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UEFA Champions League
Μ
ΜΑΣ
2 - 0
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΆ
UEFA Champions League
ΛΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΌ
UEFA Champions League
AΡΣ
3 - 0
ΤΕΛ
ΛΙΛ
UEFA Champions League
ΑΤΜ
2 - 0
ΤΕΛ
ΜΑΓ
UEFA Champions League
ΙΝΤ
3 - 4
ΤΕΛ
Κ
ΚΛΑ
UEFA Champions League
Γ
ΓΑΛ
1 - 4
ΤΕΛ
ΜΠΑ
UEFA Champions League
ΛΕΙ
1 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΪΝ
UEFA Champions League
Β
ΒΊΚ
3 - 3
ΤΕΛ
ΜΠΑ
UEFA Champions League
ΒΙΓ
3 - 1
ΤΕΛ
ΝΑΠ
UEFA Champions League
Φ
ΦΈΓ
19:45
14 Οκτ
ΚΌΜ
UEFA Champions League
Λ
ΛΊΝ
19:45
14 Οκτ
ΛΙΒ
UEFA Champions League
ΜΑΣ
22:00
14 Οκτ
ΠΑΡ
UEFA Champions League
Μ
ΜΠΌ
22:00
14 Οκτ
ΝΤΟ
UEFA Champions League
ΜΠΕ
22:00
14 Οκτ
Π
ΠΌΡ
UEFA Champions League
ΑΣΒ
22:00
14 Οκτ
Φ
ΦΕΝ
UEFA Champions League
ΡΟΜ
22:00
14 Οκτ
ΡΕΜ
UEFA Champions League
Σ
ΣΛΌ
22:00
14 Οκτ
ΣΤΓ
UEFA Champions League
Σ
ΣΑΧ
22:00
14 Οκτ
ΑΕΚ
Euroleague
ΦΕΝ
99 - 80
ΤΕΛ
ΖΑΛ
Euroleague
ΒΙΛ
82 - 84
ΤΕΛ
ΕΡΥ
Euroleague
ΠΑΡ
55 - 72
ΤΕΛ
ΠΑΟ
Euroleague
ΜΠΑ
90 - 87
ΤΕΛ
ΜΑΚ
Euroleague
ΜΙΛ
89 - 98
ΤΕΛ
ΡΕΑ
Euroleague
ΜΠΑ
79 - 93
ΤΕΛ
B
BC
Euroleague
Β
ΒΑΛ
88 - 89
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Euroleague
Χ
ΧΆΠ
19:00
14 Οκτ
Μ
ΜΠΕ
Euroleague
ΕΦΕ
20:30
14 Οκτ
ΜΠΑ
Euroleague
PAR
21:45
14 Οκτ
ΒΊΡ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΙ
- - -
ΤΕΛ
S
SK
Basketball Champions League
ΑΛΜ
90 - 79
ΤΕΛ
Ι
ΙΓΚ
Basketball Champions League
P
PAL
82 - 85
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Basketball Champions League
Ν
ΝΑΝ
93 - 65
ΤΕΛ
Ρ
ΡΊΤ
Basketball Champions League
Τ
ΤΡΑ
19:00
14 Οκτ
B
BK
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΡ
20:00
14 Οκτ
U
UCA
Basketball Champions League
Σ
ΣΠΆ
21:00
14 Οκτ
Χ
ΧΆΠ
Basketball Champions League
Σ
ΣΟΛ
21:00
14 Οκτ
Ρ
ΡΆΣ
Eurocup
Ν
ΝΕΠ
88 - 89
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Κ
ΚΟΛ
86 - 72
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΝ
Eurocup
Λ
ΛΙΕ
95 - 86
ΤΕΛ
PAOK
Eurocup
B
BC
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
- - -
ΤΕΛ
Ν
ΝΊΝ
Eurocup
Σ
ΣΙΑ
18:30
14 Οκτ
C
CS
Eurocup
R
RIG
19:00
14 Οκτ
Τ
ΤΣΕ
Eurocup
Ο
ΟΥΛ
19:30
14 Οκτ
Μ
ΜΠΌ
Eurocup
Τ
ΤΌΦ
20:00
14 Οκτ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Σ
ΣΛΣ
20:00
14 Οκτ
N
NAP
Eurocup
ΑΡΗ
20:00
14 Οκτ
Ν
ΝΤΕ
Eurocup
Λ
ΛΕ
21:00
14 Οκτ
Ρ
ΡΌΣ
Eurocup
Μ
ΜΙΡ
21:30
14 Οκτ
Χ
ΧΆΠ
Eurocup
Κ
ΚΑΝ
22:00
14 Οκτ
M
MAX
Eurocup
Β
ΒΕΝ
22:00
14 Οκτ
Τ
ΤΟΥ
FIBA Europe Cup
G
GEN
62 - 80
ΤΕΛ
ΚΟΛ
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΤΙ
93 - 76
ΤΕΛ
Σ
ΣΖΟ
FIBA Europe Cup
K
KK
61 - 84
ΤΕΛ
Ν
ΝΑΝ
FIBA Europe Cup
Β
ΒΙΈ
47 - 48
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
FIBA Europe Cup
Π
ΠΡΙ
48 - 34
ΤΕΛ
L
LAN
FIBA Europe Cup
M
MAN
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
FIBA Europe Cup
Φ
ΦΡΊ
- - -
ΤΕΛ
Α
ΑΟ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΣΤ
- - -
ΤΕΛ
C
CB
FIBA Europe Cup
N
NEF
18:00
14 Οκτ
Β
ΒΕΦ
FIBA Europe Cup
V
VAL
19:00
14 Οκτ
Κ
ΚΑΛ
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L
LOK
19:00
14 Οκτ
Ο
ΟΡΑ
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N
NIT
19:00
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Κ
ΚΕΡ
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΙΟ
19:00
14 Οκτ
Σ
ΣΠΌ
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Ρ
ΡΙΛ
19:00
14 Οκτ
E
ESE
FIBA Europe Cup
ΠΡΟ
19:00
14 Οκτ
Τ
ΤΡΊ
FIBA Europe Cup
B
BC
19:00
14 Οκτ
Ο
ΟΠΆ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΖΤ
19:30
14 Οκτ
T
TAR
FIBA Europe Cup
K
KOR
19:30
14 Οκτ
Σ
ΣΑΛ
FIBA Europe Cup
Η
ΗΡΑ
19:30
14 Οκτ
Β
ΒΟΎ
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Ζ
ΖΙΈ
19:30
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Λ
ΛΕΒ
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D
DZI
20:00
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Α
ΑΕΚ
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Σ
ΣΠΛ
20:00
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Τ
ΤΡΕ
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Λ
ΛΆΙ
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Μ
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Σ
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Πομάκοι
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Πομάκοι.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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| 13/10 - 05:34
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Οι οικογένειες των Πομακοχωρίων ζητούν τη δυνατότητα ν...
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