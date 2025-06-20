Facebook Pixel
ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ!
Ελλάδα | 08/08 - 08:16

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκε η π...

Η πρώτη απόφαση δικαστηρίου για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική | 29/07 - 15:54

Η πρώτη δικαστική απόφαση για τ...

Μόλις έσκασε: ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι - Πηγαίνουν φυλακή!
Πολιτική | 21/07 - 19:12

Ένοχοι κρίθηκαν και οι 13 κατηγορούμενοι για τις παράνομες ε...

Καταγγελίες πρώην υπουργού! Κίνδυνος στις επιδοτήσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική | 17/07 - 06:35

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει στείλει στη Βουλή τρεις χ...

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Μητσοτάκης γνώριζε»
Πολιτική | 05/07 - 14:40

«Ο πρωθυπουργός είχε το πολιτικό θάρρος να α...

Σε παρακμή το πολιτικό σύστημα! Ποιός οφείλεται για τις αμαρτίες;
Πολιτική | 05/07 - 07:16

Συγκλονιστική συνέντευξη του διευθυντή της εφημερίδας "�...

Νέα καταγγελία για ΟΠΕΚΕΠΕ! Έπαιρνε 120.000 ευρώ για ελιές σε αεροδρόμιο
Πολιτική | 03/07 - 04:33

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του Ο...

ΟΠΕΚΕΠΕ: 120.000 ευρώ για ελιές σε... αεροδρόμιο!
Έγκλημα | 02/07 - 17:55

Νέα καταγγελία και απίστευτες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο μ...

Οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που... χάρηκαν με το σκάνδαλο
Πολιτική | 02/07 - 13:24

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σύρει την Κυβέρνηση σε μ...

Έτσι στήθηκε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Αστρονομικές ταρίφες!
Έγκλημα | 01/07 - 21:04

Πώς οργανώθηκε το μεγάλο κύκλωμα στον «αμαρτωλό» οργανισμό, ο...

Καταπέλτης η Ευρωπαία Εισαγγελέας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ (ΒΙΝΤΕΟ)
Έγκλημα | 30/06 - 20:45

Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση! Τι ζήτησε η...

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Εμπλοκή πάνω από 100.000 ΑΦΜ
Κοινωνία | 30/06 - 11:38

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο στο ίδιο τραπέζι με Μητσοτάκη (Vid)
Πολιτική | 29/06 - 18:22

Σάλος με τα πλάνα που ήρθαν στη δ...

Τι σημαίνει ΟΠΕΚΕΠΕ; Τι κρύβουν τα αρχικά;
Ελλάδα | 29/06 - 15:51

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μονοπωλεί το δημόσιο διάλογο τ...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι διάλογοι «φωτιά», εμπλέκεται κορυφαίος πολιτικός!
Έγκλημα | 28/06 - 22:35

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιούσαν σ...

«Αυγενάκη θα λέτε και θα κλαίτε»: Οι διάλογοι της ντροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική | 28/06 - 12:08

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι έρχονται σ...