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Μπαπτίστ Σανταμαρία

Μπαπτίστ Σανταμαρία

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μπαπτίστ Σανταμαρία. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΠΑΟΚ: Η ανάγκη στα στόπερ, ο Σανταμαρία και το ανοιχτό μέτωπο Γιαννούλη
Super League | 20/06 - 22:50

ΠΑΟΚ: Η ανάγκη στα στόπερ, ο Σανταμαρία και το ανοιχτό μέτωπο Γιαννούλη

Η απόφαση του Τόμας Κεντζιόρα να επιστρέψει στη Ντιναμό Κ...