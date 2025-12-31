Σαν σήμερα, 4 Απρλιίου 1969, η ΑΕΚ νίκησε 89-82 τη Σλάβια Π...
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της χρονιάς σημείωσε ο...
Η αναμονή τεσσάρων περίπου μηνών φτάνει στο τέλος της! Ο...
Ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο τ...
Σε έντονα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα κύλησε το τ...
Η ισοπαλία των «ερυθρολεύκων» με την PSV άφησε μια γε�...
Οι Κανονιέρηδες επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε τρομερή φ...
Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μετατραπεί σε μια α...
Με τον Χρήστο Ζαφείρη να αγωνίζεται βασικός, η Σλάβια Π...
Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Χρήστος Ζαφείρης δεν β...
Χρυσό "ντιλ" για τον 22χρονο διεθνή Έλληνα χαφ. Όλο το π...
Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε για την μεταγραφή τ...
Κάτι παραπάνω από έξαλλοι είναι οι φίλοι της τσεχικής ο...
Συμπαίκτης του στη Σλάβια Πράγας αποκάλυψε τις κινήσεις τ...
Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι το πρόσωπο των ημερών όχι μ...
Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μιλάει για την απόφαση τ...
Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη, π...
Μεγάλη είναι η ένταση που υπάρχει στον κόσμο της τσεχικής ο...
Το ήθελε και το έδειξε με κάθε τρόπο. Η τεράστια επιθυμία τ...
Λέτε να γίνει τελικά η ανατροπή και να ντυθεί από τώρα σ...
Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για τ...