 21:00

Πάει για διπλό χτύπημα ο ΠΑΟΚ - Ξένος άσος απευθείας στη Θεσσαλονίκη!

Ο Δικέφαλος του Βορρά "γκαζώνει" μεταγραφικά και φέρεται ν...

Εξελίξεις με Σανταμαρία! Έρχεται στον ΠΑΟΚ, λένε στην Ισπανία
Super League | 09/07 - 19:41

Εξελίξεις με Σανταμαρία! Έρχεται στον ΠΑΟΚ, λένε στην Ισπανία

Στην τελική ευθεία η συμφωνία με τον 31χρονο Γάλλο μέσο ν...

Οριστικό! Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία
Super League | 08/07 - 12:11

Οριστικό! Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία

Μετά από αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων ο Δικέφαλος τ...