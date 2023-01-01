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Σπύρος Σκούρας

Σπύρος Σκούρας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Σπύρος Σκούρας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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«Ο Τελευταίος Φίλαθλος» – Ο Σπύρος Σκούρας της ΑΕΚ και η βαριά κληρονομιά
Super League | 26/07 - 17:08

«Ο Τελευταίος Φίλαθλος» – Ο Σπύρος Σκούρας της ΑΕΚ και η βαριά κληρονομιά

Δεν ήταν απλώς ένας ακόμη πρόεδρος. Ήταν ένας άνθρωπος μ...