Ουαλίντ Σεντίρα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ουαλίντ Σεντίρα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Super League | VIDEO 08/08 - 18:22

Προχωράει για επιθετικό ο ΠΑΟΚ - Δεν "παίζει" μόνος του ο Γιακουμάκης!

Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, επιβεβαιώθηκε γ...

Super League | 03/08 - 17:28

Νέα δεδομένα με Σεντίρα, ΠΑΟΚ - "Σφήνα" από ομάδα της Serie A

Εξελίξεις όσον αφορά στον Μαροκινό, που είναι στην κ...

Super League | 01/08 - 19:33

Επιμένει για Σεντίρα ο ΠΑΟΚ - Έτσι θέλει να τον πείσει για να υπάρξει deal

Ο Μαροκινός επιθετικός είναι ο ιδανικός για τη θέση τ...

Super League | 31/07 - 16:24

Το... μαρτύριο της σταγόνας για Σεντίρα - "Ο ΠΑΟΚ πιέζει αλλά..."

Τα ιταλικά ΜΜΕ δίνουν συνέχεια στο θέμα του Ουαλίντ Σ...

Super League | 30/07 - 17:01

Σε στάση αναμονής ο Σεντίρα - Τι συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ...

Σε... παύση φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση του Ουαλίντ Σ...

Super League | 29/07 - 23:52

Το πάει μέχρι τέλους για Σεντίρα ο ΠΑΟΚ - Έκανε βελτιωμένη πρόταση! (ΦΩΤΟ)

Αποφασισμένοι να φέρουν στην Τούμπα τον Ουαλίντ Σεντίρα ο...

Super League | VIDEO 29/07 - 21:31

Χάνεται κλεισμένος φορ στον ΠΑΟΚ; - Stand by λύση από Ελλάδα ο Λουτσέσκου

Παρότι συμφώνησε να ντυθεί στα ασπρόμαυρα, τελευταία σ...

Super League | 29/07 - 16:46

Νέα εξέλιξη στο σίριαλ Σεντίρα - "Η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ δεν ολοκληρώθηκε"

Ο παίκτης της Νάπολι δεδομένα απασχολεί τον ΠΑΟΚ, όμως η...

Super League | 29/07 - 12:23

Για αυτόν τον παίκτη άναψε "πράσινο φως" ο Λουτσέσκου!

Πολύ κοντά στο να έρθει πλέον σ...

Super League | 29/07 - 06:35

Είπε το ναι! Έρχεται στον ΠΑΟΚ ο επιθετικός που θέλει διακαώς ο Λουτσέσκου

Πείστηκε να δεχτεί την πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης κ...

Super League | 28/07 - 18:25

Ο κύβος ερρίφθη: "Ο Σεντίρα αποφάσισε να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ"!

Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για οριστική συμφωνία τ...

Super League | 27/07 - 21:18

Τον... στέλνουν στην Τούμπα: "Περισσεύει, ίσως πρέπει να συμβιβαστεί..."

Νέο δημοσίευμα στο εξωτερικό σχετικά με το μέλλον ξένου π...

Super League | 27/07 - 17:51

Ζόρια για ΠΑΟΚ με Κεντίρα: "Συμφώνησε η Νάπολι αλλά..."

Δυσκολίες φαίνεται ότι υπάρχουν όσον αφορά την μεταγραφή τ...

Super League | 26/07 - 20:00

Κλείνει ο φορ του Λουτσέσκου 3 εκατ. - Πρέσινγκ, ποδοσφαιρικό iq, πειθαρχία

Διαβάζει καλά τις άμυνες και ανοίγει χώρους. Είναι σ...

Super League | 26/07 - 12:48

Αυτά ισχύουν για την μεταγραφή του Σεντίρα στον ΠΑΟΚ!

Λεπτομέρειες έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί η μ...

Super League | 25/07 - 17:52

"Ηχηρή" απάντηση Σαββίδη - Συμφώνησε με Νάπολι και φέρνει τον παικταρά!

Μεγάλη κίνηση στα... σκαριά από τους Θεσσαλονικείς, ο...

Super League | 23/07 - 14:19

"Μαχητής ο Σεντίρα, αλλά όχι γκολτζής- Θα ταιριάξει με την εξέδρα του ΠΑΟΚ"

Ποιος είναι ο Μαροκινός επιθετικός που βρίσκεται στη sh...

Super League | 23/07 - 12:18

Αποκάλυψη για Σεντίρα, ΠΑΟΚ: "Έδωσε το ΟΚ η Νάπολι" - Τι απομένει για deal

Ο Μαροκινός επιθετικός της Νάπολι είναι ο εκλεκτός τ...

Super League | 23/07 - 10:07

Ο Σεντίρα και οι περιπτώσεις φορ που περιμένει ο ΠΑΟΚ

Σε προτεραιότητα έχει μπει η απόκτηση σέντερ φορ από τ...

Super League | 19/07 - 21:00

Ανατροπή με Μύθου, φέρνει φορ ο Λουτσέσκου! Στροφή σε πανάκριβο χαφ ο ΠΑΟΚ

Πώς διαμορφώνεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ! Π...

Super League | 19/07 - 09:28

Πίεση για διπλή μεταγραφή σε ΠΑΟΚ - Αυτός ο εκλεκτός για την επίθεση

Ο Δικέφαλος του Βορρά προσπαθεί να προχωρήσει άμεσα σ...