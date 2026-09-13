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Νόα Καντιού

Νόα Καντιού

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Νόα Καντιού. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Νέος… Ποντένσε για Ολυμπιακό - Πιέζει την ομαδα του, κοντά σε αγορά 4 εκατ.
Super League | 13/08 - 11:30

Νέος… Ποντένσε για Ολυμπιακό - Πιέζει την ομαδα του, κοντά σε αγορά 4 εκατ.

Στις μεταγραφές καθοριστικό ρόλο παίζει η επιθυμία τ...

Παίρνει σειρά ο Σίλβα στον Ολυμπιακό - Επανέρχεται για Πεδρόσα, Μάρτιν!
Super League | 06/07 - 09:55

Παίρνει σειρά ο Σίλβα στον Ολυμπιακό - Επανέρχεται για Πεδρόσα, Μάρτιν!

Φουλάρει για την μεταγραφή του Ζότα Σίλβα, ξανά στο π...

Ο ΑΕΚτζής που συζητά με Ολυμπιακό για μία μεγάλη μεταγραφή - Νο1 επιλογή!
Super League | VIDEO 04/07 - 11:45

Ο ΑΕΚτζής που συζητά με Ολυμπιακό για μία μεγάλη μεταγραφή - Νο1 επιλογή!

Οι σκληρές διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού για παίκτη τ...

Εξτρέμ συμφώνησε με Ολυμπιακό και πιέζει την ομάδα - Ανατροπή με Μασούρα!
Super League | VIDEO 28/06 - 23:58

Εξτρέμ συμφώνησε με Ολυμπιακό και πιέζει την ομάδα - Ανατροπή με Μασούρα!

Οι Πειραιώτες προσπαθούν να κλείσουν μία ακόμα ακριβή μ...

Ο λόγος που ο Ολυμπιακός "έκοψε" τον Ντε Φράι - Καντιού αντί Ετιέν Καμαρά!
Super League | VIDEO 24/06 - 19:44

Ο λόγος που ο Ολυμπιακός "έκοψε" τον Ντε Φράι - Καντιού αντί Ετιέν Καμαρά!

Τι πραγματικά ισχύει στην περίπτωση του Στέφαν Ντε Φ...

Προχωράει τρεις υποθέσεις στα μεταγραφικά ο Ολυμπιακός!
Super League | 19/06 - 11:37

Προχωράει τρεις υποθέσεις στα μεταγραφικά ο Ολυμπιακός!

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει προχωρήσει τις επαφές γ...

Εβδομάδα εξελίξεων στον Ολυμπιακό! Οι 3+1 "καυτές" υποθέσεις
Super League | 15/06 - 10:08

Εβδομάδα εξελίξεων στον Ολυμπιακό! Οι 3+1 "καυτές" υποθέσεις

Στο λιμάνι θέλουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ώστε ο...

Ολυμπιακός: Ένας Ισπανός, ένας Γάλλος, ένας Αλβανός και ιταλικό Κόλπο(άνι)
Super League | 12/06 - 18:18

Ολυμπιακός: Ένας Ισπανός, ένας Γάλλος, ένας Αλβανός και ιταλικό Κόλπο(άνι)

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές στο ρ...

"Βράχος" και "εγκέφαλος" για τα χαφ του Ολυμπιακού!
Super League | 12/06 - 10:16

"Βράχος" και "εγκέφαλος" για τα χαφ του Ολυμπιακού!

Η ομάδα του Πειραιά δεν αναζητά απλώς έναν ακόμη μέσο, α...

Όνομα-έκπληξη για χαφ στον Ολυμπιακό - Σύγχρονο box-to-box, γεμάτη σεζόν!
Super League | 11/06 - 12:00

Όνομα-έκπληξη για χαφ στον Ολυμπιακό - Σύγχρονο box-to-box, γεμάτη σεζόν!

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση ήρθε στο προσκήνιο γ...