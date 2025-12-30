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Μπουργκ

Μπουργκ

Δείτε τα τελευταία νέα για την Μπουργκ: Αποτελέσματα, αποδόσεις και αναλύσεις από γαλλικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πλήρης κάλυψη στο Sportdog.gr.

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Ομάδα-έκπληξη προκλήθηκε από τον ΠΑΟ για το "Παύλος Γιαννακόπουλος"!
Euroleague | 23/08 - 13:00

Ομάδα-έκπληξη προκλήθηκε από τον ΠΑΟ για το "Παύλος Γιαννακόπουλος"!

Θα πλαισιώσει τον ΠΑΟΚ και τ...

Νέα ηχηρή μεταγραφή για τον Άρη του Σπανούλη! - Μένει η ανακοίνωση
Basket League | 07/06 - 17:45

Νέα ηχηρή μεταγραφή για τον Άρη του Σπανούλη! - Μένει η ανακοίνωση

Τον ευχαρίστησε η μέχρι τώρα ομάδα του και υπογράφει σ...

Ανακοινώθηκε η μεγάλη ανατροπή - Υποψήφιος για Euroleague ο ΠΑΟΚ
Euroleague | 29/05 - 15:15

Ανακοινώθηκε η μεγάλη ανατροπή - Υποψήφιος για Euroleague ο ΠΑΟΚ

Η Μπουργκ αποφάσισε τελικά να μην αγωνιστεί στην επόμενη Eu...

Ρεκόρ ενδιαφέροντος για το EuroCup – Στη διοργάνωση ΠΑΟΚ και Μπουργκ
Eurocup | 27/05 - 15:27

Ρεκόρ ενδιαφέροντος για το EuroCup – Στη διοργάνωση ΠΑΟΚ και Μπουργκ

Στο τραπέζι νέο format και αύξηση ο...

"Αντάρτικο" Μάικ Τζέιμς στη Μονακό - Βγήκε μόνος του εκτός ομάδας!
Euroleague | VIDEO 26/05 - 19:42

"Αντάρτικο" Μάικ Τζέιμς στη Μονακό - Βγήκε μόνος του εκτός ομάδας!

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Μονακό, με την ε...

Πικρό φινάλε για τον Πανιώνιο στην Γαλλία και νέα ήττα!
Eurocup | 30/12/2025 - 21:35

Πικρό φινάλε για τον Πανιώνιο στην Γαλλία και νέα ήττα!

Ο Πανιώνιος πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο σ...

Δεν σηκώνει κεφάλι ο Πανιώνιος - Έχασε και από τη Μπουργκ (Highlights)
Eurocup | VIDEO 15/10/2025 - 21:49

Δεν σηκώνει κεφάλι ο Πανιώνιος - Έχασε και από τη Μπουργκ (Highlights)

Η ανατροπή που επιχείρησαν οι Κυανέρυθροι... έμεινε σ...

Νύχτα ντροπής για τον Άρη - Διασυρμός με -41 από την Μπουργκ! (BINTEO)
Eurocup | VIDEO 15/01/2025 - 22:17

Νύχτα ντροπής για τον Άρη - Διασυρμός με -41 από την Μπουργκ! (BINTEO)

Αποκλεισμός και μαθηματικά στο Eurocup με το 51...

Θρίαμβος του Άρη! Μεγάλη νίκη με Μπουργκ στη Γαλλία (Hls)
Eurocup | VIDEO 30/10/2024 - 23:20

Θρίαμβος του Άρη! Μεγάλη νίκη με Μπουργκ στη Γαλλία (Hls)

Οι Κίτρινοι πέτυχαν τεράστια νίκη στην έδρα της γαλλικής ο...

Ήττα για τον Άρη από την Μπουργκ στη Θεσσαλονίκη - "Λύγισε" από το φαινόμενο Ζακαρί Ρισασέ (Hls)
Eurocup | VIDEO 24/01/2024 - 22:10

Ήττα για τον Άρη από την Μπουργκ στη Θεσσαλονίκη - "Λύγισε" από το φαινόμενο Ζακαρί Ρισασέ (Hls)

Η γαλλική ομάδα ήταν ανώτερη των Κίτρινων και πήρε ν...

Μυθικός Προμηθέας! Διέλυσε την Μπούργκ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurocup (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurocup | VIDEO 12/04/2023 - 23:15

Μυθικός Προμηθέας! Διέλυσε την Μπούργκ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurocup (ΒΙΝΤΕΟ)

Σπουδαία εμφάνιση, σπουδαία νίκη για τον Προμηθέα, π...