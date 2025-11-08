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Ουσμάν Ντεμπελέ

Ουσμάν Ντεμπελέ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Ντεμπελέ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις εμφανίσεις του σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις!

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Ατάκα Γιαμάλ για Ντεμπελέ και Χρυσή Μπάλα: «Είναι φίλος του Εμπαπέ»! (VID)
Υπόλοιπος Κόσμος | 08/09 - 23:30

Ατάκα Γιαμάλ για Ντεμπελέ και Χρυσή Μπάλα: «Είναι φίλος του Εμπαπέ»! (VID)

Με αρκετή δόση χιούμορ αντέδρασε ο Λαμίν Γιαμάλ όταν ε...

Η τάξη απέναντι στο χάος – Πού θα κριθεί ο τελικός του Μουντιάλ
Mundial | 19/07 - 08:17

Η τάξη απέναντι στο χάος – Πού θα κριθεί ο τελικός του Μουντιάλ

Η Ισπανία έφτασε στον τελικό εξαφανίζοντας τα μεγάλα ό...

Γαλλία-Ισπανία: Σύγκρουση 2 εντελώς διαφορετικών ποδοσφαιρικών φιλοσοφιών
Mundial | 14/07 - 11:28

Γαλλία-Ισπανία: Σύγκρουση 2 εντελώς διαφορετικών ποδοσφαιρικών φιλοσοφιών

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδας, μ...

Εμπαπέ και Ντεμπελέ την οδηγούν - Τα HLS από την πρόκριση της Γαλλίας (Vid)
Mundial | 10/07 - 08:16

Εμπαπέ και Ντεμπελέ την οδηγούν - Τα HLS από την πρόκριση της Γαλλίας (Vid)

Με δύο γκολ των αστέρων της η Γαλλία επικράτησε 2-0 του Μ...

Οι Γάλλοι κάνουν πάρτι με γκολάρες Εμπαπέ και Ντεμπελέ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 10/07 - 00:42

Οι Γάλλοι κάνουν πάρτι με γκολάρες Εμπαπέ και Ντεμπελέ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δύο φανταστικές εκτελέσεις από Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ν...

Μάχη για το χρυσό παπούτσι! Μέσι-Μπαπέ ή κάποιος άλλος;
Mundial | 04/07 - 09:14

Μάχη για το χρυσό παπούτσι! Μέσι-Μπαπέ ή κάποιος άλλος;

Το βραβείο πιθανότατα θα κριθεί από δύο πράγματ! Πόσο μ...

Καταιγιστικός Ντεμπελέ - Πρώτη με 4άρα η Γαλλία (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 27/06 - 00:02

Καταιγιστικός Ντεμπελέ - Πρώτη με 4άρα η Γαλλία (ΒΙΝΤΕΟ)

Χατ τρικ από τον άσο της Παρί Σεν Ζερμέν και 4-1 τους Ν...

“Οργιαστικός” Ντεμπελέ! - Χατ τρικ σε 25 λεπτά (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 26/06 - 22:55

“Οργιαστικός” Ντεμπελέ! - Χατ τρικ σε 25 λεπτά (ΒΙΝΤΕΟ)

Με 3-1 έκλεισε η Γαλλία το α’ ημίχρονο ενάντια στη Νορβηγία, μ...

Κερδισμένο πέναλτι Κβαρατσχέλια και 1-1 η Παρί με Ντεμπελέ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 30/05 - 20:40

Κερδισμένο πέναλτι Κβαρατσχέλια και 1-1 η Παρί με Ντεμπελέ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Παριζιάνοι ισοφάρισαν σε 1-1 τον τελικό του Champions Le...

Η φρεσκάδα της Παρί απέναντι στην εξάντληση της Άρσεναλ
Champions League | 30/05 - 07:02

Η φρεσκάδα της Παρί απέναντι στην εξάντληση της Άρσεναλ

Ο Αρτέτα έχει μια ομάδα δουλεμένη, αλλά κουρασμένη. Ο...

