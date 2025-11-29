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Μπαχτσεσεχίρ

Μπαχτσεσεχίρ

Μάθετε τα νέα της Μπαχτσεσεχίρ: Αποτελέσματα, εμφανίσεις και εξελίξεις σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πλήρης ενημέρωση στο Sportdog.gr.

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Επιμένουν οι Τούρκοι για Όσμαν: "Μιλάει με 3 ομάδες, ζητά υπερβολικό ποσό"
Euroleague | VIDEO 29/06 - 10:24

Επιμένουν οι Τούρκοι για Όσμαν: "Μιλάει με 3 ομάδες, ζητά υπερβολικό ποσό"

Νέο ρεπορτάζ Τούρκου δημοσιογράφου υποστηρίζει ότι τ...

Σούπερ έκπληξη! Η ομάδα EuroCup που θέλει τον Μίροτιτς
Europe Cup | VIDEO 11/06 - 19:05

Σούπερ έκπληξη! Η ομάδα EuroCup που θέλει τον Μίροτιτς

Ο Μαυροβούνιος άσος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μ...

Δικό του ματς έχασε ο Άρης - Πολύ δύσκολα η πρόκριση (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurocup | VIDEO 28/01 - 20:14

Δικό του ματς έχασε ο Άρης - Πολύ δύσκολα η πρόκριση (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μαλακάι Φλιν “πλήγωσε” τους “κίτρινους” και ή...

Ολυμπιακός: Η συνάντηση στο αεροδρόμιο με τον Φλιν και οι φήμες!
Euroleague | 29/11/2025 - 21:22

Ολυμπιακός: Η συνάντηση στο αεροδρόμιο με τον Φλιν και οι φήμες!

Το όνομα του Αμερικανού γκαρντ βρίσκεται εντόνως στο ε...

Γύρισε στις ήττες ο Άρης - Κυριάρχησε η Μπαχτσεσεχίρ στο τέλος (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurocup | VIDEO 11/11/2025 - 22:49

Γύρισε στις ήττες ο Άρης - Κυριάρχησε η Μπαχτσεσεχίρ στο τέλος (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι “κίτρινοι” έχασαν εντός έδρας μ...

Πέταξε την μπάλα στα court seats και μπήκαν μέσα οι οπαδοί! (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 02/11/2025 - 14:04

Πέταξε την μπάλα στα court seats και μπήκαν μέσα οι οπαδοί! (ΒΙΝΤΕΟ)

Χαμός σε αγώνα για το τουρκικό πρωτάθλημα μ...

Σημαντική αποχώρηση από την ΑΕΚ - Ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα!
Basket League | 25/06/2025 - 23:40

Σημαντική αποχώρηση από την ΑΕΚ - Ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα!

Ο άσος της Ένωσης αποτελεί πλέον παρελθόν από το σύλλογο, κ...

Χάντερ Χέιλ: Από την ΑΕΚ στην Τουρκία - Ούτε Φενέρ, ούτε Εφές (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 25/06/2025 - 14:37

Χάντερ Χέιλ: Από την ΑΕΚ στην Τουρκία - Ούτε Φενέρ, ούτε Εφές (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Χάντερ Χέιλ ανακοινώθηκε επίσημα από την Μπαχτσεσεχίρ, με τ...

"Βόμβα" με Κορκμάζ! Συνεχίζει σε ομάδα έκπληξη (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 30/12/2024 - 18:31

"Βόμβα" με Κορκμάζ! Συνεχίζει σε ομάδα έκπληξη (ΒΙΝΤΕΟ)

Νέος σταθμός για την καριέρα τ...

Ο Ραζνάτοβιτς αποκάλυψε την καινούργια ομάδα του Ράντονιτς! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 27/12/2023 - 23:03

Ο Ραζνάτοβιτς αποκάλυψε την καινούργια ομάδα του Ράντονιτς! (ΦΩΤΟ)

Ο ατζέντης του Μαυροβούνιου κόουτς ανακοίνωσε τα ευχάριστα γ...

Έτοιμος για την επιστροφή σε πάγκους ο Ράντονιτς - Η ομάδα που τον θέλει και ο στόχος της Ευρωλίγκας!
Euroleague | 26/12/2023 - 17:00

Έτοιμος για την επιστροφή σε πάγκους ο Ράντονιτς - Η ομάδα που τον θέλει και ο στόχος της Ευρωλίγκας!

Ο προπονητής που πέρασε από τον Παναθηναϊκό την περασμένη σ...

Νέα δεδομένα για την καριέρα του Γκιστ - Έτοιμος να συνεχίσει σε ομάδα έκπληξη (ΦΩΤΟ)
Μπάσκετ | 03/11/2022 - 19:08

Νέα δεδομένα για την καριέρα του Γκιστ - Έτοιμος να συνεχίσει σε ομάδα έκπληξη (ΦΩΤΟ)

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται ότι βρήκε ο...