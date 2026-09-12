Ο Αλέσιο Λίσι βρίσκεται μπροστά σε έναν από τους πρώτους π...
Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία έδωσε το σύνθημα ενόψει των δύο κ...
Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξέλιξη και μόνο ο...
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και τυπικά μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κ...
Ο ΠΑΟΚ φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αγωνία τ...
Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ δεν έχει ολοκληρωθεί κ...
Τα δύο πρόσωπα που έδειξε μέσα σε ένα ενενηντάλεπτο η...
Ο Ισπανός μέσος του ΠΑΟΚ αποθεώθηκε στην πατρίδα του γ...
Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία από το πρώτο του κιόλας 90λεπτο β...
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό ο Ιταλός τεχνικός τ...
Η ισπανική ομάδα μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε ευχαρίστησε τ...
Ο έμπειρος χαφ έφτασε στην πόλη την Κυριακή 12 Ιουλίου κ...
Ο Δικέφαλος βρίσκεται μια ανάσα από την οριστική ολοκλήρωση μ...
Στου φουλ δουλεύουν οι μεταγραφικές μηχανές του ΠΑΟΚ κ...
Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης τ...
Ο Δικέφαλος του Βορρά σφραγίζει οριστικά ένα ακόμα μ...
Όλο και πιο κοντά στο να γίνει και επίσημα παίκτης του Π...
Ο Γάλλος μέσος έρχεται στον ΠΑΟΚ για να κάνει καλά όλες τ...
Ο Δικέφαλος του Βορρά "γκαζώνει" μεταγραφικά και φέρεται ν...
Στην τελική ευθεία η συμφωνία με τον 31χρονο Γάλλο μέσο ν...
Μετά από αρκετές ημέρες διαπραγματεύσεων ο Δικέφαλος τ...