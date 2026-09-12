Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Super League | 26/07 - 17:55

Με ανατροπή στην ανατροπή! Νίκη με σούπερ Κοϊτά-Βάργκα η ΑΕΚ επί της Τσβόλε

Η Ένωση βρέθηκε μέσα σε πέντε λεπτά από το 0-1 στο 2-1, α...