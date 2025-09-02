Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Nutella

Nutella

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Nutella. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ζημιά για τους λάτρεις της πραλίνας! Πρόβλημα στη Nutella λόγω Τουρκίας
Κόσμος | 01/11 - 01:14

Ζημιά για τους λάτρεις της πραλίνας! Πρόβλημα στη Nutella λόγω Τουρκίας

Η τιμή του φουντουκιού έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τ...