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Σλάβια Πράγας

Σλάβια Πράγας

Μάθετε τα πάντα για τη Σλάβια Πράγας στο Sportdog.gr. Ενημερωθείτε για τη βαθμολογία, το πρόγραμμα και τις αγωνιστικές της επιδόσεις.

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Όταν η ΑΕΚ έγινε Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Basketball Champions League | 04/04 - 07:16

Όταν η ΑΕΚ έγινε Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σαν σήμερα, 4 Απρλιίου 1969, η ΑΕΚ νίκησε 89-82 τη Σλάβια Π...

Γκολάρα στη Βουλγαρία - Αδιανόητο ψαλίδι στο χιόνι! (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 24/02 - 00:40

Γκολάρα στη Βουλγαρία - Αδιανόητο ψαλίδι στο χιόνι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ της χρονιάς σημείωσε ο...

Έτοιμος στον ΠΑΟΚ: Τι έκανε ο Ζαφείρης στο πρώτο μισό της σεζόν με Σλάβια
Super League | 31/12/2025 - 18:30

Έτοιμος στον ΠΑΟΚ: Τι έκανε ο Ζαφείρης στο πρώτο μισό της σεζόν με Σλάβια

Η αναμονή τεσσάρων περίπου μηνών φτάνει στο τέλος της! Ο...

Αφιέρωμα της Σλάβια Πράγας στον Ζαφείρη: «Starboy became a Starman» (Vid)
Υπόλοιπος Κόσμος | 18/12/2025 - 16:38

Αφιέρωμα της Σλάβια Πράγας στον Ζαφείρη: «Starboy became a Starman» (Vid)

Ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο τ...

ΠΑΟΚ: Τα δάκρυα του Ζαφείρη στο τελευταίο του ματς με την Σλάβια! (vid)
Super League | 14/12/2025 - 00:03

ΠΑΟΚ: Τα δάκρυα του Ζαφείρη στο τελευταίο του ματς με την Σλάβια! (vid)

Σε έντονα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα κύλησε το τ...

Βαθμολογία UEFA: Ισοπαλία για τον Ολυμπιακό, μισή... πρόοδος για την Ελλάδα
Champions League | 05/11/2025 - 00:17

Βαθμολογία UEFA: Ισοπαλία για τον Ολυμπιακό, μισή... πρόοδος για την Ελλάδα

Η ισοπαλία των «ερυθρολεύκων» με την PSV άφησε μια γε�...

Σκορπάει... τρόμο η αήττητη Άρσεναλ, "κουλούρια" στη Νάπολη (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 04/11/2025 - 21:54

Σκορπάει... τρόμο η αήττητη Άρσεναλ, "κουλούρια" στη Νάπολη (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι Κανονιέρηδες επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε τρομερή φ...

ΠΑΟΚ: Μέσα στις οκτώ αήττητες ομάδες στην Ευρώπη!
Super League | VIDEO 27/10/2025 - 22:35

ΠΑΟΚ: Μέσα στις οκτώ αήττητες ομάδες στην Ευρώπη!

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μετατραπεί σε μια α...

"Αυτοκτονία" Σλάβια στο 90’ - Ντεμπούτο Ζαφείρη στο Ch. League (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 17/09/2025 - 22:12

"Αυτοκτονία" Σλάβια στο 90’ - Ντεμπούτο Ζαφείρη στο Ch. League (ΒΙΝΤΕΟ)

Με τον Χρήστο Ζαφείρη να αγωνίζεται βασικός, η Σλάβια Π...

Ξανά στον πάγκο ο Ζαφείρης - Πήρε παίκτη στη θέση του η Σλάβια!
Super League | 30/08/2025 - 21:56

Ξανά στον πάγκο ο Ζαφείρης - Πήρε παίκτη στη θέση του η Σλάβια!

Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Χρήστος Ζαφείρης δεν β...

Αποκάλυψη! Μεταγραφή Κωνσταντέλια και… Γιώργου ο Ζαφείρης με 4.109 τη μέρα
Super League | VIDEO 26/08/2025 - 17:26

Αποκάλυψη! Μεταγραφή Κωνσταντέλια και… Γιώργου ο Ζαφείρης με 4.109 τη μέρα

Χρυσό "ντιλ" για τον 22χρονο διεθνή Έλληνα χαφ. Όλο το π...

