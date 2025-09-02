Facebook Pixel
Πολ Μπακαλίνι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πολ Μπακαλίνι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου! Νεκρός πρώην πρόεδρος ομάδας
Serie A | 11/09 - 10:23

Το άψυχο σώμα του 41χρονου πρώην παράγοντα εντοπίστηκε α...