Πώς η Άρσεναλ μπορεί να πληγώσει την Παρί
Champions League | 29/05 - 07:06

Πώς η Άρσεναλ μπορεί να πληγώσει την Παρί

Πίεση ψηλά, επίθεση από αριστερά! Η ομάδα του Λουίς Ε...

Ανησυχία στην Παρί - Πρόβλημα ο Ντεμπελέ πριν τον τελικό!
Champions League | VIDEO 18/05 - 21:19

Ανησυχία στην Παρί - Πρόβλημα ο Ντεμπελέ πριν τον τελικό!

Ο ηγέτης της Παρί Σεν Ζερμέν ταλαιπωρείται από τραυματισμό, κ...

ΠΑΟΚ: Με άρωμα Παρισιού ο Ντεσπόντοφ στην ψηφοφορία της FIFA!
Super League | VIDEO 19/12/2025 - 23:45

ΠΑΟΚ: Με άρωμα Παρισιού ο Ντεσπόντοφ στην ψηφοφορία της FIFA!

Eπιλογές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον Κίριλ Ντεσπόντοφ σ...

Ο Μπαπέ, ο Σαλάχ, ο Γιαμάλ και οι άλλοι
Ποδόσφαιρο | 08/11/2025 - 00:29

Ο Μπαπέ, ο Σαλάχ, ο Γιαμάλ και οι άλλοι

Το κοινό έχει πλέον λόγο, καθώς οι φίλαθλοι από όλο τ...

Το AI προβλέπει τους επόμενους 6 νικητές της Χρυσής Μπάλας!
Champions League | 23/09/2025 - 18:10

Το AI προβλέπει τους επόμενους 6 νικητές της Χρυσής Μπάλας!

Με φόντο την κατάκτηση του βραβείου από τον Ντεμπελέ η...

Στον θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο Ντεμπελέ! Σάρωσε η Παρί (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 22/09/2025 - 23:52

Στον θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο Ντεμπελέ! Σάρωσε η Παρί (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, μετά από τ...

«Χρυσή Μπάλα»: Οι στοιχηματικές δίνουν το τρόπαιο στον Ντεμπελέ!
Champions League | 22/09/2025 - 17:38

«Χρυσή Μπάλα»: Οι στοιχηματικές δίνουν το τρόπαιο στον Ντεμπελέ!

Το Théâtre du Châtelet στο Παρίσι φιλοξενεί απόψε (22/9, 22:00) την τ...

Αυτές οι αποδόσεις παίζουν για τη Χρυσή Μπάλα! Όνομα έκπληξη στη λίστα
Ποδόσφαιρο | 16/07/2025 - 07:06

Αυτές οι αποδόσεις παίζουν για τη Χρυσή Μπάλα! Όνομα έκπληξη στη λίστα

Ποιό είναι το φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου; Π...

Δεν είναι ο Γιαμάλ: Αυτός το απόλυτο φαβορί για την Χρυσή Μπάλα!
Champions League | 07/07/2025 - 23:39

Δεν είναι ο Γιαμάλ: Αυτός το απόλυτο φαβορί για την Χρυσή Μπάλα!

Ο Ισπανός εξτρέμ μπορεί να έκανε... όργια με τη φανέλα τ...

Σπουδαίος Ντεμπελέ! Σκόραρε και έκανε τον πανηγυρισμό του Ζότα (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 05/07/2025 - 22:10

Σπουδαίος Ντεμπελέ! Σκόραρε και έκανε τον πανηγυρισμό του Ζότα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έδωσε τη νίκη στην ομάδα του κ...

Στο Top 10 δημιουργίας φάσεων στο Champions League Έλληνας διεθνής!
Champions League | VIDEO 03/06/2025 - 15:29

Στο Top 10 δημιουργίας φάσεων στο Champions League Έλληνας διεθνής!

Ποιος Έλληνας διεθνής βρίσκεται στην κορυφαία λίστα γ...