"Παραβίασε κανονισμούς για τη μεταγραφή Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ - Έκλαιγε..."
Super League | VIDEO 26/08/2025 - 12:52

"Παραβίασε κανονισμούς για τη μεταγραφή Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ - Έκλαιγε..."

Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε για την μεταγραφή τ...

Χαμός με Ζαφείρη από τον κόσμο της Σλάβια: "Ο αγαπημένος γίνεται κ@@@ο"
Super League | VIDEO 24/08/2025 - 17:08

Χαμός με Ζαφείρη από τον κόσμο της Σλάβια: "Ο αγαπημένος γίνεται κ@@@ο"

Κάτι παραπάνω από έξαλλοι είναι οι φίλοι της τσεχικής ο...

Ατάκα για Ζαφείρη: "Έτσι συμπεριφερόταν μετά την πρόταση του ΠΑΟΚ"
Super League | 24/08/2025 - 11:05

Ατάκα για Ζαφείρη: "Έτσι συμπεριφερόταν μετά την πρόταση του ΠΑΟΚ"

Συμπαίκτης του στη Σλάβια Πράγας αποκάλυψε τις κινήσεις τ...

Ζαφείρης: Πανηγύρισε έξαλλα γκολ της Σλάβια - Τι έγινε και πέρασε ως αλλαγή
Super League | 24/08/2025 - 10:40

Ζαφείρης: Πανηγύρισε έξαλλα γκολ της Σλάβια - Τι έγινε και πέρασε ως αλλαγή

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι το πρόσωπο των ημερών όχι μ...

Νέα δήλωση για Ζαφείρη: "Πριν τη σεζόν ήθελε να μείνει, αλλά ξαφνικά..."
Super League | VIDEO 24/08/2025 - 10:15

Νέα δήλωση για Ζαφείρη: "Πριν τη σεζόν ήθελε να μείνει, αλλά ξαφνικά..."

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μιλάει για την απόφαση τ...

Το ματς της Σλάβια που ίσως στείλει από τώρα στην Τούμπα τον Ζαφείρη!
Super League | 23/08/2025 - 11:13

Το ματς της Σλάβια που ίσως στείλει από τώρα στην Τούμπα τον Ζαφείρη!

Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται τη Δευτέρα (25/8) στη Θεσσαλονίκη, π...

Χαμός στη Σλάβια! Στα... κάγκελα ο κόσμος με διοίκηση και Ζαφείρη
Super League | 21/08/2025 - 19:23

Χαμός στη Σλάβια! Στα... κάγκελα ο κόσμος με διοίκηση και Ζαφείρη

Μεγάλη είναι η ένταση που υπάρχει στον κόσμο της τσεχικής ο...

Οι αποκαλύψεις για την.... τρέλα του Ζαφείρη να πάει στον ΠΑΟΚ!
Super League | 21/08/2025 - 11:25

Οι αποκαλύψεις για την.... τρέλα του Ζαφείρη να πάει στον ΠΑΟΚ!

Το ήθελε και το έδειξε με κάθε τρόπο. Η τεράστια επιθυμία τ...

Νέο ρεπορτάζ για Ζαφείρη: "Άλλα 2 εκατ. ο Γ.Σαββίδης για να τον φέρει τώρα"
Super League | VIDEO 21/08/2025 - 10:32

Νέο ρεπορτάζ για Ζαφείρη: "Άλλα 2 εκατ. ο Γ.Σαββίδης για να τον φέρει τώρα"

Λέτε να γίνει τελικά η ανατροπή και να ντυθεί από τώρα σ...

"Βράζουν" οι Τσέχοι οπαδοί για Ζαφείρη: "Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε άλλο!"
Super League | 21/08/2025 - 10:16

"Βράζουν" οι Τσέχοι οπαδοί για Ζαφείρη: "Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε άλλο!"

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Σλάβια Πράγας για τ...