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Σακίλ ΜακΚίσικ

Σακίλ ΜακΚίσικ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Σακίλ ΜακΚίσικ στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την πορεία του στον Ολυμπιακό, τα στατιστικά του και τις εμφανίσεις στη Euroleague.

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Bρήκε ομάδα και ανακοινώθηκε ο ΜακΚίσικ
Μπάσκετ | 01/07 - 12:10

Bρήκε ομάδα και ανακοινώθηκε ο ΜακΚίσικ

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα τ...

Εντολή Μυστακίδη για μεγάλη μεταγραφή από Euroleague! Υπέρβαση για ΜακΚίσικ
Euroleague | VIDEO 29/06 - 18:58

Εντολή Μυστακίδη για μεγάλη μεταγραφή από Euroleague! Υπέρβαση για ΜακΚίσικ

Η απόφαση στον ΠΑΟΚ για μία... βαρβάτη μεταγραφή, ο Νο1 σ...

Συγκινητικό «αντίο» από τη Μπέριλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό
Basket League | 28/06 - 17:15

Συγκινητικό «αντίο» από τη Μπέριλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σύζυγος τ...

Άναψε... φωτιές: Τι ζητά η Μπέριλ από Ολυμπιακό μετά την αποχώρηση ΜακΚίσικ
Euroleague | 26/06 - 07:24

Άναψε... φωτιές: Τι ζητά η Μπέριλ από Ολυμπιακό μετά την αποχώρηση ΜακΚίσικ

Η ανάρτηση της Μπέριλ μετά την επίσημη αποχώρηση του Σ...

Το "θρίλερ" και η απόφαση του ΜακΚίσικ - Πρόταση από Ελλάδα!
Euroleague | VIDEO 25/06 - 19:01

Το "θρίλερ" και η απόφαση του ΜακΚίσικ - Πρόταση από Ελλάδα!

Εξελίξεις με τον Σακίλ ΜακΚίσικ, λίγες ώρες μετά την ε...

Επίσημο το τέλος του ΜακΚίσικ από τον Ολυμπιακό!
Euroleague | 25/06 - 15:01

Επίσημο το τέλος του ΜακΚίσικ από τον Ολυμπιακό!

Επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Σακίλ Μ...

Ανατροπή με ΜακΚίσικ και ΠΑΟΚ; - Τον στέλνουν Τουρκία
Basket League | VIDEO 25/06 - 11:58

Ανατροπή με ΜακΚίσικ και ΠΑΟΚ; - Τον στέλνουν Τουρκία

Μπορεί ο Αμερικανός γκαρντ να είχε συνδεθεί με τον Π...

Ολυμπιακός: Το συναισθηματικό «αντίο» της Μπέριλ ΜακΚίσικ (pic)
Euroleague | 24/06 - 22:37

Ολυμπιακός: Το συναισθηματικό «αντίο» της Μπέριλ ΜακΚίσικ (pic)

Μια εποχή που συνδέθηκε με έντονες στιγμές, τίτλους κ...

Το ανακοίνωσε ο ΜακΚίσικ πριν τον Ολυμπιακό (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 24/06 - 19:35

Το ανακοίνωσε ο ΜακΚίσικ πριν τον Ολυμπιακό (ΦΩΤΟ)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με μήνυμά του δείχνει ότι δεν θα βρίσκεται τ...

Φαλ για άλλη ελληνική ομάδα - Κλείδωσαν 3 ηχηρές αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό
Euroleague | VIDEO 10/06 - 10:00

Φαλ για άλλη ελληνική ομάδα - Κλείδωσαν 3 ηχηρές αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό

Ο Μουσταφά Φαλ που θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα, ο...

Περιμένει στη... γωνία για ΜακΚίσικ ο Άρης!
Euroleague | VIDEO 07/06 - 10:24

Περιμένει στη... γωνία για ΜακΚίσικ ο Άρης!

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι μια από τις περιπτώσεις που ε...

