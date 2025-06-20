Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, επιβεβαιώθηκε γ...
Εξελίξεις όσον αφορά στον Μαροκινό, που είναι στην κ...
Ο Μαροκινός επιθετικός είναι ο ιδανικός για τη θέση τ...
Τα ιταλικά ΜΜΕ δίνουν συνέχεια στο θέμα του Ουαλίντ Σ...
Σε... παύση φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση του Ουαλίντ Σ...
Αποφασισμένοι να φέρουν στην Τούμπα τον Ουαλίντ Σεντίρα ο...
Παρότι συμφώνησε να ντυθεί στα ασπρόμαυρα, τελευταία σ...
Ο παίκτης της Νάπολι δεδομένα απασχολεί τον ΠΑΟΚ, όμως η...
Πολύ κοντά στο να έρθει πλέον σ...
Πείστηκε να δεχτεί την πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης κ...
Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για οριστική συμφωνία τ...
Νέο δημοσίευμα στο εξωτερικό σχετικά με το μέλλον ξένου π...
Δυσκολίες φαίνεται ότι υπάρχουν όσον αφορά την μεταγραφή τ...
Διαβάζει καλά τις άμυνες και ανοίγει χώρους. Είναι σ...
Λεπτομέρειες έχουν απομείνει για να ολοκληρωθεί η μ...
Μεγάλη κίνηση στα... σκαριά από τους Θεσσαλονικείς, ο...
Ποιος είναι ο Μαροκινός επιθετικός που βρίσκεται στη sh...
Ο Μαροκινός επιθετικός της Νάπολι είναι ο εκλεκτός τ...
Σε προτεραιότητα έχει μπει η απόκτηση σέντερ φορ από τ...
Πώς διαμορφώνεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ! Π...
Ο Δικέφαλος του Βορρά προσπαθεί να προχωρήσει άμεσα σ...