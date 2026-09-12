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Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ολεξάντρ Ζούμπκοφ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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"Εξοργιστικός ο Γιόβιτς, τραγική η ΑΕΚ -Νίκολιτς αν δεν τον θες, διώξτον…"!
Super League | 13/09 - 21:50

"Εξοργιστικός ο Γιόβιτς, τραγική η ΑΕΚ -Νίκολιτς αν δεν τον θες, διώξτον…"!

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μ...

Με Βιτάλις και Ζούμπκοφ η ΑΕΚ - Φρεσκάρει την 11άδα ο Νίκολιτς
Super League | 22/08 - 19:08

Με Βιτάλις και Ζούμπκοφ η ΑΕΚ - Φρεσκάρει την 11άδα ο Νίκολιτς

Οι επιλογές του τεχνικού της Ένωσης για την πρεμιέρα τ...

Πρώτο «καμπανάκι» Νίκολιτς σε πανάκριβη μεταγραφή Ριμπάλτα - Ζητά αντίδραση
Super League | 22/08 - 16:30

Πρώτο «καμπανάκι» Νίκολιτς σε πανάκριβη μεταγραφή Ριμπάλτα - Ζητά αντίδραση

Η πρώτη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ και μία από τις κ...

Αλλαγή πίστας στην ΑΕΚ! Το μοντέλο χωρίς Πινέδα και οι 3 αδύναμοι κρίκοι
Super League | 05/08 - 09:00

Αλλαγή πίστας στην ΑΕΚ! Το μοντέλο χωρίς Πινέδα και οι 3 αδύναμοι κρίκοι

Στην Ολλανδία χτίστηκε μια ομάδα με περισσότερους δ...

ΑΕΚ: Τα συμπεράσματα Νίκολιτς για τις μεταγραφές και ο μεγάλος κερδισμένος
Super League | 03/08 - 09:00

ΑΕΚ: Τα συμπεράσματα Νίκολιτς για τις μεταγραφές και ο μεγάλος κερδισμένος

Η ΑΕΚ έδειξε ότι αποκτά ταυτότητα, τα νέα πρόσωπα αρχίζουν ν...

Με ανατροπή στην ανατροπή! Νίκη με σούπερ Κοϊτά-Βάργκα η ΑΕΚ επί της Τσβόλε
Super League | 26/07 - 17:55

Με ανατροπή στην ανατροπή! Νίκη με σούπερ Κοϊτά-Βάργκα η ΑΕΚ επί της Τσβόλε

Η Ένωση βρέθηκε μέσα σε πέντε λεπτά από το 0-1 στο 2-1, α...

Αποκάλυψη από Ολλανδία: Τι δείχνουν Ζούμπκοφ-Κάιρινεν, τι γίνεται με Πινέδα
Super League | 17/07 - 08:30

Αποκάλυψη από Ολλανδία: Τι δείχνουν Ζούμπκοφ-Κάιρινεν, τι γίνεται με Πινέδα

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της προετοιμασίας τ...

Καρβουνιάρης από Ολλανδία: "Τελειώνει του Πινέδα" - Ενίσχυση σε 4 θέσεις
Super League | 16/07 - 21:02

Καρβουνιάρης από Ολλανδία: "Τελειώνει του Πινέδα" - Ενίσχυση σε 4 θέσεις

Συζήτηση με τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ για την προετοιμασία, τ...

Το σχέδιο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και τα πρώτα μηνύματα Ζούμπκοφ-Κάιρινεν
Blogs | 13/07 - 15:40

Το σχέδιο Νίκολιτς στην ΑΕΚ και τα πρώτα μηνύματα Ζούμπκοφ-Κάιρινεν

Η ΑΕΚ έδειξε από το πρώτο φιλικό τεστ τι θέλει να παίξει. Υ...

Αυτές είναι οι 3 μεταγραφές που είπε ο Νίκολιτς! Αποκάλυψη για εξτρέμ
Super League | 13/07 - 13:38

Αυτές είναι οι 3 μεταγραφές που είπε ο Νίκολιτς! Αποκάλυψη για εξτρέμ

Η αποκρυπτογράφηση όσων ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός μ...