Απαντά για Σπανούλη ο Μυστακίδης! Δώρο σε Τρινκιέρι μεγάλο όνομα από Ελλάδα
Euroleague | VIDEO 05/06 - 13:30

Απαντά για Σπανούλη ο Μυστακίδης! Δώρο σε Τρινκιέρι μεγάλο όνομα από Ελλάδα

Μετά τον απίστευτο... χαμό που προκάλεσε σε όλη την Ευρώπη η...

Oλυμπιακός: Η απόφαση του Μπαρτζώκα για την οκτάδα ξένων στο Game 1!
Basket League | VIDEO 02/06 - 22:12

Oλυμπιακός: Η απόφαση του Μπαρτζώκα για την οκτάδα ξένων στο Game 1!

Οι τελικοί αρχίζουν αύριο το βράδυ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας π...

Το έχουν πάρει προσωπικά για Πίτερς οι Αγγελόπουλοι - Τι γίνεται με Χεζόνια
Euroleague | VIDEO 31/05 - 14:38

Το έχουν πάρει προσωπικά για Πίτερς οι Αγγελόπουλοι - Τι γίνεται με Χεζόνια

"Δεν το έχω ξαναδεί για ξένο παίκτη", είπε ο Νίκος Ζέρβας γ...

Τέλος οι 7 από Ολυμπιακό - Απόφαση για Έβανς, νέα δεδομένα για Παπανικολάου
Euroleague | VIDEO 31/05 - 10:00

Τέλος οι 7 από Ολυμπιακό - Απόφαση για Έβανς, νέα δεδομένα για Παπανικολάου

Ο Ολυμπιακός σήκωσε την Euroleague, ωστόσο προχωράει σε α...

Κίνηση για ξένο-όνομα του Ολυμπιακού από ΠΑΟΚ - «Παιδί» του Μπαρτζώκα!
Euroleague | VIDEO 31/05 - 09:00

Κίνηση για ξένο-όνομα του Ολυμπιακού από ΠΑΟΚ - «Παιδί» του Μπαρτζώκα!

Ο Τέλης Μυστακίδης ετοιμάζεται να ρίξει πάρα πολύ χρήμα κ...

Έξαλλοι πανηγυρισμοί Φουρνιέ για Παρί: "Καλή εβδομάδα για τον Εβάν"
Champions League | 30/05 - 23:10

Έξαλλοι πανηγυρισμοί Φουρνιέ για Παρί: "Καλή εβδομάδα για τον Εβάν"

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού πανηγύρισε έξαλλα τον δ...

Η πρώτη αποχώρηση μετά την Ευρωκούπα; "Δεν χωρά στον Ολυμπιακό"
Euroleague | VIDEO 28/05 - 23:07

Η πρώτη αποχώρηση μετά την Ευρωκούπα; "Δεν χωρά στον Ολυμπιακό"

Η περίπτωση αν πράγματι προχωρήσει, θα έχει και αγωνιστικό κ...

Ολυμπιακός: Οι γιορτινές αποκαλύψεις Γουόκαπ, Μόρις και ΜακΚίσικ! (vid)
Euroleague | 28/05 - 19:23

Ολυμπιακός: Οι γιορτινές αποκαλύψεις Γουόκαπ, Μόρις και ΜακΚίσικ! (vid)

Λίγες ημέρες μετά τον τελικό που έστειλε τον Ολυμπιακό σ...

Έξαλλη Μπέριλ ΜακΚίσικ, παραλίγο να μπουκάρει από την εξέδρα στον τελικό VD
Euroleague | VIDEO 25/05 - 09:20

Έξαλλη Μπέριλ ΜακΚίσικ, παραλίγο να μπουκάρει από την εξέδρα στον τελικό VD

Μόλις είδε το επεισόδιο του Σακίλ ΜακΚίσικ με τον Φακούντο Κ...

Καρφωματάρα από τον "έφηβο" ΜακΚίσικ πάνω στον Ντεκ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 24/05 - 22:34

Καρφωματάρα από τον "έφηβο" ΜακΚίσικ πάνω στον Ντεκ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρομερή φάση από τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος οδεύει σ...