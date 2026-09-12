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Με τον Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τ...
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Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν προσγειώθηκε στην Αθήνα και ετοιμάζεται ν...
Όπως αποκάλυψε το Sportdog.gr από το βράδυ της Πέμπτης, ο Ρικ Φαν Ντρόνγ...
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Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Sportdog.gr για τον κεντρικό αμυντικό π...
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