Η ΑΕΚ των μεταγραφικών αναγκών, οι αδυναμίες και οι Ζούμπκοφ, Κάιρινεν
Blogs | 12/07 - 23:45

Η ΑΕΚ των μεταγραφικών αναγκών, οι αδυναμίες και οι Ζούμπκοφ, Κάιρινεν

Το πρώτο δείγμα γραφής της πρωταθλήτριας μετά το φιλικό μ...

Όμορφος συνδυασμός και πρώτο γκολ του Ζούμπκοφ με την ΑΕΚ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 12/07 - 18:27

Όμορφος συνδυασμός και πρώτο γκολ του Ζούμπκοφ με την ΑΕΚ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ βρήκε δίχτυα στο ανεπίσημο ντεμπούτο τ...

Η πρώτη ενδεκάδα της ΑΕΚ - Ντεμπούτο για Ζούμπκοφ και Κάιρινεν
Super League | 12/07 - 16:59

Η πρώτη ενδεκάδα της ΑΕΚ - Ντεμπούτο για Ζούμπκοφ και Κάιρινεν

Οι Κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν την ολλανδική Ντε Γ...

Ο Νίκολιτς "μαρτύρησε" τις σκέψεις του! Ποιοι έλαβαν μήνυμα για... κόψιμο
Super League | VIDEO 08/07 - 17:30

Ο Νίκολιτς "μαρτύρησε" τις σκέψεις του! Ποιοι έλαβαν μήνυμα για... κόψιμο

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πως ο Σέρβος τεχνικός θ...

Day One για ΑΕΚ στην Ολλανδία! Φατούρο και αγκαλιές Βίντα-Ζούμπκοφ-Νίκολιτς
Super League | 07/07 - 10:16

Day One για ΑΕΚ στην Ολλανδία! Φατούρο και αγκαλιές Βίντα-Ζούμπκοφ-Νίκολιτς

Η παρακάμερα του AEK TV κατέγραψε τις πρώτες στιγμές των «...

Καραμπόλα με… ΑΕΚ και Αντρέ Λουίς - 15 εκατ. η τιμή πώλησης στον Ολυμπιακό
Super League | VIDEO 29/06 - 11:45

Καραμπόλα με… ΑΕΚ και Αντρέ Λουίς - 15 εκατ. η τιμή πώλησης στον Ολυμπιακό

Ο Αντρέ Λουίς δεν πρόλαβε να ξεχωρίσει στον Ολυμπιακό, ό...

Βρέθηκαν οι... εκλεκτοί στην ΑΕΚ - Οι δύο μεταγραφές επιπέδου Ζούμπκοφ
Blogs | VIDEO 18/06 - 18:44

Βρέθηκαν οι... εκλεκτοί στην ΑΕΚ - Οι δύο μεταγραφές επιπέδου Ζούμπκοφ

Τι θέλει μεταγραφικά η ΑΕΚ μέχρι την προετοιμασία. Ο...

"Σωστός ο Ηλιόπουλος! Πύραυλοι έξω από την περιοχή–Εξαιρετικά επικίνδυνος"
Super League | 13/06 - 17:20

"Σωστός ο Ηλιόπουλος! Πύραυλοι έξω από την περιοχή–Εξαιρετικά επικίνδυνος"

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Τουντσάι Λακότ σκιαγραφεί σ...

Στο φουλ» οι μηχανές της ΑΕΚ – Χωρίς βιασύνη ο επόμενος μεταγραφικός στόχος
Super League | 12/06 - 10:24

Στο φουλ» οι μηχανές της ΑΕΚ – Χωρίς βιασύνη ο επόμενος μεταγραφικός στόχος

Οι άνθρωποι της Ένωσης δουλεύουν εντατικά για την επόμενη μ...

Αποκάλυψη! Για αυτό η Τράμπζονσπορ έδωσε τον Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ!
Super League | 10/06 - 12:24

Αποκάλυψη! Για αυτό η Τράμπζονσπορ έδωσε τον Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ!

Οι αποκαλύψεις του προέδρου της Τράμπζονσπορ για την α...

Όταν ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ επέβαλε σιωπή στο Μπερναμπέου
Super League | 07/06 - 10:56

Όταν ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ επέβαλε σιωπή στο Μπερναμπέου

Όταν αναγκάζεις μία Βασίλισσα να σε κοιτάζει έκπληκτη, τ...