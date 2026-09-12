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Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν

Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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«Ειναι πέναλτι»! Το πλάνο που... έχασε το VAR και οι διάλογοι στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ!
Super League | 10/09 - 18:40

«Ειναι πέναλτι»! Το πλάνο που... έχασε το VAR και οι διάλογοι στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ!

Τι άκουσαν οι άνθρωποι του Δικεφάλου στο VAR Center, η ξεκάθαρη π...

Έξαλλοι στον ΠΑΟΚ, ζητούν πέναλτι πριν το 2-0 - Δείτε τη φάση (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 06/09 - 22:19

Έξαλλοι στον ΠΑΟΚ, ζητούν πέναλτι πριν το 2-0 - Δείτε τη φάση (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Δικέφαλος του Βορρά εκφράζει σοβαρά παράπονα για τ...

Το deal Παναθηναϊκού- Φαν Ντρόνγκελεν - "Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος"!
Super League | 14/08 - 22:51

Το deal Παναθηναϊκού- Φαν Ντρόνγκελεν - "Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος"!

Νέες και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τ...

Με Πελίστρι και Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός - Η 11άδα για ΤΣΣΚΑ 1948
UEFA Conference League | 05/08 - 20:21

Με Πελίστρι και Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός - Η 11άδα για ΤΣΣΚΑ 1948

Οι επιλογές του Νίστρουπ για την α...

Μεταγραφή-έκπληξη μετά την πρόκριση ο ΠΑΟ - Δυνατά για Μακούν των 3.5 εκατ.
Super League | 27/07 - 10:00

Μεταγραφή-έκπληξη μετά την πρόκριση ο ΠΑΟ - Δυνατά για Μακούν των 3.5 εκατ.

Οι επικείμενες αποχωρήσεις στον Παναθηναϊκό δημιουργούν νέες ανάγκες στο �...

Ετοιμοπόλεμος για Πάκσι ο Φαν Ντρόνγκελεν - Βγήκε το δελτίο του
UEFA Conference League | 22/07 - 11:38

Ετοιμοπόλεμος για Πάκσι ο Φαν Ντρόνγκελεν - Βγήκε το δελτίο του

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις κόντρα σ...

Μήνυμα πάθους από Φαν Ντρόνγκελεν: «Θα πεθαίνω για να μην τρώμε γκολ»!
Super League | 20/07 - 21:09

Μήνυμα πάθους από Φαν Ντρόνγκελεν: «Θα πεθαίνω για να μην τρώμε γκολ»!

Με λόγια που δείχνουν αποφασιστικότητα και μεγάλη δ...

Οι γρήγορες και στοχευμένες κινήσεις, αφήνουν χώρο και χρόνο
Super League | 20/07 - 15:24

Οι γρήγορες και στοχευμένες κινήσεις, αφήνουν χώρο και χρόνο

Με τον Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τ...

Πρώτη προπόνηση για Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 20/07 - 14:20

Πρώτη προπόνηση για Φαν Ντρόνγκελεν στον Παναθηναϊκό (ΒΙΝΤΕΟ)

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού π...

O… aggressive Φαν Ντρόνγκελεν - Το πρώτο "πράσινο" μήνυμα
Super League | 19/07 - 21:00

O… aggressive Φαν Ντρόνγκελεν - Το πρώτο "πράσινο" μήνυμα

Συστήθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού ο Ολλανδός σ...

Αυτός που πανηγυρίζει περισσότερο από Νίστρουπ για τον Φαν Ντρόνγκελεν
Super League | 19/07 - 19:09

Αυτός που πανηγυρίζει περισσότερο από Νίστρουπ για τον Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν βλέποντας το Παγκόσμιο Κύπελλο, σ...

Ανακοινώθηκε ο Φαν Ντρόνγκελεν από τον Παναθηναϊκό - Ποιο το συμβόλαιό του
Super League | 19/07 - 18:37

Ανακοινώθηκε ο Φαν Ντρόνγκελεν από τον Παναθηναϊκό - Ποιο το συμβόλαιό του

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα π...

Γιατί ο Αλαφούζος πλήρωσε παραπάνω από όσα ζητούσαν για τον Ντρόνχελεν!
Super League | 19/07 - 13:30

Γιατί ο Αλαφούζος πλήρωσε παραπάνω από όσα ζητούσαν για τον Ντρόνχελεν!

Πώς ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα τη Ν...

Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν - Το συμβόλαιο που υπογράφει με Παναθηναϊκό
Super League | 18/07 - 21:39

Στην Αθήνα ο Φαν Ντρόνγκελεν - Το συμβόλαιο που υπογράφει με Παναθηναϊκό

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν προσγειώθηκε στην Αθήνα και ετοιμάζεται ν...

Έπεσαν υπογραφές για τον Ντρόνγκελεν - Πόσα πληρώνει ο ΠΑΟ και το συμβόλαιο
Super League | 18/07 - 01:43

Έπεσαν υπογραφές για τον Ντρόνγκελεν - Πόσα πληρώνει ο ΠΑΟ και το συμβόλαιο

Όπως αποκάλυψε το Sportdog.gr από το βράδυ της Πέμπτης, ο Ρικ Φαν Ντρόνγ...

Παναθηναϊκός: Το «θα γίνει» με Ντρόνγκελεν και το πρόσωπο - έκπληξη
Super League | 17/07 - 13:28

Παναθηναϊκός: Το «θα γίνει» με Ντρόνγκελεν και το πρόσωπο - έκπληξη

Τα τελευταία... παζάρια για τη μεταγραφή του Ρικ Βαν Ν...

Παναθηναϊκός: Έκλεισε με 5,5 εκατ.ευρώ τον Φαν Ντρόνγκελεν!
Super League | 16/07 - 22:06

Παναθηναϊκός: Έκλεισε με 5,5 εκατ.ευρώ τον Φαν Ντρόνγκελεν!

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Sportdog.gr για τον κεντρικό αμυντικό π...

Νέο δημοσίευμα στην Τουρκία για ΠΑΟ- "Τελική πρόταση για Φαν Ντρόνχελεν"
Super League | 10/07 - 23:33

Νέο δημοσίευμα στην Τουρκία για ΠΑΟ- "Τελική πρόταση για Φαν Ντρόνχελεν"

Οι Πράσινοι δείχνουν να επιστρέφουν για την περίπτωση τ...

ΠΑΟ: Οι 2 που βλέπουν την έξοδο μετά τον Σφιντέρσκι - Τι μένει για Καμαρά
Super League | VIDEO 18/06 - 12:41

ΠΑΟ: Οι 2 που βλέπουν την έξοδο μετά τον Σφιντέρσκι - Τι μένει για Καμαρά

Καμαρά, Τσάπρας, Φαν Ντρόνγκελεν και αποχωρήσεις σ...

Απορρίφθηκαν δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόνγκελεν
Super League | 18/06 - 10:40

Απορρίφθηκαν δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόνγκελεν

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Ένας «βράχος» για την άμυνα του ΠΑΟ! Πώς ταιριάζει στα σχέδια του Νίστρουπ
Super League | 17/06 - 13:30

Ένας «βράχος» για την άμυνα του ΠΑΟ! Πώς ταιριάζει στα σχέδια του Νίστρουπ

Αριστεροπόδαρος, δυνατός, έμπειρος, σε καλή ηλικία, μ...