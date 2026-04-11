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ΜΑΚ
22:15
12 Απρ
ΧΆΠ
ΝΒΑ
ΟΥΑ
117 - 140
ΤΕΛ
ΜΙΑ
ΝΒΑ
ΑΤΛ
124 - 102
ΤΕΛ
ΚΛΙ
ΝΒΑ
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100 - 118
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
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94 - 105
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ΝΒΑ
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144 - 118
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ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
112 - 95
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139 - 120
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103 - 127
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125 - 108
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127 - 107
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147 - 101
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ΝΒΑ
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132 - 136
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ΝΒΑ
ΣΑΚ
124 - 118
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101 - 73
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Premier League
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1 - 2
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2 - 2
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0 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΡ
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ΝΌΤ
16:00
12 Απρ
ΑΣΒ
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ΤΣΕ
18:30
12 Απρ
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3 - 3
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La Liga
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1 - 0
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12 Απρ
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12 Απρ
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2 - 1
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ΧΆΙ
3 - 1
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