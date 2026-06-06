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ΝΒΑ
ΣΑΝ
104 - 105
ΤΕΛ
ΝΙΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΠΑΡ
4 - 0
ΤΕΛ
ΝΙΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
ΙΡΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΪΤ
1 - 2
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΜΙΑ
6 - 1
ΤΕΛ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΒΈΛ
5 - 0
ΤΕΛ
ΤΥΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΡΜ
1 - 1
ΤΕΛ
ΚΑΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΟΜ
- - -
ΤΕΛ
ΡΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΓΙΒ
4 - 1
ΤΕΛ
ΝΉΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΠΟΡ
2 - 1
ΤΕΛ
ΧΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΡΟΥ
2 - 1
ΤΕΛ
ΟΥΑ
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ΑΛΒ
0 - 1
ΤΕΛ
ΛΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΗΠΑ
1 - 2
ΤΕΛ
ΓΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΕΛΒ
1 - 1
ΤΕΛ
ΑΥΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΠΑΝ
1 - 1
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ΒΟΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΚΑΤ
0 - 0
ΤΕΛ
ΕΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΓΓ
1 - 0
ΤΕΛ
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΒΟΛ
0 - 4
ΤΕΛ
ΣΚΩ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΒΡΑ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΊΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΒΕΝ
1 - 2
ΤΕΛ
ΤΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΡΓ
2 - 0
ΤΕΛ
ΟΝΔ
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ΚΟΥ
4 - 0
ΤΕΛ
ΑΡΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΑΦΓ
0 - 2
ΤΕΛ
ΠΑΚ
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ΚΈΝ
4 - 0
ΤΕΛ
ΛΕΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
ΛΙΧ
0 - 2
ΤΕΛ
ΚΎΠ
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ΜΑΛ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΠΑ
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ΔΑΝ
2 - 1
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Πίο Εσπόζιτο

Πίο Εσπόζιτο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πίο Εσπόζιτο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ελληνική αδράνεια στην άμυνα και τυχερό γκολ Εσπόζιτο με κόντρα (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Nations League | 07/06 - 22:42

Ελληνική αδράνεια στην άμυνα και τυχερό γκολ Εσπόζιτο με κόντρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Η άμυνα της Εθνικής Ελλάδας δεν ενήργησε όπως έπρεπε, π...