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Μπένι Ουρκίδες

Μπένι Ουρκίδες

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Ο αήττητος «Jet» αποκαλύπτει τη φιλοσοφία και τα μυστικά της μάχης
Άλλα Σπορ | 31/07 - 03:15

Ο αήττητος «Jet» αποκαλύπτει τη φιλοσοφία και τα μυστικά της μάχης

Ο θρύλος που συνέδεσε το καράτε πλήρους επαφής με το σ...